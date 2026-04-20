भेंडवळच्या घटमांडणीचा अंदाज जाहीर; पाऊस ते देशातील राजकीय परिस्थितीवर भाष्य

भेंडवळच्या घट मांडणीचा अंदाज आज सूर्योदयाला समोर आला.३७० वर्षांपासूनची ही परंपरा असून अक्षय्य तृतीयेच्या मुहूर्तावर सूर्यास्ताला घटमांडणी करण्यात आली होती. या घटमांडणीचे आज सूर्योदयावेळी निरीक्षण केल्यानंतर आगामी वर्षातील पीक पाणी, पाऊस, राजकीय आणि देशाच्या संरक्षण स्थितीबद्दल अंदाज जाहीर केला गेला. यावेळी भेंडवळसह मराठवाडा, खान्देश आणि मध्य प्रदेशातील शेतकरी आले होते. Bhendwal Ghatmandani Predictions Announced for Rain Crops and Politics.भेंडवळच्या घटमांडणीतून पिकांवर रोगराईचं प्रमाण जास्त असेल असा अंदाज वर्तवण्यात आलाय. कापूस, तांदूळ पिकाचं उत्पादन भरपूर होईल तर ज्वारी, तूर, मुग, उडीद, मटकी, जवस वाटाणा पिकं सर्वसाधारण असतील असा अंदाज आहे..देशाच्या संरक्षण आणि राजकीय स्थितीबाबतही यात अंदाज वर्तवला आहे. संरक्षण स्थिती तणावात असण्याची शक्यता व्यक्त केलीय. तर राजा कायम राहील असंही म्हटलंय. याशिवाय आर्थिक स्थितीबाबत प्रतिकूल असं मत मांडण्यात आलंय..राज्यासह देशात पावसाबाबतही यातून भाकित करण्यात आलं आहे. जूनमध्ये भरपूर तर जुलैमध्ये सर्वसाधारण पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. ऑगस्ट सप्टेंबरमध्ये कमी पाऊस असेल. तसंच अनेक भागात महापुरामुळे नुकसानीची भीतीही व्यक्त केली आहे..गेल्या साडे तीनशे वर्षांपासून भेंडवळमध्ये घटमांडणीच्या माध्यमातून वर्षभराची भविष्यवाणी केली जाते. यात राजकीय, सामाजिक, आर्थिक आणि हवामानाचा अंदाज वर्तवण्यात येतो. गुढीपाडवा ते अक्षय्य यतृतीया या काळात निरीक्षणानंतर ही भाकिते करण्यात येतात. ३५० वर्षांपूर्वी चंद्रभान महाराज वाघ यांनीही घटमांडणी सुरू केली होती. त्यांच्या वंशजांकडून आजही ही परंपरा जपली आहे. .घटमांडणी कशी करतात?शेतात खोल खड्डा करून त्यात मातीचा घट ठेवला जातो. त्या घटात मातीचे ढेकळ ठेवतात. त्यावर पाण्याने भरलेली घागर, त्या घागरीवर पापड, भजी, वडा, सांडोई, कुरडई ठेवली जाते. तसंच घटाच्या बाजूला पान सुपारी, विविध प्रकारची १८ धान्ये असतात..