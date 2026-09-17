वाशिम : वाशिम-कारंजा मार्गावर CNG गॅस वाहून नेणाऱ्या ट्रकमधील सिलेंडरचा स्फोट झाल्याची घटना गुरुवारी (ता. १७) सायंकाळी साडेसातच्या सुमारास घडली. हा ट्रक कारंजा येथून वाशिमच्या दिशेने जात असताना हा अपघात झाला. सिलेंडरचा स्फोट झाल्यानंतर परिसरात प्रचंड मोठा आवाज झाला. आवाज ऐकून गावकऱ्यांनी घटनास्थळी तातडीने धाव घेतली. त्यांनी ट्रकच्या चालकाला सुरक्षित स्थळी हलवले. या दुर्घटनेत सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. मात्र, स्फोटामुळे ट्रकचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. घटनेची माहिती मिळताच संबंधित यंत्रणांनी घटनास्थळी धाव घेतली असून, पुढील कार्यवाही सुरू आहे..कास : महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज सायंकाळी आठच्या सुमारास दरे गावी दाखल झाले. उपमुख्यमंत्री शिंदे रायगड, महाड येथे एका कार्यक्रमासाठी हेलिकॉप्टरमधून आले होते. तेथील कार्यक्रम उरकून ते चारचाकी वाहनांतून दरे येथे पोहचले. उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्या दरे गावातील घरी गणेशोत्सव मोठ्या थाटात साजरा केला जातो. दरवर्षी ते या गणपती उत्सवासाठी गावी येतात..रायगड : महाबळेश्वर परिसरातील खराब हवामानामुळे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे हेलिकॉप्टर महाड येथे उतरविण्यात आले. त्यानंतर शिंदे हे रस्तेमार्गे दरे गावाकडे रवाना झाले. महाड येथे शिवसेनेचे युवानेते विकास गोगावले आणि शिवसैनिकांनी एकनाथ शिंदे यांचे स्वागत केले. यावेळी विकास गोगावले यांनी वाहनाचे सारथ्य केले. त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांचा ताफा दरे गावाच्या दिशेने रवाना झाला..छत्रपती संभाजीनगरच्या कन्नड तालुक्यातून एक अतिशय दुर्दैवी आणि हृदयद्रावक बातमी समोर येत आहे. पिशोर परिसरातील वाघूळखेडा शिवारात शेतात काम करणाऱ्या मजुरांवर अचानक कडाडणारी वीज कोसळली. या भीषण दुर्घटनेत तीन महिला मजुरांचा जागीच दुर्दैवी मृत्यू झाला असून, अन्य तीन जण गंभीर जखमी झाले आहेत. आज दुपारी तीन वाजेच्या सुमारास अचानक वातावरणात बदल झाला आणि वादळी वाऱ्यासह विजांचा कडकडाट सुरू झाला. या दरम्यान शेतातील काम आटोपून घरी परतणाऱ्या मजुरांवर थेट वीज कोसळली. या घटनेत हमीदा सय्यद हमीद (वय ४०), तस्लिम मुफ्तार सय्यद (वय ३९) आणि अलमिरा हनीफ सय्यद (वय १७) या तीन महिलांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला..सिल्लोड : तालुक्यातील काही ठिकाणी दुपारी साडेबारा वाजेच्या सुमारास विजांच्या कडकडाटासह पावसाला सुरुवात झाली. पावसाचा जोर कमी होता. तालुक्यातील दहिगाव येथे शेतातील झोपडीवर वीज कोसळली. झोपडीत थांबलेल्या पती, पत्नीचा मृत्यू झाला, तर मुलगा गंभीर जखमी झाला. मनोहर भिवसन दुधे (वय.60) त्यांच्या पत्नी पार्वताबाई मनोहर दुधे (वय.57) अशी मृत झालेल्या पती, पत्नीचे नाव असून, मुलगा पंढरीनाथ दुधे (वय.35) गंभीर जखमी झाला होता. त्याला सिल्लोड येथील उपजिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी बेशुद्ध अवस्थेत दाखल केले असून, त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत..पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जन्मदिनानिमित्त, तसेच त्यांच्या सार्वजनिक जीवनातील २५ वर्षांच्या सेवापूर्तीच्या निमित्ताने देशभरात ‘आशीर्वाद का दीया’ अभियान राबविण्यात येत आहे. नागपूरच्या अजनी चौकात सुद्धा हे अभियान राबविण्यात येत आहे. या दीपोत्सवाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित आहेत..पहलगाम दहशतवादी हल्ला प्रकरणी एनआयए न्यायालयाने आरोपी सैफुल्ला उर्फ साजिद जट्ट याच्या विरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले आहे. एनआयएच्या म्हणण्यानुसार, सैफुल्ला पाकिस्तानात असून पहलगाम हल्ल्याचा सूत्रधार म्हणून त्याची ओळख पटली आहे. न्यायालयाच्या अजामीनपात्र वॉरंटमुळे त्याच्याविरुद्ध पुढील कायदेशीर कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला आहे..कराड : गणेशोत्सवातील विसर्जन मिरवणुका सुरळीत पार पाडून वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी सर्व प्रकारच्या अवजड माल वाहतुकीच्या वाहनांना १८, १९, २० सप्टेंबर आणि २५ सप्टेंबरला अनंत चतुर्दशी दिवसांपासून २६ सप्टेंबरला दुपारी १२ वाजेपर्यंत प्रवेशबंदी लागू करण्यात आली आहे. .दिशा सालियन यांचे वडील आपल्या वकिलांसह शनिवारी मातोश्रीवर जाण्याची तयारी करत आहेत. आदित्य ठाकरे यांना प्रत्यक्ष भेटून अब्रुनुकसानीची नोटीस देण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती सतीश सालियन यांच्या वकिलांनी दिली आहे. आदित्य ठाकरे यांनी 16 तारखेला सोशल मीडियावर केलेल्या पोस्टविरोधात ही नोटीस देण्यात येणार आहे. यासोबतच मुंबई पोलीस आयुक्तांनी आवश्यक ती सुरक्षा उपलब्ध करून द्यावी, अशी विनंतीही करण्यात आली आहे. सतीश सालियन स्वतः वकिलांसह जाऊन 500 कोटी रुपयांच्या अब्रुनुकसानीची नोटीस देणार असल्याचे त्यांच्या वकिलांनी स्पष्ट केले आहे..शाळेत शिक्षक नाहीत, रस्ता नाही; विद्यार्थ्यांचा ३ किलोमीटरचा जीवघेणा पायी प्रवासवाघाच्या भीतीतून पायवाटेने शाळेची वाट; कोहका येथील शिक्षण व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह.नवी दिल्ली : देशातील प्रमुख प्रवेश आणि पात्रता परीक्षा घेणाऱ्या नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने (NTA) आगामी शैक्षणिक सत्रातील विविध परीक्षांचे तात्पुरते वेळापत्रक जाहीर केले आहे. डिसेंबर 2026 ते मार्च 2027 या कालावधीत होणाऱ्या JEE Main, UGC-NET, CSIR-UGC NET, CMAT आणि CUET-PG यांसह विविध परीक्षांच्या प्रस्तावित तारखा जाहीर करण्यात आल्या आहेत..छत्रपती संभाजीनगरमधील कन्नड तालुक्यातून एक अतिशय दुर्दैवी घटना समोर येत आहे. कन्नड तालुक्यातील पिशोर येथील वाघुळखेडा येथे अंगावर वीज पडल्याने तीन मजूर महिलांचा जागीच दुर्दैवी मृत्यू झालाय. गुरुवारी दुपारी चार वाजेच्या सुमारास ही घटना घडली असून, या दुर्घटनेत अन्य तीन जण गंभीर जखमी झाले आहेत..मुंबई : देशातील आघाडीच्या टाटा समूहाच्या नेतृत्वाबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार, टाटा सन्सच्या संचालक मंडळाने एन. चंद्रशेखरन यांची पुढील पाच वर्षांसाठी कार्यकारी अध्यक्षपदी फेरनियुक्ती करण्यास मंजुरी दिली आहे. विशेष म्हणजे, चंद्रशेखरन यांनी ऑगस्टमध्ये विद्यमान कार्यकाळ संपल्यानंतर पद सोडण्याची घोषणा केली होती. मात्र, संचालक मंडळाच्या गुरुवारी झालेल्या बैठकीत त्यांचा निर्णय बदलण्यात आला. इथे क्लिक करा....मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण तात्पुरते स्थगित झाले असले तरी लढा कायम असल्याचा संदेश देत गुरुवारी (ता. १७) लोहारा तालुक्यातील जेवळी येथे सकल मराठा समाजाच्या वतीने पाण्याच्या टाकीवर चढून तीव्र 'शोले स्टाईल' आंदोलन करण्यात आले. यावेळी समाजबांधवांनी दिलेल्या जोरदार घोषणाबाजीने संपूर्ण परिसर दणाणून गेला होता..मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावर चारोटी येथे अति ज्वलनशील लिक्विड वाहतूक करणाऱ्या टँकरचा भीषण अपघात झाला. गुजरातहून मुंबईकडे येणाऱ्या मार्गावर चारोटी उड्डाणपुलाच्या कठड्याला टँकर धडकला. टँकरमध्ये बेंझीन हे ज्वलनशील द्रव असल्याची माहिती आहे. अपघातानंतर टँकरमधून धूर निघू लागल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. या मार्गावरील वाहतूक ठप्प झाली आहे. घटनेची माहिती मिळताच कासा पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले. अपघातात टँकरचा चालक आणि वाहक जखमी झाले असून, पुढील कार्यवाही सुरू आहे..वरिष्ठ वकील कौल : निवडणूक आयोग (ECI) ही घटनात्मक संस्था असून, निवडणूक प्रक्रियेचे पर्यवेक्षण, निर्देशन आणि नियंत्रण करण्याची जबाबदारी त्याच्यावर सोपविण्यात आली आहे. घटनात्मक प्राधिकरण असलेल्या निवडणूक आयोगाला त्याची घटनात्मक कर्तव्ये पार पाडण्यापासून अनिश्चित काळासाठी रोखता येणार नाही. तसेच, एका घटनात्मक प्राधिकरणासमोरील कार्यवाही दुसऱ्या घटनात्मक प्राधिकरणाच्या निर्णयाच्या प्रतीक्षेत अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेवता येणार नाही..न्यायमूर्ती जे. बागची : आम्ही ECI (भारतीय निवडणूक आयोग) च्या विवेकाधिकाराची जागा घेऊ शकत नाही. परंतु, त्या विवेकाधिकाराचा वापर ज्या पद्धतीने केला गेला आहे आणि त्यातून योग्य संभाव्य निष्कर्षाचा शोध घेतला गेला आहे की नाही, याची आम्हाला तपासणी करावी लागेल..आमदारांना मिळालेली मतं महत्त्वाची; कौल यांच्याकडून ‘सादीक अली केस’चा दाखलाआमदारांच्या अपात्रतेचा आणि या प्रकरणाचा संबंध नाही : कौलसुभाष देसाई प्रकरणात आमदारांच्या मतांचे महत्त्व दिसून येते : कौल.महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हेलिकॉप्टरमध्ये तांत्रिक अडचण निर्माण झाल्याची गंभीर घटना उघड झाली आहे. गुजरात दौऱ्यावर असलेले एकनाथ शिंदे वडनगर येथील नियोजित कार्यक्रम पूर्ण करून हेलिकॉप्टरने अहमदाबादकडे जाणार होते. मात्र, हेलिकॉप्टर उड्डाणासाठी सज्ज होत असतानाच वैमानिकाच्या लक्षात हा तांत्रिक बिघाड आला..शिवसेना पक्ष, चिन्हाबाबत सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु झाली आहे. काय निर्णय होणार हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे..अकोला : ऑपरेशन प्रहार अंतर्गत खदान पोलिसांनी मलकापूर येथील येवता रोडवरील क्लासमेट हॉटेल व बार परिसरात कथित अवैध जुगार अड्ड्यावर धडक कारवाई केली. १७ सप्टेंबर रोजी मिळालेल्या गोपनीय माहितीच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली. या कारवाईत पोलिसांनी कुणाल सुनिलकुमार मनवानी (२६), कुशल विमलकुमार कायना (२१), जतीन सुनिलकुमार मनवानी (१९), दीपक परमानंद सिदारा (४१), निशांत मेघराज बजाज (२४), राहुल दौलत चौथानी (२५), आशीष चंदुलाल जसवानी (२८), रोशन अनिलकुमार राजपाल (२४) आणि वंश महेशकुमार टकरानी (१७ वर्षे ६ महिने) यांच्यावर कारवाई केली..पुण्यात बी. जे. मेडिकल कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन सुरु आहे..