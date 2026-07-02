Premium|Study Room : ई-शंभर इंधनाला मंजुरी; ऊर्जा स्वावलंबनाच्या दिशेने भारताचे नवे पाऊल!

लेखक : महेश शिंदेनव्या इंधन धोरणाची सुरुवातभारताने ऊर्जा क्षेत्रात एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत ई-शंभर इंधनासाठी आवश्यक नियामक चौकटीला मंजुरी दिली आहे. ई-शंभर इंधन म्हणजे शंभर टक्के मद्यार्कावर आधारित इंधन असून केंद्र सरकारने नुकतीच त्यासाठी आवश्यक नियमावली आणि तांत्रिक मानके निश्चित केली आहेत. या निर्णयामुळे भविष्यात पूर्णपणे ई-शंभर इंधनावर चालणाऱ्या वाहनांच्या निर्मितीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यापूर्वी देशात वीस टक्के मद्यार्क मिश्रित पेट्रोलचा वापर सुरू करण्यात आला होता. आता त्यापुढे जात संपूर्णपणे पर्यायी जैवइंधनावर आधारित वाहतूक व्यवस्थेच्या दिशेने भारताने आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे.ई-शंभर इंधन म्हणजे काय?ई-शंभर इंधन हे शंभर टक्के मद्यार्कावर आधारित इंधन आहे. ऊस, मका, तांदूळ, खराब धान्य, कृषी अवशेष आणि इतर जैविक स्रोतांपासून तयार होणाऱ्या मद्यार्काचा वापर यामध्ये केला जातो. सध्या देशात पेट्रोलमध्ये ठरावीक प्रमाणात मद्यार्क मिसळून वापरले जाते. मात्र, ई-शंभर इंधनामध्ये जवळपास संपूर्ण इंधनच मद्यार्कावर आधारित असते. हे इंधन वापरण्यासाठी विशेष प्रकारच्या वाहनांची आवश्यकता असते. सामान्य पेट्रोल वाहनांमध्ये त्याचा वापर शक्य नसतो..अग्रलेख : कठीण समय येता....भारताला या निर्णयाची गरज का भासली? भारत हा जगातील सर्वात मोठ्या ऊर्जा ग्राहकांपैकी एक देश आहे. देशाच्या कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी सुमारे पंच्याऐंशी टक्क्यांपेक्षा अधिक गरज आयातीद्वारे पूर्ण केली जाते. त्यामुळे जागतिक बाजारातील तेलाच्या किमती वाढल्या की त्याचा थेट परिणाम भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर होतो. इंधन आयातीवर दरवर्षी लाखो कोटी रुपयांचा खर्च होतो. त्यामुळे देशांतर्गत उपलब्ध कृषी उत्पादनांपासून तयार होणाऱ्या पर्यायी इंधनाचा वापर वाढविणे ही राष्ट्रीय गरज बनली आहे.सरकारी आकडेवारीनुसार दोन हजार चौदा ते दोन हजार पंचवीस या कालावधीत मद्यार्क मिश्रण कार्यक्रमामुळे सुमारे एक लाख चव्वेचाळीस हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक परकीय चलनाची बचत झाली आहे. याच कालावधीत जवळपास दोनशे पंचेचाळीस लाख मेट्रिक टन कच्च्या तेलाची आयात टाळण्यात मदत झाली आहे. ई-शंभर इंधनामुळे या बचतीत आणखी वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.वीस टक्के मिश्रणापासून ई-शंभर इंधनापर्यंतचा प्रवासकाही वर्षांपूर्वी भारतात मद्यार्क मिश्रणाचे प्रमाण अत्यंत कमी होते. केंद्र सरकारने टप्प्याटप्प्याने हे प्रमाण वाढवत वीस टक्के मिश्रणाचे लक्ष्य निश्चित केले. देशाने हे उद्दिष्ट अपेक्षेपेक्षा आधी पूर्ण केले. या यशानंतर आता ई-शंभर इंधनाचा मार्ग खुला करण्यात आला आहे.