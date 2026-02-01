Union Budget 2026 Updates

Union Budget 2026: होमस्टे, ई-व्हिसा आणि कनेक्टिव्हिटी वाढणार, परदेशात जाणे स्वस्त होणार; बजेटमध्ये मोठी घोषणा

Tourisms Budget 2026 : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी बजेटमध्ये पर्यटनाबाबत मोठी घोषणा केली आहे. यामुळे परदेशात जाणे स्वस्त होणार आहे.
Tourism Announcement in Union Budget 2026

Tourism Announcement in Union Budget 2026

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सादर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ मध्ये, सरकारने पर्यटनाला दीर्घकालीन आर्थिक विकासाचे एक मजबूत इंजिन बनवण्यासाठी अनेक प्रमुख उपक्रमांची घोषणा केली. या अर्थसंकल्पात विशेषतः वैद्यकीय पर्यटन, वारसा संवर्धन आणि दुर्गम भागांशी जोडणी यावर भर देण्यात आला.

Loading content, please wait...
Travel
maharashtra
Mumbai
Visa
Budget
Desh news
traveling
Budget 2026

Related Stories

No stories found.