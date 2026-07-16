IRCTC ची नवीन वेबसाइट लॉन्च! लॉग इन आणि तिकीट बूकिंग कसं करायचं? पाहा एका क्लिकवर

ट्रेनने प्रवास करणाऱ्या लाखो प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी आहे. भारतीय रेल्वेने आपल्या IRCTC वेबसाइटची नवीन एडिशन सुरू केली आहे. ही सध्या बीटा एडिशनमध्ये उपलब्ध असून लवकरच पूर्ण स्वरूपात येणार आहे. नवीन वेबसाइटमध्ये रंगरूप, डिझाइन आणि वापरणाऱ्यांचा अनुभव पूर्णपणे बदलण्यात आला आहे..जुने अकाऊंट चालेल की नवीन नोंदणी करावी लागेल?सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे तुम्हाला नवीन खाते तयार करण्याची गरज नाही. तुमचे जुने IRCTC युजर आयडी आणि पासवर्ड वापरून तुम्ही नवीन वेबसाइटवर लॉगिन करू शकता. अनेक प्रवाशांनी याची चाचणी घेतली असून, जुने क्रेडेन्शियल्स सहज काम करत आहेत.नवीन पोर्टलवर लॉगिन केल्यानंतर तुम्हाला लगेच बदल जाणवतील. वेबसाइट अधिक आकर्षक आणि वेगवान दिसते. मुख्य म्हणजे बुकिंग प्रक्रिया आता खूप सोपी झाली आहे..Ad Free Videos : आता Youtube वर येणार नाही जाहिरात! बघा नॉनस्टॉप व्हिडिओ; फ्रीमध्ये वापरा 'हे' फीचर, पाहा एका क्लिकवर.तिकीट बुकिंग कसे कराल?नवीन IRCTC वेबसाइटवर लॉगिन करा‘Book Ticket’ पर्याय निवडास्टेशन, तारीख आणि प्रवासी संख्या भराउपलब्ध जागा तपासा आणि सीट निवडापेमेंट पूर्ण करा.४ प्रमुख सुधारणाअनावश्यक कॅप्चा पूर्णपणे काढलेकोणतेही त्रासदायक पॉपअप नाहीतबुकिंग स्टेप कमी केल्या, चेकआउट वेगवानप्रवाशांचा तपशील सेव्ह केला जातो, पुन्हा बुकिंग करणे सोपेसर्व क्लासच्या सीट स्पष्ट दिसतात.Mouse अन् Keyboard कोणत्या USB Port मध्ये लावला पाहिजे? 99% लोक करतायत ही चूक, लॅपटॉप-कॉम्प्युटर होऊ शकतो खराब.नवीन कलर थीममुळे संपूर्ण वेबसाइट आकर्षक आणि वापरायला सोपी झाली आहे. प्रवाशांना आता पूर्वीपेक्षा कमी वेळात आणि कमी त्रासात तिकिटे मिळतील अशी अपेक्षा आहे.IRCTC ने प्रवाशांचा अनुभव सुधारण्यासाठी हे पाऊल उचलले आहे. नवीन वेबसाइट वापरून तुम्हीही सहज तिकिट बुक करू शकता. जुन्या साइटप्रमाणे काम करत नसल्यास ब्राउझर रिफ्रेश करा किंवा कॅश क्लिअर करा.ट्रेन प्रवास करणाऱ्या प्रत्येकासाठी ही चांगली बातमी आहे. नवीन IRCTC वेबसाइट आजच ट्राय करा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.