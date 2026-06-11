Premium|Study Room : अदृश्य नियमांचा वाढता पेच; नॉन-टॅरिफ बॅरियर्समुळे टॅरिफपेक्षा जास्त खर्च, विकसनशील देशांवर ताण

लेखक - श्रीकांत जाधव UNCTAD एका नवीन अहवालानुसार, बहुतांश देशांसाठी व्यापारावर नियंत्रण ठेवणारे अदृश्य नियम जसे की मानके, कोटा, परवाने आणि तपासणी आता सामान्य सीमाशुल्कापेक्षा जास्त खर्चिक ठरत आहेत. हे 'नॉन-टॅरिफ बॅरियर्स' (NTBs) नेमके काय आहेत, ते कसे काम करतात, ते ओळखायला इतके कठीण का असतात आणि जागतिक व्यापार संघटना (WTO) या प्रक्रियेत पारदर्शकता कशी आणते, हे आपण येथे जाणून घेणार आहोत.आतापर्यंतची स्थितीजेव्हा बहुतेक लोक व्यापारातील अडथळ्याचा विचार करतात, तेव्हा त्यांना 'टॅरिफ' (Tariff - आयात शुल्क) आठवतो. जो सीमेवर आयात केलेल्या वस्तूंवर लावला जाणारा एक सरळ कर आहे. पण 'अंकटाड'च्या 'इनव्हिजिबल बॅरियर्स द कॉस्ट्स ऑफ नॉन-टॅरिफ मेजर्स' या अहवालानुसार, आज व्यापारातील सर्वात मोठा अडथळा दुसरीकडेच आहे. या अहवालात असे म्हटले आहे की, सुमारे ८८% देशांसाठी नॉन-टॅरिफ मेजर्स (NTMs) आता पारंपारिक टॅरिफपेक्षा जास्त महागडे ठरत आहेत.आयात शुल्काची भिंत कोसळत असलेल्या आजच्या काळात, हा एक महत्त्वाचा बदल आहे. जागतिक व्यापाराची गती कमी करणारी ही अडचण आता नियमांच्या जाडजूड पुस्तकांमध्ये दडली आहे. हे अडथळे काय आहेत, त्यांचे प्रकार कोणते आणि ते जागतिक व्यापाराचे एक शक्तिशाली आणि वादग्रस्त वैशिष्ट्य कसे बनले आहेत, हे या लेखातून समजून घेऊया.नॉन-टॅरिफ बॅरियर्स नेमके काय असतात?नॉन-टॅरिफ बॅरियर्स म्हणजे सामान्य कस्टम टॅरिफ व्यतिरिक्त असे धोरणात्मक उपाय जे वस्तूंच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर आर्थिक परिणाम करू शकतात. जिथे टॅरिफ हा आयातीवरील एक सोपा कर असतो, तिथे NTB हे अधिक गुंतागुंतीचे आणि अनेकदा 'अदृश्य' अडथळे असतात. जसे की नियम, तांत्रिक मानके, कोटा इत्यादी जे एकतर व्यापार केलेल्या वस्तूंचे प्रमाण (Quantity) बदलतात किंवा त्यांच्या किमती वाढवतात.यातील फरक समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. टॅरिफ पारदर्शक असतो. १०% शुल्क स्पष्टपणे सांगितले जाते आणि ते मोजणे सोपे असते. याउलट, एखादे शुल्क NTB नियमांच्या कचाट्यात छुप्या पद्धतीत दडलेले असू शकते. जसे की, कीटकनाशकांच्या अवशेषांवरील नियम, पॅकेजिंगची अट किंवा एखादे असे प्रमाणपत्र ज्याबद्दल निर्यातदाराला माल परत पाठवेपर्यंत माहितीच नसते. याचा खर्च खरा असतो, पण तो अगोदरच पाहणे आणि त्याची किंमत ठरवणे कठीण असते..Premium|India Tourism Data Compendium 2025 : भारतीय पर्यटनाच्या अफाट क्षमतेचा जागतिक स्तरावर विस्तार करण्याची गरज.याचे मुख्य प्रकार कोणते?अंकटाडच्या वर्गीकरणानुसार, नॉन-टॅरिफ मेजर्सची प्रामुख्याने तांत्रिक आणि अतांत्रिक (Technical and Non-technical) या दोन श्रेणींमध्ये विभागणी केली जाते.१. तांत्रिक उपाय (Technical measures): हे उत्पादनाच्या वैशिष्ट्यांशी संबंधित असतात. यातील दोन प्रमुख प्रकार खालीलप्रमाणे:सॅनिटरी अँड फायटोसॅनिटरी (SPS) मेजर्स : मानवी, प्राणी किंवा वनस्पतींचे कीटक, रोग किंवा विषांपासून संरक्षण करण्यासाठी बनवलेले नियम. आयात केलेल्या फळांमधील कीटकनाशकांच्या प्रमाणावरील मर्यादा हे याचे एक उत्तम उदाहरण आहे.