ऊर्जा क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, हा बदल एका दिवसात होणार नाही. वाहन उद्योग, इंधन वितरण व्यवस्था आणि उत्पादन क्षमता यांचा विस्तार झाल्यानंतरच ई-शंभर इंधनाचा व्यापक वापर शक्य होईल. मात्र, हा निर्णय भारताच्या दीर्घकालीन ऊर्जा धोरणातील महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे..Premium|Study Room : विकासाचा वेग टिकवण्यासाठी ऊर्जेच्या बाबतीत आत्मनिर्भरता असायलाच हवी!.शेतकऱ्यांसाठी नवी आर्थिक संधी ई-शंभर इंधनाच्या विस्तारामुळे कृषी क्षेत्राला मोठी चालना मिळण्याची शक्यता आहे. देशात ऊस, मका आणि इतर अनेक पिकांपासून मद्यार्क निर्मिती केली जाते. त्यामुळे या पिकांना अधिक मागणी निर्माण होऊ शकते. याचा थेट लाभ शेतकऱ्यांना मिळण्याची अपेक्षा आहे.सरकारी अंदाजानुसार वीस टक्के मिश्रणाच्या कार्यक्रमामुळे हजारो कोटी रुपयांचे अतिरिक्त उत्पन्न ग्रामीण अर्थव्यवस्थेकडे वळले आहे. ई-शंभर इंधनाच्या यशस्वी अंमलबजावणीनंतर ऊस उत्पादक, मका उत्पादक तसेच कृषी प्रक्रिया उद्योगांना मोठी संधी उपलब्ध होऊ शकते. महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार आणि मध्य भारतातील अनेक राज्यांना याचा विशेष लाभ मिळू शकतो.पर्यावरणासाठी किती लाभदायक?हवामान बदलाच्या वाढत्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर ई-शंभर इंधनाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. विविध अभ्यासांनुसार, ऊसापासून तयार होणाऱ्या मद्यार्कामुळे पारंपरिक पेट्रोलच्या तुलनेत सुमारे पासष्ट टक्के कमी हरितगृह वायू उत्सर्जित होतात. मक्यापासून तयार होणाऱ्या मद्यार्कामध्ये हे प्रमाण सुमारे पन्नास टक्क्यांपर्यंत कमी असल्याचे आढळते.दोन हजार चौदा ते दोन हजार पंचवीस या कालावधीत मद्यार्क मिश्रणामुळे जवळपास सातशे छत्तीस लाख मेट्रिक टन कर्बवायू उत्सर्जन कमी झाल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यामुळे ई-शंभर इंधन हे प्रदूषण कमी करण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण पर्याय मानले जात आहे..वाहन उद्योगासमोरील नवे आव्हान ई-शंभर इंधनाचा वापर करण्यासाठी वाहन उद्योगाला काही महत्त्वपूर्ण तांत्रिक बदल करावे लागणार आहेत. ई-शंभर इंधनामध्ये मद्यार्काचे प्रमाण शंभर टक्के असल्यामुळे त्याचे गुणधर्म पारंपरिक पेट्रोलपेक्षा वेगळे असतात. त्यामुळे सध्या वापरात असलेल्या बहुतेक वाहनांमध्ये हे इंधन थेट वापरणे शक्य नाही. इंधन वाहिन्या, इंधन साठवणूक टाक्या, इंजिनचे काही भाग आणि इंधन पुरवठा प्रणाली यामध्ये विशेष सुधारणा कराव्या लागतात.मद्यार्कामध्ये पाणी शोषून घेण्याची क्षमता अधिक असल्याने वाहनांच्या काही भागांवर दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे गंजरोधक साहित्य आणि अधिक टिकाऊ घटकांचा वापर आवश्यक ठरतो. याशिवाय, मद्यार्काची ऊर्जा क्षमता पेट्रोलपेक्षा कमी असल्यामुळे इंजिनची कार्यक्षमता टिकवून ठेवण्यासाठी विशेष तंत्रज्ञान विकसित करावे लागते.भारतातील अनेक वाहन उत्पादक कंपन्यांनी ई-शंभर इंधनाशी सुसंगत वाहनांच्या विकासासाठी संशोधन सुरू केले आहे. काही कंपन्यांनी बहुइंधन तंत्रज्ञानावर आधारित नमुना वाहनेही सादर केली आहेत. आगामी काळात दुचाकी, चारचाकी आणि व्यावसायिक वाहनांच्या क्षेत्रात अशा वाहनांची संख्या वाढण्याची अपेक्षा आहे.