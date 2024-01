Dhule News: महापौरपदावरून केलेल्या कामामुळे समाधानी : प्रतिभा चौधरी

Dhule News : महापौर म्हणून काम करण्यास केवळ दहा महिन्यांचा कार्यकाळ मिळाला. यात अनेक प्रभावी कामे करतानाच गैरव्यवहार रोखण्याच्या कामकाजावर भर दिला. या कालावधीत केलेल्या कामाबाबत समाधानी आहे.

पक्षीय वरिष्ठ आणि स्थानिक पदाधिकाऱ्यांच्या सहकार्यामुळे माझा कार्यकाळ धुळेकरांच्या स्मरणात राहील, असे स्पष्टीकरण प्रतिभा चौधरी यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दिले.