जगप्रसिद्ध आयफेल टॉवरवर कोसळली वीज, थरारक दृष्य कॅमेरात कैद; पाहा VIDEO

फ्रान्सची राजधानी पॅरिसमधील प्रसिद्ध आयफेल टॉवरवर वीज कोसळल्याचा थरारक क्षण कॅमेऱ्यात कैद झाला असून त्याचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. मुसळधार पाऊस, वादळी वारे आणि विजांच्या कडकडाटादरम्यान टॉवरच्या टोकावर वीज कोसळली. काही क्षणांसाठी संपूर्ण आयफेल टॉवर तेजस्वी प्रकाशाने उजळून निघाल्याचे या व्हिडिओत दिसत आहे..गेल्या काही दिवसांपासून युरोपमधील अनेक देश तीव्र उकाड्याने होरपळत होते. त्यानंतर अचानक हवामानात बदल झाला आणि पॅरिससह अनेक भागांत मुसळधार पाऊस सुरू झाला. या पावसासोबत विजांचा कडकडाट आणि जोरदार वारेही होते. याच वेळी आयफेल टॉवरवर वीज कोसळल्याचे दृश्य कॅमेऱ्यात कैद झालं आहे. .Malvan Swimming Pool VIDEO : काळजाचा थरकाप उडवणारा व्हिडिओ! स्विमिंग पूलमध्ये उंचावरून मारली उडी, डोकं तळाशी जोरात आपटलं, 25 वर्षीय युवकाचा दुर्दैवी अंत.हा व्हिडीओ बघून अनेकांना धक्का बसला असला, तरी तज्ज्ञांच्या मते आयफेल टॉवरवर दरवर्षी अनेक वेळा वीज कोसळते. टॉवरमध्ये अत्याधुनिक वीज संरक्षण यंत्रणा बसवण्यात आली असून वीज थेट जमिनीत सुरक्षितपणे प्रवाहित केली जाते. त्यामुळे टॉवरला कोणतेही नुकसान होत नाही. यामुळे पर्यटकांच्या सुरक्षिततेलाही धोका निर्माण होत नाही. .Nagpur Video Viral : संतापजनक! होळी खेळताना अंगावर रंग उडवला म्हणून संतापलेल्या आजीने चार वर्षांच्या नातवावर ओतलं उकळतं पाणी, कमरेखालचा भाग गंभीररित्या भाजला.मात्र, खराब हवामानाच्या काळात खबरदारी म्हणून काही वेळा आयफेल टॉवरचा काही भाग तात्पुरता बंद केला जातो. दरम्यान, निसर्गाच्या या अद्भुत आणि रौद्ररूपाचा व्हिडिओ जगभरातील लाखो लोकांनी पाहिला असून सोशल मीडियावर त्याची जोरदार चर्चा रंगली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.