चिपळूण : चिपळूण पालिकेसमोरील रस्त्यावर वाहतुकीला अडथळा ठरणारी गाडी बाजूला घेण्यास सांगणाऱ्या पोलिस कर्मचाऱ्याशी हुज्जत घालणाऱ्यावर चिपळूण पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही घटना १५ सप्टेंबरला दुपारी घडली. याबाबत पोलिस कर्मचारी प्रीतेश प्रकाश शिंदे यांनी फिर्याद दिली. त्यानुसार अभिजित काशिनाथ महागावकर (वय ४०, रा. पाचाड, ता. चिपळूण) या संशयिताविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. महागावकर याने आपली गाडी पालिकेसमोरील रस्त्यावर उभी केली होती. त्यामुळे ये-जा करणाऱ्या वाहनांसह पादचाऱ्यांना अडथळा निर्माण होऊन वाहतुकीवर परिणाम झाला. पोलिस कर्मचारी शिंदे यांनी संबंधित वाहन पुढे घेण्यास सांगितले. त्या वेळी महागावकर याने शिंदे यांच्याशी धमकीच्या स्वरूपात बोलत हातवारे केले तसेच सार्वजनिक ठिकाणी शिवीगाळ केली. त्याच्यावर सरकारी कामात अडथळा निर्माण केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला..परळी वैजनाथ : लातूर शहरातील उस्मानपुरा परिसरात बुधवारी रात्री मित्रांमध्ये झालेल्या वादाचे रूपांतर हाणामारीत झाल्याची घटना घडली. या घटनेत परळीतील एका युवकाचा मृत्यू झाल्याची प्राथमिक माहिती असून, अन्य दोघे गंभीर जखमी झाले आहेत. मृत्यू पावलेल्या युवकाचे नाव मन्सूर अली उर्फ बाबा असे असून तो परळी शहरातील आयेशा कॉलनीतील रहिवासी असल्याची माहिती मिळाली आहे, तर दोघा जखमींपैकी एक जण मजहर पठाण हा युवक असून तो ही परळीचा रहिवासी असल्याची माहिती आहे. अन्य जखमी लातूर येथील असल्याची माहिती सूत्राने दिली जखमींवर लातूर जिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..छत्रपती संभाजीनगर : पावसाने मोठी दडी दिल्यामुळे मराठवाड्यावर पुन्हा एकदा दुष्काळाचे संकट असून, खरिपाची पिके करपली आहेत. दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी पाच ऑक्टोबरनंतरचे पंचनामे आवश्यक असले तरी त्यापूर्वीच राज्य शासनाने सर्वेक्षणाची तयारी केली आहे. एनडीआरएफच्यापूर्वीच (राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन) राज्य शासन शेतकऱ्यांना मदत करेल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी (ता. १७) दिली. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या सरकार पाठीशी असून, चारा, पाणी टंचाईवर मात केली जाईल, असे फडणवीस म्हणाले. मराठवाडा मुक्तिसंग्रामदिनानिमित्त गुरुवारी फडणवीस यांच्या हस्ते सिद्धार्थ उद्यानातील हुतात्म्यांना आदरांजली वाहण्यात आली. .चिपळूण : गणेशोत्सवासाठी चिपळूणध्ये आलेल्या गणेशभक्तांच्या परतीच्या प्रवासासाठी मुंबई, बोिरवली, नालासोपारा, भाडूंप, कल्याण, विठ्ठलवाडी, स्वारगेट आणि पिंपरी-चिंचवड आदी मार्गांवर ३००हून अधिक आरक्षित बसेस शहरातील शिवाजीनगर येथील बसस्थानकातून सोडण्यात येणार आहेत. १९ ते २२ सप्टेंबरदरम्यान या बसेस चिपळूण मध्यवर्ती आगाराऐवजी शिवाजीनगर आगारातून सोडण्यात येणार असल्याची माहिती आगार व्यवस्थापकांनी दिली..Eknath shinde : एकनाथ शिंदे आणि मनोज जरांगे यांच्यातील विसंवाद काल पासून दूर होण्यास सुरुवातपरिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांचे मोठे वक्तव्यमनोज जरांगेंचा जसा आदर तसाच एकनाथ शिंदेंचा आदर , त्यांनी टीका केल्यामुळे आम्हाला बोलावं लागलं - प्रताप सरनाईकजरांगे पाटील मला दिवसातून दोन