टेक्निकल बॅरियर्स टू ट्रेड (TBT) : उत्पादनाचा आकार, वजन, पॅकेजिंग आणि लेबलिंग नियंत्रित करणारे नियम. जसे की, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांसाठी आवश्यक असलेले एनर्जी-एफिशियन्सी (ऊर्जा कार्यक्षमता) रेटिंग.अतांत्रिक उपाय (Non-technical measures) : उत्पादनाच्या भौतिक गुणधर्मांऐवजी व्यापाराच्या अटींद्वारे हे नियम काम करतात. यामध्ये समाविष्ट आहे.क्वांटिटेटिव्ह रिस्ट्रिक्शन्स (Quantitative restrictions) : आयातीचे प्रमाण मर्यादित करणारा कोटा किंवा विशिष्ट उत्पादनांवर पूर्णपणे बंदी.इम्पोर्ट लायसन्सिंग (Import licensing) : माल आणण्यापूर्वी विशेष परवाना मिळवण्याची सक्ती.प्राईस कंट्रोल मेजर्स (Price control measures) : देशांतर्गत किमतींना आधार देण्यासाठी उचललेली पावले, जसे की अँटी-डंपिंग ड्युटी (Anti-dumping duties) किंवा प्रशासकीय शुल्क.रूल्स ऑफ ओरिजिन (Rules of origin) : उत्पादन प्रत्यक्ष कुठे बनवले गेले हे ठरवणारे कायदे, ज्यावरून त्या वस्तूला सवलतीचे व्यापार दर लागू होतात की नाही हे ठरते.हे अडथळे प्रत्यक्षात कसे काम करतात?NTBs हे अनुपालनातील (Compliance) अडथळे म्हणून काम करतात. परदेशी बाजारपेठेत प्रवेश करण्यासाठी, निर्यातदाराला हे सिद्ध करावे लागते की, त्याचे उत्पादन संबंधित देशाच्या विशिष्ट कायदेशीर आवश्यकता पूर्ण करते. प्रत्यक्षात, यासाठी साधारणपणे तीन गोष्टी कराव्या लागतात.१) टेस्टिंग आणि सर्टिफिकेशन (चाचणी आणि प्रमाणीकरण) : माल पाठवण्यापूर्वी सुरक्षा आणि गुणवत्तेच्या तपासणीसाठी मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळांमध्ये उत्पादने पाठवणे.२) स्पेशलाइज्ड पॅकेजिंग : स्थानिक भाषेतील लेबलिंगचे नियम किंवा सुरक्षा कायदे पूर्ण करण्यासाठी उत्पादन किंवा त्याच्या कंटेनरमध्ये बदल करणे.३) इन्स्पेक्शन (तपासणी): मानकांची पूर्तता होत आहे की नाही याची खात्री करण्यासाठी आयात करणाऱ्या देशाच्या अधिकाऱ्यांना निर्यातदाराचे कारखाने किंवा शेतांचे ऑडिट करू देणे.या प्रत्येक टप्प्यामुळे वेळ आणि खर्च वाढतो. एका मोठ्या बहुराष्ट्रीय कंपनीसाठी हा खर्च पेलवणारा असतो. परंतु विकसनशील देशातील एखाद्या छोट्या कंपनीसाठी किंवा शेतकऱ्यासाठी, हा खर्च म्हणजे बाजारपेठ मिळवणे किंवा त्यातून पूर्णपणे बाहेर फेकले जाणे, यातील फरकासारखा असू शकतो.यांचा सामना करणे इतके कठीण का असते?तीन वैशिष्ट्यांमुळे NTBs वेगळे आणि आव्हानात्मक ठरतात.अदृश्य स्वरूप : टॅरिफ निश्चित आणि स्पष्ट असतो; तर NTB अनेकदा किचकट नियामक दस्तऐवजांमध्ये लपलेला असतो, ज्यामुळे छोट्या कंपन्यांना तो ओळखणे आणि त्याचे पालन करणे कठीण जाते.दुहेरी उद्देश : अनेक NTBs पूर्णपणे कायदेशीर उद्दिष्टे पूर्ण करतात. जसे की अन्न खाण्यासाठी सुरक्षित आहे, खेळणी विषारी नाहीत किंवा यंत्रसामग्री सुरक्षित आहे याची खात्री करणे. परंतु याच उपायांचा वापर छुपी 'संरक्षणशाही' (Disguised protectionism) म्हणूनही केला जाऊ शकतो. सुरक्षेचे मानक म्हणून तयार केलेला नियम, प्रत्यक्षात परदेशी स्पर्धकांना दूर ठेवण्यासाठी डिझाइन केलेला असू शकतो.