Union Budget 2026: होमस्टे, ई-व्हिसा आणि कनेक्टिव्हिटी वाढणार, परदेशात जाणे स्वस्त होणार; बजेटमध्ये मोठी घोषणा

मुंबई : १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सादर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ मध्ये, सरकारने पर्यटनाला दीर्घकालीन आर्थिक विकासाचे एक मजबूत इंजिन बनवण्यासाठी अनेक प्रमुख उपक्रमांची घोषणा केली. या अर्थसंकल्पात विशेषतः वैद्यकीय पर्यटन, वारसा संवर्धन आणि दुर्गम भागांशी जोडणी यावर भर देण्यात आला..दूरस्थ आणि दुर्गम कनेक्टिव्हिटी वाढविण्यासाठी सीप्लेन सेवांना प्रोत्साहन दिले जाईल. स्वदेशी सीप्लेन उत्पादन आणि ऑपरेशनला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक नवीन सीप्लेन व्हायबिलिटी गॅप फंडिंग (VGF) योजना प्रस्तावित आहे. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आणि जम्मू आणि काश्मीरमध्ये नवीन माउंटन ट्रेन सेवा देखील नियोजित आहेत, ज्यामुळे पर्वतीय भागात पर्यटन वाढेल..Union Budget 2026 : शेती मातीसाठी बजेटमध्ये काय मिळालं,'भारत विस्तार एआय'ची घोषणा; शेतकऱ्यांसाठी डिजिटल क्रांती.सरकार सारनाथ आणि हस्तिनापूर सारख्या महत्त्वाच्या स्थळांसह १५ पुरातत्वीय स्थळांना चैतन्यशील सांस्कृतिक पर्यटन केंद्रांमध्ये विकसित करणार आहे. संवर्धन सुधारण्यासाठी देशभरातील सर्व आध्यात्मिक आणि वारसा स्थळांचे राष्ट्रीय मॅपिंग आणि दस्तऐवजीकरण करण्याची घोषणाही त्यांनी केली आहे..अर्थसंकल्पात टियर-२ आणि टियर-३ शहरांमध्ये, विशेषतः मंदिर शहरांमध्ये, शहरी पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी पाच वर्षांत ₹२०,००० कोटी गुंतवणुकीचा प्रस्ताव आहे. पर्यटन आणि इतर वाढीच्या घटकांवर आधारित शहर आर्थिक क्षेत्रे (CERs) देखील ओळखली जातील, ज्यापैकी प्रत्येकाला पाच वर्षांत ₹५,००० कोटींचे वाटप केले जाईल..Union Budget 2026 : भारत बनणार AI हब! शेतकऱ्यांसाठी बहुभाषिक AI टूलची घोषणा; जॉबपासून विज्ञान संशोधन क्षेत्रापर्यंत होणार 'हे' 5 फायदे.अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की उत्पन्न कर भरणे सोपे होईल. मोटार अपघात दाव्यांवर आता व्याज लागणार नाही. त्यांनी असेही सांगितले की परदेश प्रवास स्वस्त होईल. पॅकेज पॅकेजवरील कर कमी होतील. आयटीआर १ आणि २ साठी रिटर्न आता ३१ जुलैपर्यंत दाखल करता येतील. पूर्वी, अंतिम मुदत ३१ डिसेंबर होती.