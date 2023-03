Dhule News : तेली समाजातर्फे निषेध आंदोलन; राहुल गांधी यांच्या प्रतीकात्मक पुतळ्याला ‘जोडा मार’

धुळे : तेली समाजातर्फे शहरातील संताजी महाराज स्मारकाजवळ शुक्रवारी (ता. २४) काँग्रेसचे नेते खासदार राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांच्या प्रतीकात्मक पुतळ्याला जोडा मार आंदोलनातून निषेध आंदोलन करण्यात आले. (protest movement and joda maar movement against symbolic statue of Rahul Gandhi by teli community dhule news)

खासदार गांधी यांच्याविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. खासदार गांधी तेली समाजाची माफी मागत नाहीत, तोपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्यात येईल, असा इशारा आंदोलकांनी दिला.

निवेदनाचा आशय असा ः तेली समाजाला अर्वाच्य भाषेत चोर म्हणून अपमानित करणाऱ्या खासदार गांधी यांना न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली. असे असूनही न्यायालयाची व तेली समाज, मोदी समाजाची माफी मागण्याऐवजी समर्थक हे खासदार गांधी यांना हीरो करण्याच्या प्रयत्नात आहेत.

जणू न्यायालयाने त्यांच्यावर फार मोठा अन्याय केला. त्यांनी तेली समाज व ओबीसी समाजाला अपमानित करून कुठलीही चूक केली नाही, अशा आविर्भावात ते बेताल वक्तव्य करीत आहेत. त्यामुळे समाजाच्या भावना दुखावल्या आहेत. तेली समाजाला अपमानित करण्याचे काम खासदार गांधी यांच्याकडून झाले आहे.

आजही काँग्रेसचे नेते समाजाला अपमानित करीत असल्याचे निवेदन समाजातर्फे महापौर प्रतिभा चौधरी, माजी महापौर जयश्री अहिरराव, कैलास चौधरी, दिनेश बागूल, नगरसेवक नरेंद्र चौधरी, मनोज चौधरी, कल्पना चौधरी, रिटा बागूल, कविता अहिरराव, रूपाली महाले, प्रियंका चौधरी, भारती अहिरराव, आशा चौधरी, कैलास बोरसे, श्यामकांत ईशी आदींनी जिल्हा प्रशासनाला दिले.