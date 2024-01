Dhule Crime News : तोतया अन्ननिरीक्षकांनी उकळली लाखांची खंडणी; दोघांना अटक

शिरपूर : अन्न व औषध विभागाकडून आल्याची बतावणी करून किराणा दुकानदाराकडून गुटखा जप्त करून एक लाखांची खंडणी भामट्यांनी उकळली. ते निघून गेल्यानंतर अस्सल अधिकाऱ्यांनी छापा टाकला.

त्यामुळे आधीची कारवाई बनावट असल्याचे उघड झाले. दोन भामट्यांना थाळनेर पोलिसांनी अटक केली. ही घटना १९ जानेवारीला सकाळी सहाला तरडी (ता. शिरपूर) येथे घडली. (Extortion of Lakhs by Fake Food Inspectors Both arrested dhule crime news)