Nashik News : महापुरुषांबद्दल Social Media वर आक्षेपार्ह मजकूर टाकल्या प्रकरणी 7 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल

Nashik News : महापुरुषांसंदर्भात अवमानजनक भाषा वापरून सोशल मीडियावर अवमान केल्याप्रकरणी सात संशयितांविरोधात ॲट्रोसिटीअन्वये गुन्हा उपनगर पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

सौरभ जोशी, रुपेश खालकर (रा. खर्जुल चौक, सिन्नर फाटा), हर्ष किंग, पी. शिवराज, विराज सोनवणे, साधू नवीनजी, शिवभकत शिवा जाधव अशी संशयितांची नावे आहेत. (case has been registered against 7 people for posting offensive content on social media about great men Nashik Crime News)

आकाश दिलीप घुसळे (रा. भीमनगर, जेलरोड) यांच्या फिर्यादीनुसार, संशयितांनी संगनमताने गेल्या २ ऑगस्ट २०२१ ते ३१ मे २०२३ या दरम्यान गौतम बुद्ध, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, संत गाडगे महाराज, रमाबाई आंबेडकर यांच्याविषयी जातीवाचक द्वेशातून अश्लिल चित्र, लेख सोशल मीडियावर प्रसारित अवमान केला.

याप्रकरणी उपनगर पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, सहायक पोलीस आयुक्त भुसारे तपास करीत आहेत.

