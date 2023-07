Driving Tips : तुम्ही Automatic कार चालवत असाल या चूका टाळा, कारच नुकसान होईलच पण जीवही जाईल

Driving Tips : सध्या सगळं जगच Automatic बनलं आहे. घराचे दरवाजे, ऑफिस, बाथरूमही Automatic पद्धतीने बनवलं जातंय. अशात ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशन (AMT) असलेल्या कारचा वापर वाढला आहे. तुम्हीही ती कार घेण्याचा विचार करत असाल तर काही टिप्स तुमच्या कामी येतील.

ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशन (AMT) असलेल्या कारचा वापर देशात झपाट्याने वाढत आहे. बाजारात ऑटोमॅटिक कार 5 लाख रुपयांच्या रेंजमध्ये उपलब्ध आहेत आणि AMT कार जड ट्रॅफिकमध्ये चालवणे सोपे आहे. या कारणांमुळे Automatic कारला अधिक पसंती दिली जात आहे.

स्वयंचलित कार चालवताना लोक सहसा काही सामान्य चुका करतात, ज्यामुळे गीअरबॉक्सचे मोठे नुकसान होते. येथे आम्ही तुम्हाला ऑटोमॅटिक कार चालवताना झालेल्या अशा पाच चुका, त्यांचे तोटे आणि त्या टाळण्याचे मार्ग सांगत आहोत.(Driving Tips : Avoid These 5 Mistakes When Driving an Automatic Car for Optimal Performance)

गाडी न्युट्रल करू नका

डोंगर उतरताना अनेकवेळा गाडी न्युट्रल केली जाते. पेट्रोलची बचत होण्यासाठी असे केले जाते. असे करणे तुमच्या कारच्या गिअरबॉक्ससाठी धोकादायक आहे. 'N' म्हणजेच न्यूट्रलवर तेलाचा पुरवठा खंडित होतो, ज्यामुळे ट्रान्समिशनला सुरळीतपणे काम करण्यासाठी पुरेशा प्रमाणात वंगण मिळत नाही.

यामुळे कारच्या गिअरबॉक्सचे नुकसान होते. याशिवाय, अशा स्थितीत कारला पेडलने गती दिली जात नाही, त्यामुळे चालकाचे कारवर पूर्ण नियंत्रण नसते. ते मोठ्या धोक्याचे कारण देखील बनू शकते. या कारणास्तव, उतारावर कार तटस्थपणे चालवू नका, कारण गीअरबॉक्स दुरुस्त करण्यासाठी इंधनाची बचत जास्त होईल.

नॉन स्टॉप रिव्हर्स गियर

ऑटोमॅटिक कार चालवताना ही चूकही जड जाऊ शकते. मॅन्युअल कारप्रमाणे, तुम्ही ऑटोमॅटिक कारमध्ये न थांबता रिव्हर्स गियर लावल्यास, गिअरबॉक्स अयशस्वी होऊ शकतो. खरं तर, जेव्हा तुम्ही ऑटो ट्रान्समिशनमध्ये गियर गुंतवता, तेव्हा यंत्रणा गीअर्स शिफ्ट करण्यासाठी ट्रान्समिशन बँड आणि क्लच वापरते.

या कारणास्तव, गाडीला नेहमी ड्राईव्ह मोडमधून म्हणजेच डी वरून रिव्हर्स मोडवर घ्या, म्हणजे वाहन पूर्णपणे थांबवल्यानंतरच.

लाँच कंट्रोल

ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशन असलेल्या कार 'लाँच कंट्रोल' फीचरने सुसज्ज आहेत. हे वैशिष्ट्य तुम्हाला उच्च गती किंवा स्पर्धेदरम्यान चांगली सुरुवात देते. लॉन्च कंट्रोल वापरत असताना, ऑटोमॅटिक कारसाठी बहुतेक नवशिक्या न्यूट्रलमध्ये रिव्ह्स वाढवतील आणि नंतर ड्राइव्ह मोडमध्ये जातील.

यामुळे इंजिन आणि गिअरबॉक्सचे नुकसान होते. त्याचवेळी धक्का मारून कार लाँच केली जाते. ऑटोमॅटिक कार लाँच करण्याचा योग्य मार्ग म्हणजे कार ड्राईव्ह मोडमध्ये ठेवणे, ब्रेक पेडल दाबणे, रिव्ह्स वाढवणे आणि लॉन्च करण्यासाठी तयार झाल्यावर, ब्रेक पेडल क्लचप्रमाणे सोडणे. (Automatic Car)

पी म्हणजे पार्किंग मोड

ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशन असलेल्या कारमध्ये पार्किंग दरम्यान 'पी' मोड वापरला जातो. या मोडमध्ये कार पुढे-मागे धडधडत नाही. जेव्हा तुम्ही कार P मोडमध्ये ठेवता, तेव्हा कॉग फिरण्यापासून रोखण्यासाठी गिअरबॉक्स पार्किंग पॉल वापरतो.

तुम्ही हे चालत्या कारमध्ये केल्यास, ट्रान्समिशन खराब होऊ शकते. या प्रकरणात, कार स्थिर असतानाच हा मोड वापरा.

ट्रॅफिक लाइटमध्ये तटस्थ

ट्रॅफिक लाइटवर उभं असताना कार न्यूट्रल मोडमध्ये ठेवणं ही लोकांची सामान्य सवय आहे. इंधन वाचवण्यासाठी लोक हे करतात. अजून चांगले, तुमची ऑटोमॅटिक कार ड्राइव्ह मोडमध्ये ठेवा आणि तुम्ही ट्रॅफिक लाइटमध्ये असताना ब्रेक लावा. (Driving Tips)

असे केल्याने तुम्हाला पुन्हा पुन्हा गिअरबॉक्स वापरावा लागणार नाही. तसेच, जर तुमच्या कारमध्ये स्टॉप-स्टार्ट सिस्टम असेल तर त्याचा वापर करा.