ते तीन वेळा फोन करतात माझ्याकडून जी काम ती मी लगेच पूर्ण करतो- प्रताप सरनाईक.Sanjay Raut : दिशा सालियान प्रकरणी संजय राऊतांचा मोठा दावा, भाजपवर थेट इशाराखासदार संजय राऊत यांनी दिशा सालियान प्रकरणात भाजपवर निशाणा साधला. भाजप विरोधकांना बदनाम करण्याचे काम करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. ही पूर्ण केस राजकीय हेतूने प्रेरित आहे. वडील आधी बोलले होते की हत्या नाही अपघात आहे. आता इतक्या वर्षाने त्याचं मतपरिवर्तन का झालं? असा सवालही राऊतांनी केला. तर मोदींच्या वाढदिवसाला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे गुजरात दौऱ्यावर आहेत, त्यावर ही त्यांनी कोपरखळी मारली..OBC Reservation : मराठा समाजाला न्याय द्या, पण ओबीसींचे वाटोळे सरकारने केले विजय वडेट्टीवार यांचा घणाघातVijay Vadettiwar : मनोज जरांगे पाटील यांनी २० दिवसांचे उपोषण स्थगित करून महाराष्ट्र सरकारला तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्यासमोर सरकार झुकले यामुळे ओबीसींचे मोठे नुकसान होणार अशी टीका काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली. वडेट्टीवार म्हणाले, मराठा समाजाला न्याय मिळाला पाहिजे. आमचा त्याला कधीच विरोध नव्हता. मात्र एका समाजाला न्याय देताना दुसऱ्या समाजाच्या घटनात्मक हक्कांवर गदा येता कामा नये. ओबीसी समाजाचे हक्क कमी करून कोणताही निर्णय घेतला तर त्याला विरोध आहे,या सरकारने ओबीसींचे वाटोळे केले.ओबीसींच्या ३७८ जातींपैकी २०० जातीतील लोकांचे दरडोई उत्पन्न २ हजार रुपये नाही.कोणी ताकद दाखवली म्हणून सरकार ओबीसींचे वाटोळे करत असेल तर जनता सोडणार नाही असा घणाघात वडेट्टीवार यांनी केला..Amaravati News : अमरावतीत २२ वर्षीय बीएएमएस डॉक्टरचा संशयास्पद मृत्यूगोरे होण्यासाठी स्वतः औषधे घेत असल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली.औषधांचा ओव्हरडोस झाल्याने मृत्यू झाल्याचा पालकांचा आरोप.आदित्यने नाशिक येथून बीएएमएस पदवी घेतली होती.अमरावतीतील एका रुग्णालयात शिकाऊ डॉक्टर म्हणून काम करत होता.नेहमीप्रमाणे रात्री जेवण करून तो खोलीत झोपण्यासाठी गेला.दुसऱ्या दिवशी दरवाजा उघडल्यानंतर तो मृतावस्थेत आढळला..Maratha Reservation : मनोज जरांगेंनी उपोषण स्थगित करताच आता लक्ष्मण हाकेंनी दिला इशारामनोज जरांगे-पाटील यांनी ९० दिवसांसाठी उपोषण स्थगित केल्यानंतर ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी त्यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे. ‘जरांगे कधीच मुंबईला जाणार नव्हता, तो भामटा आहे,’ अशी आक्रमक प्रतिक्रिया हाके यांनी दिली. तसेच जरांगेंना ताकद देणाऱ्या मराठा नेत्यांना ओबीसी समाज भविष्यात मतदान करणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.जरांगे यांच्या आंदोलनामुळे सरकारने ओबीसी आरक्षणाचा ‘जनरल वॉर्ड’ करून टाकला, असा आरोपही लक्ष्मण हाके यांनी केला. ‘जरांगेंना मदत करणाऱ्या प्रत्येक मराठा नेत्याला ओबीसी आयुष्यात कधीच मतदान करणार नाहीत. उलट त्यांना खड्यासारखे बाजूला काढले जाईल,’ असे हाके म्हणाले..Pune FDA Action : पुण्यात एफडीएची मोठी कारवाई!