भूराजकीय साधन (Geopolitical tool) : सरकारे वाढत्या प्रमाणात NTMs चा वापर धोरणात्मक क्षेत्रांचे जसे की, हरित तंत्रज्ञान, महत्त्वाची खनिजे (Critical minerals) आणि राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी आवश्यक मानली जाणारी इतर क्षेत्रे संरक्षण करण्यासाठी करत आहेत. यामुळे जनहितासाठी असलेले नियम आणि व्यापार धोरण यातील सीमा धूसर होते..Premium|Study Room : ‘ओपेक’ला यूएईचा मोठा झटका! ६० वर्षांची साथ सोडून १ मे पासून बाहेर पडण्याचा ऐतिहासिक निर्णय.यावर जागतिक व्यापार संघटना (WTO) काय करते?जागतिक व्यापार संघटना NTBs वर पूर्णपणे बंदी घालत नाही. यातील अनेक नियम आवश्यक आहेत, आणि त्यांना बेकायदेशीर ठरवणे म्हणजे खऱ्या आरोग्य आणि सुरक्षा संरक्षणापासून वंचित राहणे. त्याऐवजी, हे उपाय अन्यायकारक किंवा अनियंत्रित व्यापार अडथळे म्हणून वापरले जाणार नाहीत याची खात्री करणे, हे WTO चे उद्दिष्ट आहे. यासाठी खालील यंत्रणा काम करतात.SPS आणि TBT करार : या करारांनुसार नियम वैज्ञानिक पुराव्यांवर आधारित असणे आवश्यक आहे आणि ते देशांतर्गत उत्पादनांच्या तुलनेत परदेशी उत्पादनांशी भेदभाव करणारे नसावेत. एखादा देश केवळ आयात रोखण्यासाठी स्वतःचे मानक शोधू शकत नाही.पारदर्शकता : या नियमानुसार सदस्य देशांना कोणत्याही नवीन व्यापार नियमांची माहिती WTO ला देणे बंधनकारक आहे, ज्यामुळे इतर सदस्यांना नवीन बदल लागू होण्यापूर्वी त्याशी जुळवून घेण्यास किंवा आक्षेप घेण्यास वेळ मिळतो.स्पेशिफिक ट्रेड कन्सर्न्स (STCs) : या यंत्रणेद्वारे एखादा देश दुसऱ्या देशाच्या नियमाला अधिकृतपणे आव्हान देऊ शकतो, जर त्याला वाटत असेल की तो नियम निर्यातीवर अन्यायकारकपणे निर्बंध घालत आहे.तांत्रिक मदत : WTO आणि अंकटाड (UNCTAD) कडून मिळणारी तांत्रिक मदत विकसनशील देशांना जागतिक मानके पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या प्रयोगशाळा आणि संस्था उभारण्यास मदत करते.हे महत्त्वाचे का आहे, विशेषतः भारतासाठी?टॅरिफवरून नॉन-टॅरिफ उपायांकडे (NTMs) होणाऱ्या या बदलाचे मोठे परिणाम आहेत. गेल्या अनेक दशकांतील व्यापार वाटाघाटींमधून जसे औपचारिक कर कमी झाले आहेत, तसे NTBs हळूहळू बाजारपेठेतील प्रवेशासाठी अधिक मोठे अडथळे बनले आहेत. भारतासह विकसनशील अर्थव्यवस्थांमधील निर्यातदारांसाठी, कठोर परदेशी मानके पूर्ण करण्याचा खर्च हा व्यापार करारांतर्गत वाचवलेल्या कोणत्याही शुल्कापेक्षा जास्त असू शकतो.यामुळे देशांतर्गत क्षमतेला म्हणजेच देशातील उत्पादकांना त्यांचा माल सुरक्षित आणि नियमांनुसार असल्याची खात्री करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या टेस्टिंग लॅब, सर्टिफिकेशन सिस्टीम आणि स्टँडर्ड बॉडीजला महत्त्व प्राप्त होते. तसेच यामुळे WTO ची पारदर्शकता आणि विवाद निवारण यंत्रणा अधिक महत्त्वाची बनते, कारण कायदेशीर सुरक्षा नियम आणि छुपी संरक्षणशाही यांमधील रेषा ओळखणे खरोखर कठीण असते.यातील सर्वात मोठा धडा म्हणजे जागतिक व्यापाराची रचना आता बदलली आहे. व्यापारातील सर्वात महत्त्वाचे अडथळे आता सीमेवर स्पष्टपणे दिसत नाहीत. ते नेमके काय आहेत, ते का अस्तित्वात आहेत आणि ते 'संरक्षणा'कडून 'संरक्षणशाही'कडे (Protectionism) कधी वळतात, हे समजून घेणे आता व्यापाराच्या कोणत्याही गंभीर चर्चेसाठी केंद्रस्थानी आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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