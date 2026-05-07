Rehabilitation News: धरणग्रस्तांचे प्रश्न मार्गी लावणार: मंत्री मकरंद पाटील, मंत्रालयातील बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय, बेकायदेशीर जमीन वाटपाची होणार पुनर्तपासणी!

सातारा: धरणग्रस्तांच्या न्याय्य हक्कांसाठी शासन कटिबद्ध असून, कोयना व चांदोली धरणग्रस्तांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांबाबत राज्य शासन संवेदनशील आहे. या धरणग्रस्तांचे प्रश्न तातडीने सोडविण्यात येतील, अशी ग्वाही मदत आणि पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील यांनी दिली. .मुंबई मंत्रालयात कोयना व चांदोली धरणग्रस्तांच्या प्रश्नाबाबत मंत्री मकरंद पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत बैठक झाली. यावेळी श्रमिक मुक्ती दलाचे अध्यक्ष डॉ. भारत पाटणकर, कार्याध्यक्ष संपत देसाई, सातारा, सांगली व कोल्हापूरचे पुनर्वसन अधिकारी, कार्यकारी अभियंता, वन विभागाचे अधिकारी दूरप्रणालीद्वारे उपस्थित होते..बैठकीत कोयना धरणग्रस्तांच्या जमिनींचे वाटप, नुकसानभरपाई, पुनर्वसन, तसेच विविध शासकीय निर्णयांच्या अंमलबजावणीबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. प्रकल्पग्रस्तांना वाटप केलेल्या जमिनींची तपासणी करणे, प्रकल्पग्रस्तांना लाभक्षेत्रात मिळालेल्या जमिनींना सिंचनांची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात यावी, अशी मागणी डॉ. भारत पाटणकर यांनी केली, तर प्रकल्पग्रस्तांना घरबांधणीसाठी अनुदान देणे, .तसेच पात्र कुटुंबांना पर्यायी जमीन उपलब्ध करून देण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्याची सूचना मंत्री मकरंद पाटील यांनी अधिकाऱ्यांना केली, तसेच काही ठिकाणी जमिनींचे वाटप करताना झालेल्या त्रुटी दुरुस्त करून वंचित लाभार्थ्यांना न्याय देण्यात येणार असल्याचेही मंत्री पाटील यांनी स्पष्ट केले..धरणग्रस्तांच्या तक्रारींवर विभागीय आयुक्तांकडून सविस्तर अहवाल मागविण्यात आला असून, संबंधित विभागांना तत्काळ कार्यवाही करण्याची सूचना त्यांनी केली. ज्या ठिकाणी बेकायदेशीर वाटप झाले आहे, तेथे पुनर्तपासणी करून योग्य लाभार्थ्यांना जमीन देण्यात येईल. जलसंपदा व वन विभागाशी संबंधित मुद्द्यांवर समन्वय साधून निर्णय घेण्यात येणार असून, पुनर्वसन प्रक्रियेला गती देण्यासाठी प्रशासनाने अधिक संवेदनशीलतेने काम करावे, असेही सांगितले. धरणग्रस्तांच्या न्याय्य हक्कांसाठी शासन कटिबद्ध असून, त्यांचे प्रश्न प्राधान्याने सोडवले जातील, असा विश्वासही मंत्री पाटील यांनी व्यक्त केला.