कऱ्हाड: राजकारणात पक्ष वेगळे झाले, वाटा वेगळ्या झाल्या; मात्र नात्यांमधील आपुलकी कायम असल्याचा प्रत्यय बुधवारी कराडच्या ऐतिहासिक प्रीतिसंगमावर आला. यशवंतराव चव्हाण यांच्या स्मृतिस्थळावर अभिवादनासाठी आलेल्या खासदार सुप्रिया सुळे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार समोरासमोर आल्या. .Gadchiroli History: गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलात इतिहासाचा खजिना! १६व्या-१७व्या शतकातील ५० वीरगळांचा शोध, शूरवीरांच्या पराक्रमाची शिल्पे उजेडात.सुप्रिया सुळे यांनी हात जोडून सुनेत्रा पवारांचे केलेले स्वागत, दोघींनी एकत्र बसून साधलेला संवाद आणि त्यानंतर दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांचे झालेले एकत्रित छायाचित्रण... या दृश्यांनी उपस्थितांचे लक्ष वेधले. राजकीय अंतराच्या पार्श्वभूमीवर दिसलेल्या या स्नेहपूर्ण क्षणांनी दोन राष्ट्रवादींच्या संभाव्य विलीनीकरणाच्या चर्चेलाही नवा संदर्भ मिळवून दिला..महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त बुधवारी सकाळी प्रीतिसंगमावर विविध राजकीय पक्षांचे नेते, पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते अभिवादनासाठी दाखल झाले होते. यावेळी खासदार सुप्रिया सुळे यांनी चव्हाण यांच्या स्मृतिस्थळाला अभिवादन केले. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे आगमन झाले. अभिवादनानंतर भजन ऐकण्यासाठी थांबलेल्या सुप्रिया सुळे यांनी सुनेत्रा पवार दिसताच हात जोडून त्यांचे स्वागत केले. दोघींनीही काही वेळ एकत्र बसून संवाद साधला. या भेटीत औपचारिकतेपेक्षा आपुलकीचा भाव अधिक जाणवत होता..Jan Kalyan Expressway: जनकल्याण एक्सप्रेस-वे बीडऐवजी भूम-वाशीतून न्या; धाराशिवकरांची मागणी, खासदार ओमराजे निंबाळकरांचा पाठपुरावा.\rया भेटीचे राजकीय महत्त्व वाढवणारा आणखी एक प्रसंग म्हणजे दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांचे एकत्रित फोटोसेशन. शरद पवार गटाकडून सुप्रिया सुळे, माजी खासदार श्रीनिवास पाटील, माजी मंत्री बाळासाहेब पाटील, नवनिर्वाचित आमदार हर्षदा देशमुख यांच्यासह अन्य मान्यवर उपस्थित होते. तर अजित पवार गटाकडून उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, खासदार नितीन काका पाटील आणि मंत्री मकरंद पाटील यांनी उपस्थिती लावली. दोन्ही गटांतील नेते एकाच छायाचित्रात दिसल्याने या भेटीची राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.