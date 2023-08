Nashik Rain News : जिल्ह्यात आजपासून 5 दिवसात हलक्या ते मध्यम पावसाचा अंदाज

Nashik Rain News : जिल्ह्यात शनिवारपासून (ता. २६) बुधवारपर्यंत (ता. ३०) हलक्या ते मध्यम पावसाचा अंदाज इगतपुरीच्या ग्रामीण कृषी हवामान केंद्रातर्फे वर्तविण्यात आला आहे. (Light to moderate rain forecast in district in 5 days from today nashik rain news)

या काळात हवामान ढगाळ राहणार असून तापमान कमाल २५ ते २६, तर किमान २१ ते २२ अंश सेल्सिअस राहण्याची शक्यता आहे. वाऱ्याचा वेग तासाला १९ ते २१ किलोमीटर असा राहील.

या पावसाचा अंदाज लक्षात घेऊन भात, नागली, वरई, कांदा या पुनर्लागवड केलेल्या पिकांच्या क्षेत्रामध्ये पडणाऱ्या पावसाचे पाणी शेतात साठवण्याची उपाययोजना करावी, असा सल्ला शेतकऱ्यांना केंद्राच्या शास्त्रज्ञांनी दिला आहे.