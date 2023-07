Nashik News : इथे मरणही झाले अवघड...! आदिवासी नागरिकांची करुण कहाणी...

Nashik News : जुनवणेवाडी (ता. इगतपुरी) येथे रस्ता नाही म्हणून मंगळवारी (ता. २५) गरोदर मातेला बाळासह आपला जीव गमवावा लागल्याची घटना ताजी असतानाच बुधवारी (ता.२६) टाके-घोटी येथेही मरण अवघड झाल्याची घटना घडली.

तहसीलदार व पोलिस प्रशासनाने वाट मोकळी करून दिल्यानंतर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. (funeral was stop for whole day due to blocking of footpath nashik news)

येथील आदिवासी कातकरी पाड्यावर जाण्यासाठी कोणताही रस्ता नाही. त्यामुळे त्या वाडीतील नागरिक शेतातील पायवाटेने ये-जा करतात. कातकरी पाड्यावरील वस्तीत आज एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला.

अंत्यविधी करण्यासाठी मृतदेह स्मशानभूमीत न्यायला एकमेव पायवाटेने शेतातून जात असताना संबंधित मालकाने इथून मृतदेह नेऊ नका, असे सांगत मज्जाव केला. संबंधित अंत्यविधी दिवसभर अडून पडला होता.

याबाबत तहसीलदार अभिजित बारवकर आणि इगतपुरी पोलिस यांना या घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर त्यांनी घटनास्थळी धाव घेऊन पोलिस बंदोबस्तात पायवाट मोकळी करून दिल्याने मृतदेह स्मशानभूमीत नेऊन अंत्यविधी करण्यात आला.

एकीकडे रस्ता नाही म्हणून रुग्णाला जीव गमवावा लागतो, तर दुसरीकडे मृतदेहाला स्मशानभूमीत नेण्यासाठी पोलिसांची मदत घ्यावी लागते, ही दुर्दैवी बाब आहे.

आदिवासी कातकरी समाजासाठी आदिवासी विकास विभागाच्या कोट्यवधी रुपयांच्या योजना आहेत. मात्र कातकरी वस्त्यांमध्ये त्या योजना पोचल्या नाहीत म्हणूनच अनेक गावांत आदिवासींची दशा अजूनच बिघडत आहे, असे एल्गार कष्टकरी संघटनेचे संस्थापक भगवान मधे यांनी सांगितले.