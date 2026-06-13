Vidhan Parishad Election : गिते-हिरे माघारीनंतरही महायुती सतर्क! नगरसेवकांची मुंबई सहल; मतदान नियोजनासाठी पदाधिकाऱ्यांची बैठक

नाशिक - विधान परिषदेच्या नाशिक स्थानिक स्वराज्य मतदारसंघातील निवडणुकीत महायुतीचे उमेदवार नरेंद्र दराडे यांचा मार्ग अपक्ष उमेदवार गोकुळ गिते आणि प्रसाद हिरे यांनी प्रचार थांबविल्यानंतर सुकर झाला असला, तरी मतपत्रिकेवर दोघांचीही नावे कायम राहणार असल्याने महायुतीने सावध भूमिका घेतली आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर मतदार नगरसेवकांची सहल आयोजित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, शनिवारी (ता. १३) नगरसेवकांचा ताफा मुंबईकडे रवाना होणार आहे..माघारीच्या अंतिम दिवसापर्यंत या मतदारसंघात तीन उमेदवारी अर्ज कायम होते. महायुतीकडून नरेंद्र दराडे यांचा अर्ज दाखल झाला होता, तर महाविकास आघाडीकडून कोणताही उमेदवार रिंगणात उतरला नव्हता. त्यामुळे दराडे यांचा विजय जवळपास निश्चित मानला जात होता. मात्र अपक्ष उमेदवारांचे अर्ज कायम राहिल्याने महायुतीच्या गोटात धाकधूक होती..प्रसाद हिरे यांची समजूत काढण्यात महायुतीच्या नेत्यांना यश आले. मात्र गोकुळ गिते यांनी निवडणूक लढविण्याची भूमिका कायम ठेवल्याने राजकीय घडामोडींना वेग आला होता. या पार्श्वभूमीवर मंत्री उदय सामंत, गिरीश महाजन आणि दादा भुसे यांनी नाशिकमध्ये तळ ठोकून चर्चेच्या फेऱ्या सुरू ठेवल्या. अखेर गुरुवारी (ता. १२) गिते यांनी निवडणुकीचा प्रचार थांबवत असल्याची घोषणा केली..यामुळे राजकीय पेच संपल्याचे मानले जात असले, तरी मतपत्रिकेवर गिते आणि हिरे यांची नावे कायम राहणार आहेत. तसेच अपक्ष उमेदवारांच्या वतीने पोलिंग एजंट नियुक्तीचे फॉर्म नेण्यात आल्याने महायुतीतील सावधगिरी अद्याप कायम आहे.दरम्यान, निवडणूक जवळ आली असतानाही काही मतदारांशी संपर्क होत नसल्याच्या चर्चा सुरू झाल्याने महायुतीने मतदार नगरसेवकांची मुंबई सहल आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, नगरसेवकांना मुंबईतील एका हॉटेलमध्ये मुक्कामासाठी नेले जाणार आहे..महायुतीचे मतदान नियोजनमहायुतीकडे एकूण ६१९ पैकी ४६६ मते असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. मतदानाचे नियोजन आणि मतदारांशी समन्वय साधण्यासाठी महायुतीच्या घटक पक्षांतील जिल्हाप्रमुख, महानगरप्रमुख आणि गटनेत्यांची पाथर्डी फाटा येथील एका हॉटेलमध्ये सुमारे दीड तास बैठक झाली. या बैठकीत महायुतीचे उमेदवार नरेंद्र दराडे यांना विक्रमी मताधिक्याने विजयी करण्यासाठी एकजुटीने काम करण्याचे आवाहन करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.