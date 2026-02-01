Union Budget Updates

Union Budget : भारताचे २ असे अर्थमंत्री, ज्यांना अर्थसंकल्प सादर करण्याची मिळाली नव्हती संधी

Union Budget History : अर्थसंकल्प सादर करण्याची जबाबदारी अर्थमंत्र्‍यांची असते. पण भारताचे दोन अर्थमंत्री असेही झाले ज्यांना त्यांच्या कार्यकाळात एकही अर्थसंकल्प सादर करण्याची संधी मिळाली नाही.
सूरज यादव
केंद्रीय अर्थसकंल्प आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सकाळी ११ वाजता लोकसभेत सादर करतील. अर्थमंत्री म्हणून त्या नवव्यांदा संसदेत अर्थसंकल्पीय भाषण करणार आहेत. याआधी माजी अर्थमंत्री पी चिदंबरम यांनी ९ वेळा अर्थसंकल्प सादर केला होता. अर्थसंकल्प सादर करण्याची जबाबदारी अर्थमंत्र्‍यांची असते. पण भारताचे दोन अर्थमंत्री असेही झाले ज्यांना त्यांच्या कार्यकाळात एकही अर्थसंकल्प सादर करण्याची संधी मिळाली नाही.

