सिन्नर : काढणी करून शेतात पडलेल्या भात पिकाचे अवकाळी पावसामुळे सर्वाधिक नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे.

एकूण २७ हेक्टरवरील पिकांच्या नुकसानीचा अंदाज असून, महसूल, कृषी विभाग व ग्रामसेवकांनी संयुक्तरीत्या पंचनामे सुरू केले आहेत, अशी माहिती तहसीलदार सुरेंद्र देशमुख यांनी दिली. (Nashik Unseasonal Rain Damage to 27 hectares of paddy after harvesting Panchnama started Information of Tehsildar Deshmukh)

शहर व तालुक्यात तीन दिवसांत अवकाळीमुळे झालेल्या नुकसानीची संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन तत्काळ पंचनामे करून अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करा.

एकाही नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यास पंचनाम्यापासून वंचित ठेवू नका. शेतकऱ्यांना भरपाई मिळवून देण्यासाठी पाठपुरावा करणार आहे, असे आमदार माणिकराव कोकाटे यांनी सांगितले.

तालुक्यात अवकाळी पावसामुळे प्रामुख्याने पांढुर्ली परिसरात शेतमालाचे नुकसान झाले आहे. नुकसानग्रस्त शेतमालाचे तातडीने पंचनामे करण्याच्या सूचना आमदार माणिकराव कोकाटे यांनी तहसीलदारांना केल्या.

या वर्षी तालुक्यात दुष्काळामुळे खरीप हंगामातील पिके पाण्याअभावी जळली. त्यानंतरही शेतकऱ्यांनी कमी पाण्यावर पिके घेतली. दोन दिवसांपासून झालेल्या अवकाळी पाऊस व गारपिटीमुळे काही पिकांचे नुकसान झाले आहे.

रब्बी पिकांना फायदा

सिन्नर तालुक्यात फारशी गारपीट झालेली नाही. एक-दोन द्राक्ष बागायतदारांच्या नुकसानीच्या तक्रारी आहेत. त्याची तत्काळ शहानिशा होईल.

काढणी केलेल्या भातपिकाचे आणि एक ते दोन हेक्टर कांदा पिकाचे नुकसान आहे. मात्र, हा अवकाळी पाऊस तालुक्यातील रब्बी पिकांना फायदेशीर ठरणार आहे.