५६ लाखांचा अन्नसाठी जप्तPune Live : पुण्यात ऐन सणासुदीच्या काळात अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) मोठी कारवाई केली आहे. शहरातील १२ आस्थापनांवर छापे टाकून तब्बल ५६ लाख रुपयांचा अन्नसाठा जप्त करण्यात आला आहे. याशिवाय प्रतिबंधित अन्नपदार्थांच्या साठ्याप्रकरणी १४ ठिकाणी कारवाई करत सुमारे २० लाख २६ हजार रुपयांचा साठा जप्त करण्यात आला आहे. या कारवाईमुळे अन्न व्यावसायिकांमध्ये खळबळ उडाली आहे.जप्त करण्यात आलेल्या अन्नसाठ्याचे नमुने तपासणीसाठी घेण्यात आले आहेत. या नमुन्यांचा अहवाल आल्यानंतर संबंधित आस्थापनांवर पुढील कारवाईची दिशा ठरणार असल्याची माहिती अन्न व औषध प्रशासनाने दिली आहे..Devendra Fadanvis : मनोज जरांगे यांनी उपोषण सोडल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहिल्यांदाच म्हणाले...Maratha Reservation : 20 व्या दिवशी मनोज जरांगे पाटील यांनी आपलं उपोषण मागे घेतलं. त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व्यक्त झाले आहेत. “मनोज जरांगे पाटील यांनी आपलं उपोषण मागे घेतलं याचा आनंद आहे. आम्ही त्यांना आवाहन केलं होतं. त्यांच्या 13 पैकी 12 मागण्या मान्य केल्या. एक मागणी कायदेशीर अडचण असल्यामुळे मान्य केली नाही, त्या बद्दल त्यांना सांगितलं” असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.“सबकमिटीचे त्यांना जी आश्वासनं दिली आहेत ती पूर्ण करु. त्या आश्वासनांकरीता बैठक घेणं, ती पूर्ण करणं ते सगळं आम्ही करु. यात प्रशासकीय निर्णय आहेत. निश्चितपणे सरकार सकारात्मक आहे. आमचे दरवाजे उघडे आहेत. मराठा समाजाकरता जेवढे निर्णय आम्ही घेतले, तेवढे निर्णय कोणी केले नाहीत” असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं..BJP Former MLA Kalyan : भाजपच्या माजी आमदारावर गुन्हा, मध्यरात्री तरूणीला फार्महाऊसवर बोलवून गैरकृत्यKalyan Crime News : कल्याणमधील एका पीडित तरुणीला मदतीचे आमिष दाखवून भिवंडीतील बापगाव येथील फार्महाऊसवर नेऊन तिच्यावर अत्याचार करण्यात आला आहे. या प्रकरणी भाजपचे माजी आमदार नरेंद्र पवार आणि बडतर्फ पोलीस कर्मचारी शैलेश पाटील यांच्याविरोधात पडघा पोलीस ठाण्यात गुरुवारी पहाटे गुन्हा दाखल झाला आहे.पीडित तरुणीने दिलेल्या तक्रारीनुसार, आरोपींनी तिला शस्त्राचा धाक दाखवला आणि जबरदस्तीने दारू पाजून तिच्यावर सामूहिक अत्याचार केला. या धक्कादायक घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे..गोकुळमधील अदृष्य शक्तीला पुन्हा दणका, ४९२ दूध संस्थांना मतदानाचा अधिकार कायमLatest Marathi News Update : गोकुळमधील अवसायनातील संस्थांना मतदान यादीतून वगळण्यासाठी दाखल झालेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने आज फेटाळली. यामुळे ४९२ सर्व दूध संस्थांचा मतदानाचा अधिकार कायम राहिला. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंही आणि न्यायमूर्ती अलोक आराध्ये यांच्या पीठासमोर ही सुनावणी झाली.‘गोकुळ’वर प्रशासक नियुक्त झाल्यापासून या ना त्या मुद्द्यावरून न्यायालयीन लढाई सुरू झाली. अवसायनातील संस्थांचा मुद्दा यापूर्वी विभागीय उपनिबंधक आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सर्किट बेंचमध्येही उपस्थित झाला होता. तिथे अवसायनातील संस्थांना मतदानाचा अधिकार दिला. यानंतरही श्रीराम दूध संस्था आणि श्री काडसिद्धेश्वर संस्था यांच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. याची सुनावणी झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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