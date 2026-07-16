विज्ञान-तंत्र

IRCTC ची नवीन वेबसाइट लॉन्च! लॉग इन आणि तिकीट बूकिंग कसं करायचं? पाहा एका क्लिकवर

IRCTC NEW WEBSITE LOGIN BOOK TICKET BETA VERSION 2026 : IRCTC ची नवी वेबसाइट आली असून लॉगिनपासून तिकिट बुकिंगपर्यंत सगळे सोपे झाले आहे.
IRCTC NEW WEBSITE

IRCTC NEW WEBSITE

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

ट्रेनने प्रवास करणाऱ्या लाखो प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी आहे. भारतीय रेल्वेने आपल्या IRCTC वेबसाइटची नवीन एडिशन सुरू केली आहे. ही सध्या बीटा एडिशनमध्ये उपलब्ध असून लवकरच पूर्ण स्वरूपात येणार आहे. नवीन वेबसाइटमध्ये रंगरूप, डिझाइन आणि वापरणाऱ्यांचा अनुभव पूर्णपणे बदलण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...
India
website
railway
IRCTC
Indian Railways news