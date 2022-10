नाशिक : यशवंतराव चव्‍हाण महाराष्ट्र मुक्‍त विद्यापीठातर्फे शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ च्‍या प्रवेशासाठी प्रक्रिया सुरू असून पदविका, पदवी व पदव्‍युत्तर पदवी अभ्यासक्रमांना प्रवेश दिले जात आहेत. विलंब शुल्‍क भरून प्रवेश घेण्यासाठीची वाढीव मुदत उद्या (ता.३१) संपत आहे. तत्‍पूर्वी पात्र विद्यार्थ्यांना प्रवेश निश्‍चितीची प्रक्रिया राबविता येणार आहे.

मुक्‍त विद्यापीठातर्फे प्रवेश प्रक्रियेच्‍या सुरुवातीच्या टप्‍यात नियमित शुल्‍कासह प्रवेशाची संधी उपलब्‍ध करून दिलेली होती. राज्‍यभर विस्‍तार असलेल्‍या विद्यापीठाच्‍या विविध अभ्यासक्रमांच्‍या प्रवेशाला चांगला प्रतिसाद मिळाला होता. निर्धारित मुदतीत काही कारणास्‍तव प्रवेश घेऊ न शकलेल्‍या विद्यार्थ्यांना संधी उपलब्‍ध करून देण्याच्‍या उद्देशाने पुढील टप्‍यात विलंब शुल्‍कासह प्रवेश घेण्याचा पर्याय उपलब्‍ध करून दिला होता.(Today is last date for entry of YCMOU Entry From tomorrow late fee charge for admission Nashik News)

हेही वाचा: Nashik : सुरत-चेन्नई महामार्गासाठी संपादित जमिनींबाबत शेतकरी आक्रमक; गोडसेंना साकडे

विद्यापीठाचे कुलगुरूंच्या मान्‍यतेनुसार ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेला मुदतवाढीचा निर्णय घेण्यात आला होता. कृषी शिक्षणक्रम तसेच बी.एड., व बी.एड. (विशेष) या शिक्षणक्रमाव्‍यतिरिक्‍त उर्वरित सर्व शिक्षणक्रमांकरिता ही मुदतवाढ लागू होती.गेल्‍या १६ ऑक्‍टोबरपासून पंधरा दिवसांसाठी मुदत वाढविलेली होती.

त्‍यानुसार शंभर रुपये विलंब शुल्‍क भरून विद्यार्थ्यांना ऐच्छिक अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेता येणार आहे. त्‍यासाठी उद्या (ता.३१) अखेरची संधी उपलब्‍ध असेल. प्रवेश अर्जास अभ्यासकेंद्र मान्‍यता मुदत १ ते १० नोव्‍हेंबर अशी असणार आहे. सर्व विद्यार्थ्यांनी ऑनलाइन प्रवेश अर्ज विहित मुदतीत सादर करून निवडलेल्‍या अभ्यासकेंद्रावर संपर्क साधून प्रवेशास मान्‍यता घ्यावी, असे प्रभारी कुलसचिव डॉ. प्रकाश देशमुख यांनी सूचनापत्रकाद्वारे स्‍पष्ट केले आहे.

हेही वाचा: Nashik : फराळाच्या गोडव्यानंतर मांसाहारावर ताव; विक्रीच्या दुकानांवर गर्दी