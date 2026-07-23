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Torch Bus Viral Video: जीवघेणा प्रवास! केवळ टॉर्चच्या उजेडात धावली प्रवाशांनी भरलेली बस, व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होताच खळबळ

UP Road Safety: अंधारात टॉर्चच्या उजेडावर अवलंबून धावणारी बस; प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर, प्रशासन चौकशीत गुंतले
Uttar Pradesh bus night using a torch

Uttar Pradesh bus night using a torch

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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उत्तर प्रदेशातील बांदा जिल्ह्यात प्रवाशांच्या सुरक्षेशी संबंधित धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. बांदा-बबेरू मार्गावर रात्री प्रवास करणाऱ्या एका खासगी बसची हेडलाईट बंद असतानाही चालकाने बस न थांबवता हातातील टॉर्चच्या प्रकाशाच्या मदतीने बस चालवल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. या घटनेनंतर प्रशासनाने चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

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