Union Budget : भारताचे २ असे अर्थमंत्री, ज्यांना अर्थसंकल्प सादर करण्याची मिळाली नव्हती संधी

केंद्रीय अर्थसकंल्प आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सकाळी ११ वाजता लोकसभेत सादर करतील. अर्थमंत्री म्हणून त्या नवव्यांदा संसदेत अर्थसंकल्पीय भाषण करणार आहेत. याआधी माजी अर्थमंत्री पी चिदंबरम यांनी ९ वेळा अर्थसंकल्प सादर केला होता. अर्थसंकल्प सादर करण्याची जबाबदारी अर्थमंत्र्यांची असते. पण भारताचे दोन अर्थमंत्री असेही झाले ज्यांना त्यांच्या कार्यकाळात एकही अर्थसंकल्प सादर करण्याची संधी मिळाली नाही..भारताचे माजी अर्थमंत्री केसी नियोगी यांना एकही अर्थसंकल्प सादर करता आला नव्हता. यामागे त्यांचा लहान कार्यकाळ कारणीभूत ठरला. केसी नियोगी हे फक्त ३५ दिवसच देशाचे अर्थमंत्री होते. १९४८मध्ये ते अर्थमंत्री झाले होते. आरके शन्मुखम शेट्टी यांच्या जागी केसी नियोगी यांच्याकडे अर्थ खात्याची जबाबदारी सोपण्यात आली होती. पण अवघ्या ३५ दिवसातच केसी नियोगी यांनी अर्थमंत्री पदाचा राजीनामा दिला होता..आजचा अर्थसंकल्प ठरणार ऐतिहासिक! Budget 2026 मुळे निर्मला सीतारामन का ठरणार रेकॉर्डब्रेकिंग अर्थमंत्री? वाचा एका क्लिकवर.केसी नियोगी खूपच कमी कालावधीसाठी देशाचे अर्थमंत्री होते. त्यांनी अर्थसंकल्प सादर न करता जरी राजीनामा दिला असला तरी देशाचे दुसरे अर्थमंत्री म्हणून त्यांचे नाव नोंद झाले. केसी नियोगी यांच्यानंतर जॉन मथाई यांनी अर्थ खातं सांभाळलं. त्यांनीच पुढचा अर्थसंकल्प सादर केला होता..देशाच्या इतिहासात केसी नियोगी यांच्याशिवाय आणखी एक अर्थमंत्री असे होते ज्यांना अर्थसंकल्प सादर करण्याची संधी मिळाली नव्हती. हेमवती नंदन बहुगुणा हेसुद्धा अर्थमंत्री होते. पण एकही अर्थसंकल्प सादर करू शकले नव्हते. केसी नियोगी यांच्यासारखीच बहुगुणा यांची स्थिती होती. केसी नियोगी यांच्या तुलनेत कार्यकाळ मोठा होता. साडे पाच महिने हेमवती नंदन बहुगुणा यांच्याकडे अर्थखातं होतं. १९७९मध्ये तत्कालीन इंदिरा गांधींच्या सरकारमध्ये ते अर्थमंत्री होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.