Torch Bus Viral Video: जीवघेणा प्रवास! केवळ टॉर्चच्या उजेडात धावली प्रवाशांनी भरलेली बस, व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होताच खळबळ

उत्तर प्रदेशातील बांदा जिल्ह्यात प्रवाशांच्या सुरक्षेशी संबंधित धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. बांदा-बबेरू मार्गावर रात्री प्रवास करणाऱ्या एका खासगी बसची हेडलाईट बंद असतानाही चालकाने बस न थांबवता हातातील टॉर्चच्या प्रकाशाच्या मदतीने बस चालवल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. या घटनेनंतर प्रशासनाने चौकशीचे आदेश दिले आहेत..टॉर्चच्या उजेडात सुरू होता प्रवासव्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये चालक अंधाऱ्या रस्त्यावर बसची हेडलाईट न वापरता हातातील टॉर्चचा प्रकाश रस्त्यावर टाकत बस चालवत असल्याचे दिसत आहे. या प्रकारामुळे समोरून येणाऱ्या वाहनचालकांसह पादचाऱ्यांच्याही जीवाला धोका निर्माण झाला होता. सुदैवाने कोणतीही दुर्घटना घडली नाही..बसस्थानकातून प्रवाशांची पळवापळवी.वाहनचालकांवर लिंबू-मिरचीची करणी.खासगी बसमध्ये सीसीटीव्ही बसवा.परिवहन विभागावर नागरिकांचा सवालया घटनेनंतर स्थानिक नागरिकांनी परिवहन विभागाच्या तपासणी यंत्रणेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. अनेक खासगी बसेस फिटनेस प्रमाणपत्र किंवा आवश्यक परवानग्यांशिवाय रस्त्यावर धावत असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. अशा वाहनांवर नियमित कारवाई होत नसल्यानेच अशा घटना घडत असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे..व्हिडिओची दखल; चौकशीचे आदेशया व्हिडिओची दखल बांदाचे पोलीस अधीक्षक पलाश बन्सल यांच्या मीडिया सेलने घेतली आहे. संबंधित प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश वाहतूक पोलिसांना देण्यात आले आहेत. व्हिडिओच्या आधारे बसची ओळख पटवून चालक आणि वाहनमालकाविरुद्ध मोटार वाहन कायद्यानुसार योग्य ती कारवाई केली जाणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे..निष्काळजीपणामुळे सुरक्षेचा प्रश्नप्रवाशांनी भरलेली बस अशा पद्धतीने चालवणे हा गंभीर निष्काळजीपणाचा प्रकार मानला जात असून, या घटनेमुळे खासगी प्रवासी वाहतुकीच्या सुरक्षिततेबाबत पुन्हा एकदा प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. चालक आणि वाहनमालकाची जबाबदारी निश्चित करण्यासोबतच अशा वाहनांची नियमित तपासणी करण्याची मागणीही नागरिकांकडून होत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.