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आंदोलक आक्रमक, जंतर मंतरवर काय घडतंय? | Jantar Mantar | Abhijeet Dipake | sonam Wangchuk

नीट पेपर फुटीविरोधात देशभरातील तरुण जंतर मंतरवर एकवटले; मात्र आंदोलनाला परवानगी नसल्याने पोलीस आणि आंदोलक आमने-सामने आले

नीट पेपर फुटी प्रकरणी गेल्या अनेक दिवसांपासून दिल्लीतील जंतर मंतर येथे आंदोलन सुरु आहे. सोनम वांगचूक हे उपोषणालाही बसले होते. मात्र दिल्लीतील जंतर मंतरवरून पोलिसांनी उचलून सोनम वांगचुक यांना रुग्णालयात दाखल केलं. यानंतर आंदोलन चांगलंच पेटलं. अशात आज देशभरातील तरुण-तरुणी जंतर मंतरवर दाखल झाले. मात्र या आंदोलनाला परवानगी नसल्याने यावेळी जंतर मंतर तणवाचे वातावरण पहायला मिळाले.

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Jantar Mantar
Jantar Mantar protest details
Sonam Wangchuk hunger strike update
Sonam Wangchuk hunger strike