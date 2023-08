Beautiful Railway Tracks : याहून सुंदर काहीच नाही! जगातील सगळ्यात सुंदर रेल्वे ट्रॅक्स, प्रवास संपूच नये असं वाटेल!

Beautiful Railway Tracks : कधी कधी असं वाटतं की, प्रवास संपूच नये. इच्छित स्थळापेक्षाही अधिक प्रिय असा प्रवास वाटतो. कधी हिमालयाच्या उंच पर्वतांकडे पाहत वेळ जातो, तर कधी बर्फाच्छादीत भागातून गाडी वाट काढत असते. बोगद्याच्या लपंडावात खेळत गाडी कधी लोकेशनवर पोहोचते हे कळतच नाही.

भारतातील काही सर्वोत्तम स्थाने या रेल्वे मार्गांवर आहेत. हे रेल्वे मार्ग प्रतिष्ठित हिमालयातील दरी आणि पर्वतांपासून ते पश्चिम घाटातील हिरवेगार जंगल ते सागरी पूल यातून जातात. तुम्हाला प्रवासाचे वेड असेल तर भारताताल्या या रूटवर कधीतरी प्रवास करून पहा.

तुम्हीही यापैकी अनेकांबद्दल ऐकले असेल आणि तुम्हालाही त्यांना भेट द्यायला आवडेल. हे रेल्वे मार्ग सुंदर पर्वतांमधून जातात ज्यांचे दृश्य तुम्ही कधीही विसरणार नाही. हा प्रवास कधी संपूच नये असे तुम्हाला वाटेल. (Beautiful Railway Tracks : These 3 railway lines of India are very beautiful, also included in the list of UNESCO World Heritage Sites)

भारतातील कोणते रेल्वे स्थानक जागतिक वारसा स्थळ आहेत?

कालका-शिमला रेल्वे

कालका-शिमला टॉय ट्रेन ही शिमल्याला पोहोचण्याचा एक लोकप्रिय मार्ग आहे. हा रेल्वे मार्ग 1903 मध्ये पूर्ण झाला आणि भारतातील सर्वात सुंदर रेल्वे प्रवासांपैकी एक आहे. हे 20 रेल्वे स्थानके, 103 बोगदे, 800 पूल असलेले 96 किलोमीटरचे अंतर कव्हर करते.

चंदीगडजवळील कालका येथून संपूर्ण प्रवासाला सुमारे 5 तास लागतात. या प्रवासादरम्यान, तुम्हाला अनेक सुंदर दृश्ये दिसतात आणि लांब बोगदे, उंच टेकड्या आणि त्यांचे मार्ग, या संपूर्ण प्रवासाला एक मेमोरेबल ट्रिप नक्की बनवतात. इथे पडणारा बर्फही तुम्हाला वेगळी अनुभूती देतो.

निलगिरी माउंटन रेल्वे

भारतातील ही एकमेव मीटर गेज रॅक रेल्वे आहे. उटीच्या हिल स्टेशनला भेट देण्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे निलगिरी माउंटन रेल्वेवर धावणारी टॉय ट्रेन, जी इंग्रजांनी चेन्नईला जाण्यासाठी बांधली होती. हा रेल्वे मार्ग खडकाळ प्रदेश आणि घनदाट जंगलाच्या टेकड्यांमध्ये बांधला गेला आहे. ४६ किलोमीटरचा हा ट्रॅक मेट्टुपलायम ते कुन्नूरमार्गे उटीपर्यंत जातो आणि ३२ पूल आणि १६ बोगद्यांमधून जातो. मेतुपालयम ते कुन्नूरपर्यंतचे सर्वोत्तम दृश्य आहेत.

दार्जिलिंग टॉय ट्रेन

दार्जिलिंग टॉय ट्रेन, दार्जिलिंग हिमालयन रेल्वे म्हणून ओळखली जाते, ही भारतातील ऐतिहासिक पर्वतीय रेल्वेपैकी सर्वात जुनी आहे. हे प्रवाशांना पूर्व हिमालयाच्या खालच्या टेकड्यांमधून दार्जिलिंगच्या उंच टेकड्या आणि हिरव्यागार चहाच्या बागांमध्ये घेऊन जाते.

हा रेल्वे मार्ग पश्चिम बंगाल राज्यातील न्यू जलपाईगुडी ते सिलीगुडी, कुर्सियांग आणि घूम मार्गे दार्जिलिंगपर्यंत 80 किलोमीटरचा आहे. जर तुमच्याकडे प्रवास करण्यासाठी जास्त वेळ नसेल तर दार्जिलिंगपासून दोन तासांच्या जॉय राइड्स लोकप्रिय आहेत. इथून पुढे गेल्यावर कांगचेनजंगा पर्वतराजीतील सुंदर टेकड्या दिसतात.

मुंबई- गोवा

सह्याद्रीच्या डोंगररांगा पहायच्या असतील तर जमल्यास मुंबई ते गोव्याला मांडोवी एक्स्प्रेसने जा. ट्रेनचा प्रवास तुम्हाला सह्याद्रीच्या विस्मयकारक घाटांमधून आणि अरबी समुद्राच्या सर्वात सुंदर दृश्यांमधून नेईल. मांडोवी एक्सप्रेस ही कोकण रेल्वेचा एक भाग आहे.

कन्याकुमारी ते तिरूवनंतपुरम

आयलँड एक्सप्रेस ही कन्याकुमारी ते तिरुवनंतपुरम दोन तासांची ट्रेन आहे. ट्रेनचा प्रवास थेट एखाद्या कथेच्या पुस्तकातून बाहेर पडलेल्या दृश्यासारखा वाटतो. दाट वनक्षेत्र, पाम ट्री अ‍ॅव्हेन्यूच्या बाजूने ट्रेन वाट काढते.

तुम्हाला तुमच्या आजूबाजूला ताजेतवाने हिरवीगार डोंगर पाहायला मिळतात. या प्रवासात तुम्हाला एखाद्या हॉलिवूडच्या चित्रपटाचा आपण एक भाग असल्यासारखाच अनुभव येईल.