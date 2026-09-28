AI मुळे १ अब्ज लोकांचा मृत्यू? बिल गेट्स यांचा गंभीर इशारा, नेमकं काय सांगितलं?

Bill Gates AI Warning: AI मुळे जगभरात नवनवीन शक्यता निर्माण होत असताना, त्याच्या धोक्यांबाबतही चिंता वाढताना दिसत आहे. मायक्रोसॉफ्टचे सहसंस्थापक बिल गेट्स यांनी AI च्या चुकीच्या वापराबाबत गंभीर इशारा दिला आहे. AI चा गैरवापर झाल्यास तब्बल एक अब्ज लोकांचा मृत्यू होऊ शकतो, असं गेट्स यांनी म्हटलं आहे. मात्र, ही निश्चित भविष्यवाणी नसून संभाव्य धोक्यांकडे लक्ष वेधत असल्याचं ते म्हणाले. .‘Meet the Press’ या कार्यक्रमात क्रिस्टन वेलकर यांच्याशी बोलताना बिल गेट्स यांना AI मध्ये संपूर्ण मानवजातीचा नाश करण्याइतकी ताकद निर्माण होऊ शकते का, असा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर त्यांनी AI इतकी शक्तिशाली नक्कीच होऊ शकते की तिच्या चुकीच्या वापरातून मोठ्या प्रमाणावर जीवितहानी घडवून आणणाऱ्या घटना घडू शकतात, असं सांगितलं..Premium|AI Development Risks : एआयचा वेग कमी करण्याची वेळ आली? निर्मात्यांचाच इशारा.गेट्स यांची चिंता AI रोबोट अचानक माणसांविरोधात उभे राहण्यापुरती मर्यादित नाही. उलट, मानवच AI चा वापर चुकीच्या पद्धतीने करतील, अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली आहे. विशेषतः सायबर हल्ले आणि जैव दहशतवादाचा धोकाही त्यांनी अधोरेखित केला. AI च्या मदतीने रुग्णालये, वीजपुरवठा यांसारख्या अत्यावश्यक सेवांवर मोठे सायबर हल्ले घडवून आणले जाऊ शकतात, अशी शक्यता त्यांनी व्यक्त केली आहे..महत्त्वाचे म्हणजे AI क्षेत्रातील इतर दिग्गजांकडूनही अशाच प्रकारच्या चिंता व्यक्त होत आहेत. Anthropic चे CEO डारियो अमोडी यांनीही AI च्या गैरवापरातून सायबर हल्ले आणि जैव दहशतवादासारखे धोके निर्माण होऊ शकतात, असं म्हटलं आहे. गेट्स यांच्या मते, केवळ कंपन्यांनी स्वतःसाठी सुरक्षा नियम तयार करून भागणार नाही. सरकारे, कायदा अंमलबजावणी यंत्रणा आणि धोरणकर्त्यांनीही AI च्या वापरावर योग्य देखरेख ठेवण्यासाठी नियम तयार करण्याची गरज आहे..Premium|AI War: एआयचा 'तो' एक चुकीचा शब्द आणि अमेरिका-चीनमध्ये पडली असती युद्धाची ठिणगी! .AI मुळे आरोग्य, शिक्षण, शेती आणि इतर क्षेत्रांत मोठे बदल घडू शकतात, असं ते म्हणाले. त्यामुळे AI वर बंदी घालण्यापेक्षा तिचा गैरवापर रोखण्यासाठी प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था उभी करणं गरजेचं असल्याचं मत त्यांनी व्यक्त केलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.