Viral Video : लपून तिसरं लग्न करत होता नवरा, भर मंडपात पहिल्या बायकोची एन्ट्री; पहा फुल ड्रामा

सोशल मीडियावर अनेक व्हिडीओ व्हायरल होत असतात. काही मजेशीर असतात तर काही थक्क करणारे असतात तर काही व्हिडीओ आश्चर्यकारक करणारे असतात. असाच एक थक्क करणारा व्हिडीओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होतोय.

व्हायरल व्हिडीओत एक महिला थेट आपल्याच नवऱ्याच्या तिसऱ्या लग्नात पोहचते. नवरा तिच्यापासून लपून तिसरं लग्न करत असतो. पुढे काय होतं, हे व्हिडीओत तुम्ही पहाल, तर तुम्हालाही धक्का बसेल. (Viral Video A woman reached at his husband third wedding watch high voltage drama )

व्हायरल व्हिडीओमध्ये लपून तिसरं लग्न करत असणाऱ्या नवऱ्याच्या लग्न मंडपात त्याची तिसरी बायको अचानक एन्ट्री करताना दिसते आणि तो माझा नवरा आणि माझ्या मुलाचा बाप आहे असं सांगते. ती पुढे म्हणते, "या व्यक्तीने मला हैद्राबादला जातो, असं मला सांगितलं होतं आणि इथे लग्न करतोय"

व्हिडीओत तुम्हाला दिसते की महिलेने आपल्या नवऱ्याची पोल खोल केल्यानंतर तेथील वातावरण बिघडतं. काही लोक तिला शांत करण्याचा प्रयत्न करतात आणि तिला एका खोलीत घेऊन जातात. मात्र या महिलेचे बोलणे सुरुच असते.

धक्कादायक म्हणजे ही महिला असाही दावा करते की या व्यक्तीची दुसरी बायकोसुद्धा आहे. आजारी असल्याने ती येऊ शकली नाही आणि आता तो पुन्हा तिसरं लग्न करतोय. व्हिडीओत काही वेळानंतरची परीस्थिती दाखवली. यात नवरदेव पिवळी लुंगी आणि बटण उघडा असलेला शर्ट घालून दिसतोय. फसवणूक केल्याप्रकरणी त्याला मारहाण केल्याची शक्यता आहे.

सध्या हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत असून नेटकरी यावर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया देत आहे. @gharkekalesh या ट्वीटर अकाउंटवरुन हा व्हिडीओ शेअर करण्यात आला असून यावर हजारो लाईक्स आहेत.