मात्र, या संक्रमण प्रक्रियेसाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक, संशोधन, चाचण्या आणि नवीन उत्पादन सुविधा उभाराव्या लागणार आहेत. तसेच, वाहन दुरुस्ती केंद्रे, तंत्रज्ञ आणि सेवा व्यवस्था यांनाही नवीन तंत्रज्ञानाशी जुळवून घ्यावे लागेल. त्यामुळे ई-शंभर इंधनाचा मार्ग काहीसा आव्हानात्मक असला, तरी भारतीय वाहन उद्योगासाठी तो तांत्रिक प्रगती आणि नव्या संधींचे दार उघडणारा ठरू शकतो..वितरण व्यवस्थेची मोठी परीक्षाई-शंभर इंधनाचा यशस्वी वापर केवळ वाहनांवर अवलंबून नाही. देशभरात त्याची उपलब्धता सुनिश्चित करणे हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. सध्या मर्यादित ठिकाणी अशा इंधनाची विक्री सुरू आहे. भविष्यात हजारो इंधन केंद्रांवर ही सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करावी लागणार आहे.मद्यार्क पाण्याशी सहज मिसळत असल्याने त्याच्या साठवणुकीसाठी विशेष व्यवस्था आवश्यक असते. त्यामुळे वितरण आणि साठवणूक व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण करणे आवश्यक ठरणार आहे.ब्राझीलचा अनुभव आणि भारताची दिशाब्राझील हा जगातील सर्वात यशस्वी जैवइंधन वापरणाऱ्या देशांपैकी एक मानला जातो. तेथे अनेक दशके मद्यार्काधारित इंधनावर चालणारी वाहने मोठ्या प्रमाणावर वापरली जात आहेत. ऊस उत्पादन आणि ऊर्जा धोरण यांचा प्रभावी मेळ साधून ब्राझीलने आयातित इंधनावरील अवलंबित्व कमी केले आहे. भारताची परिस्थिती वेगळी असली, तरी ई-शंभर इंधनाच्या माध्यमातून ऊर्जा स्वावलंबनाकडे वाटचाल करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे दिसून येते.काही महत्त्वाच्या चिंताई-शंभर इंधनाबाबत काही प्रश्नही उपस्थित केले जात आहेत. ऊसासारख्या पिकांना मोठ्या प्रमाणावर पाणी लागते. त्यामुळे पाणीटंचाईग्रस्त भागांमध्ये उत्पादन वाढविताना काळजी घ्यावी लागेल. अन्नसुरक्षा आणि इंधन उत्पादन यांच्यात योग्य संतुलन राखणेही महत्त्वाचे ठरणार आहे.तज्ज्ञांच्या मते, कृषी अवशेष, खराब धान्य आणि कमी पाणी लागणाऱ्या पिकांचा वापर वाढविल्यास या चिंता काही प्रमाणात कमी करता येऊ शकतात.पुढील दिशाई-शंभर इंधनासाठी मंजूर झालेली नियामक चौकट ही भारताच्या ऊर्जा क्षेत्रातील मोठी सुरुवात आहे. ऊर्जा स्वावलंबन, पर्यावरण संरक्षण आणि ग्रामीण विकास या तिन्ही उद्दिष्टांचा समतोल साधण्याची क्षमता या उपक्रमात आहे. उत्पादन, वितरण, वाहन तंत्रज्ञान आणि शाश्वत कृषी यांचा समन्वय साधल्यास भारत ऊर्जा क्षेत्रात नवे उदाहरण निर्माण करू शकतो.निष्कर्षई-शंभर इंधनाला मिळालेली मंजुरी ही भारताच्या ऊर्जा इतिहासातील एक महत्त्वपूर्ण घटना मानली जात आहे. वाढती इंधन आयात, प्रदूषणाची समस्या आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा देण्याची गरज या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय दूरगामी परिणाम करणारा ठरू शकतो. योग्य नियोजन, सक्षम अंमलबजावणी आणि शाश्वत कृषी धोरण यांच्या साहाय्याने ई-शंभर इंधन भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेला बळकटी देणारे आणि पर्यावरणीयदृष्ट्या अधिक शाश्वत भविष्य घडविणारे साधन ठरू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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