Dhule News : बाह्मणे (ता. शिंदखेडा) येथील माजी सरपंच ज्ञानेश्वर जगन्नाथ पाटील (वय ४७) यांच्यावर गावातील तरुणांनी लाठ्याकाठ्यांनी मारहाण करीत चाकूने हल्ला केला. त्यात ज्ञानेश्वर पाटील यांच्या गालावर गंभीर दुखापत झाल्याने दहा संशयितांवर दोंडाईचा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. (former sarpanch was beaten and attacked with knife by youth of village dhule crime news)

गावातील प्रतिष्ठित व्यक्ती म्हणून व्यसनाधीनतेकडे जाऊ नका, कोणाला त्रास देऊ नका, असे नेहमी टोकत असल्याच्या कारणाने मनात राग धरून १ मेस सायंकाळी आठच्या सुमारास गावातच दहा जणांच्या टोळक्यातील संशयितांनी लाठ्याकाठ्या घेऊन शिवीगाळ केली व त्यातील एकाने ‘आज तुझा मुडदा पाडतो,’ असे म्हणत खिशातून चाकू काढत वार केला.

त्यात श्री. पाटील यांनी वार चुकवला. परंतु डाव्या गालावर चाकूचा घाव लागल्याने अति रक्तस्राव झाल्याने तत्काळ ग्रामस्थांनी दोंडाईचा येथे खास दवाखान्यात उपचारासाठी आणले. प्राथमिक उपचारानंतर धुळे येथील एका खासगी दवाखान्यात उपचारासाठी हलविण्यात आले असून, उपचार सुरू आहेत.

मंगळवारी (ता. २) धुळे येथेच दुखापत झालेले ज्ञानेश्वर पाटील यांचे समक्ष जबाब दोंडाईचा पोलिसांनी नोंदविल्यानुसार दहा संशयित आरोपींविरोधात सायंकाळी फिर्याद दाखल करण्यात आली. पोलिस निरीक्षक सुनील भाबड यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक शरद लेंडे तपास करीत आहेत.