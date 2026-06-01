Vidhan Parishad Election : महायुतीत ‘ऑल इज वेल’चा दावा; पण उमेदवारी अर्जावेळी दोन मंत्री, प्रमुख नेते अन् जिल्हाध्यक्ष अनुपस्थित, कारण काय?

यवतमाळ : स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या विधान परिषद निवडणुकीसाठी महायुतीतील तीनही पक्षांच्या उमेदवारांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले. मात्र, अर्ज दाखल करताना प्रमुख मंत्री, नेते आणि जिल्हाध्यक्षांची अनुपस्थिती राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरली आहे. त्यामुळे महायुतीत सर्व काही सुरळीत नसल्याचे संकेत मिळत असल्याची चर्चा रंगली आहे..महायुतीचे अधिकृत उमेदवार म्हणून दुष्यंत चतुर्वेदी यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला. मात्र, यावेळी भाजप तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाचे मंत्री, आमदार किंवा जिल्हाध्यक्ष उपस्थित नसल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. महायुतीचा उमेदवार असल्याचा दावा केला जात असला तरी घटक पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांची अनुपस्थिती राजकीय संदेश देणारी मानली जात आहे..दुसरीकडे भाजपचे नितीन भुतडा यांनीही शक्तिप्रदर्शनाच्या तयारीत उमेदवारी अर्ज दाखल केला. मात्र, भाजपचे ज्येष्ठ नेते मदन येरावार, आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके, यवतमाळ नगराध्यक्ष तसेच पक्षाचे दोन्ही जिल्हाध्यक्ष गैरहजर होते. भाजपमधील सर्वच नेते भुतडा यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे नसल्याची चर्चा त्यामुळे सुरू झाली आहे.राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) कडून साजिद बेग यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला..Vidhan Parishad Election : भाजपच्या दबावतंत्रापुढे शिंदेसेना झुकली? अखेरच्या क्षणी उमेदवार बदल; कुणाच्या नावावर शिक्कामोर्तब?.विशेष म्हणजे, त्यांच्या नामांकनावेळी पक्षाचा एकही प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित नसल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. त्यामुळे बेग यांच्या उमेदवारीमागे पक्षाची अधिकृत ताकद कितपत आहे, याविषयीही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. महायुतीतील तिन्ही उमेदवारांच्या नामांकनावेळी दिसून आलेली ही अनुपस्थिती केवळ योगायोग मानायची की त्यामागे अंतर्गत नाराजीचे संकेत आहेत, याची चर्चा आता राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे. विशेषतः उमेदवारीवरून मागील काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या रस्सीखेचीनंतर हे चित्र अधिकच बोलके मानले जात आहे..गटबाजीचा 'साइलेंट मेसेज'?महायुतीचे नेते सार्वजनिकरित्या एकजुटीचा दावा करत असले तरी उमेदवारी अर्ज दाखल करताना अनेक दिग्गजांनी अंतर राखल्याचे दिसून आले. त्यामुळे पक्षांतर्गत गटबाजी, नाराजी आणि आगामी राजकीय समीकरणांची चाचपणी सुरू असल्याची चर्चा पदाधिकार्यांमध्ये दबक्या आवाजात सुरू आहे..नवनीत राणांची पक्षातून हकालपट्टी करा! भाजपच्या पराभूत उमेदवारांचं थेट मुख्यमंत्र्यांना पत्र, विरोधात कसं काम केलं तेही सांगितलं!.राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषयएकीकडे महाविकास आघाडीने प्रमुख नेत्यांची उपस्थिती दाखवत एकसंघतेचा संदेश दिला, तर दुसरीकडे महायुतीच्या तिन्ही उमेदवारांच्या नामांकनावेळी प्रमुख चेहरे अनुपस्थित राहिल्याने 'महायुतीत नेमके सुरू तरी काय?' हा प्रश्न राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. आगामी काळात उमेदवारी मागे घेण्याची प्रक्रिया आणि पक्षश्रेष्ठींची भूमिका याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.