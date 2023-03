Nashik Crime News : CM शिंदे यांच्या बद्दलचा व्हिडिओ फेसबुकवर टाकून बदनामी; गुन्हा दाखल

सिन्नर (जि. नाशिक) : नांदूर शिंगोटे (ता. सिन्नर) येथे शनिवारी झालेल्या गोपीनाथ मुंडे यांच्या स्मारकाच्या अनावरण कार्यक्रमात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचेसह उपस्थित मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या विरोधात घोषणाबाजी केल्याचा व्हिडिओ फेसबुक या समाज माध्यमावर चुकीच्या पद्धतीने प्रसारित करून मुख्यमंत्र्यांची बदनामी केल्याप्रकरणी नांदूरशिंगोटे येथील संदीप चंद्रभान शेळके याचे विरोधात वावी पोलिस ठाण्यात अदखलपात्र गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (Defamation by uploading video about CM Shinde on Facebook Filed case against person at nandur shingote Nashik Crime News)



हेही वाचा : अदानी..हिंडेनबर्ग आणि भविष्य....

शिंदे सेनेचे शरद शिंदे यांनी याबाबतची तक्रार पोलिसात दिली. मुख्यमंत्री शिंदे हे नांदूर शिंगोटे येथे आल्यावर त्यांच्यासमोर उपस्थित जमावाने ‘पन्नास खोके एकदम ओके’ अशा प्रकारच्या घोषणा दिल्याचा व्हिडिओ संदीप शेळके या व्यक्तीने त्याच्या फेसबुक पेजवरून अपलोड केल्याचे शरद शिंदे यांनी तक्रारीत नमूद केले आहे.

वास्तविक पाहता अशा प्रकारच्या कोणत्याही घोषणा मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या नांदूर शिंगोटे येथील दौऱ्याच्या वेळी देण्यात आल्या नव्हत्या. साक्षीदार शरद कातकडे यांनी देखील तसे सांगितले. मात्र, लोकांमध्ये गैरसमज पसरविण्यासाठी चुकीच्या पद्धतीने व्हिडिओ अपलोड केला असून त्यामुळे मुख्यमंत्री शिंदे यांची बदनामी झाल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. पोलिस उपनिरीक्षक विजय सोनवणे तपास करीत आहेत.