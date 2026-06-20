'नीट'चा गोंधळ संपेना! नागपूरच्या विद्यार्थ्याला दिलं अबुधाबीतलं परीक्षा केंद्र, पेपर द्यायला जायचं कुठे?

पेपरफुटीच्या प्रकरणानंतर वैद्यकीय अभ्यासक्रम प्रवेशासाठी घेण्यात येणारी नीट परीक्षा २१ जून रोजी देशभरात होत आहे. आता पेपर फुटू नयेत यासाठी एनटीएकडून खबरदारी घेतली जात आहे. मात्र परीक्षार्थींना देण्यात आलेल्या प्रवेश पत्रात गोंधळ समोर आला आहे. नागपूरमधील एका विद्यार्थ्याच्या प्रवेश पत्रावर परीक्षा केंद्र चक्क अबुधाबी असं लिहिण्यात आलं आहे. त्यामुळे विद्यार्थी संभ्रमात असून परीक्षा कुठे द्यायची असा प्रश्न त्याच्यासमोर निर्माण झाला आहे. NEET Centre Error Leaves Nagpur Student Confused.नागपूरमधील अब्दुल्ला नावाच्या विद्यार्थ्याने परीक्षा केंद्र म्हणून पर्यायात नागपूर, वर्धा किंवा भंडारा असे पर्याय निवडले होते. मात्र त्याच्या प्रवेश पत्रावर थेट य़ुएईतील अबुधाबी हे परीक्षा केंद्र देण्यात आलं आहे. विद्यार्थ्याने यासंदर्भात एनटीएच्या हेल्पलाइनवर तक्रार केली आहे. परीक्षा केंद्र बदलून द्यावं अशी मागणी विद्यार्थ्याने केलीय..NEET-UG री-एग्जामसाठी NTA ची नवी अॅडव्हायजरी! ड्रेस कोड आणि बायोमेट्रिक पडताळणीबाबत महत्त्वाचे निर्देश.प्रवेश पत्रावर केंद्राबाबतच्या या गोंधळामुळे पुन्हा एकदा नीट परीक्षेच्या आयोजनावर प्रश् उपस्थित होत आहेत. नीट पेपरफुटीमुळे नाहक त्रास सहन करावा लागत असलेल्या विद्यार्थ्यांना आता अशा प्रकारच्या गोंधळाचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. परीक्षा केंद्र बदलून न मिळाल्यास अब्दुल्ला परीक्षेपासून वंचित राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.