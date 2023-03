Guru Budh Gochar 2023 : बुध अन् गुरु रेवती नक्षत्रात आल्याने सोमवारपासून 'या' राशींची होणार चांगली कमाई

By

Guru Budh Gochar 2023 : बुध आणि गुरू ग्रहाची युति होत आहे. दोन्ही ग्रह एकत्र रेवती नक्षत्रात प्रवेश करत आहे. ज्योतिषशास्त्रामध्ये बुध आणि गुरुच्या युतिला अत्यंत शुभ मानले जाते. बुधला तर्कचा कारक ग्रह मानला जातो तर ज्ञानाचा कारक ग्रह गुरुला मानला जातो.

अशात यांचे एकत्र नक्षत्रात प्रवेश करणे 5 राशींच्या लोकांना लाभदायी ठरणार आहे. चला तर जाणून घेऊया त्या पाच राशी कोणत्या? (Guru Budh Gochar 2023 will impact on these zodiac signs)

वृषभ राशी

बुध अन् गुरू युतीचा वृषभ राशीवर प्रभाव पडेल. मार्च महिन्याचा शेवटचा आठवडा वृषभ राशीसाठी आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर राहणार. या काळात त्यांना धन संपत्तीचा लाभ होणार. पैसे कमावण्याच्या संधी मिळतील. भाऊ बहिणींकडूनही तुम्हाला सहयोग मिळणार.

मिथून राशी

बुध आणि गुरु राशींची युति ही मिथुन राशींच्या लोकांसाठीही लाभदायक असणार आहे. या काळात या लोकांना करियरमध्ये नव्या संधी मिळतील. एवढंच नाही तर प्रॉपर्टी, जमीन आणि वाहन खरेदीचाही योग बनू शकतो.

वृश्चिक राशी

वृश्चिक राशींच्या लोकांसाठी बुध आणि गुरुची युति धनलाभ घेऊन येणारी असणार. सोमवारपासून या राशींना कष्टाचे फळ मिळणार सोबतच पगारात वाढ होण्याचीही शक्यता आहे.

धनु राशी

बुध गुरुची युती ही धनु राशींसाठी उत्तम असणार आहे. मार्चचा शेवटचा आठवडा या राशींना शुभ फळ देणार. नवीन जमीन किंवा वस्तू खरेदी विचार करत असाल तर हा उत्तम काळ आहे. करियरचा विचार केला तर तुम्हाला नोकरी बदलण्याची संधी मिळू शकते.

कुंभ राशी

कुंभ राशीसाठी पुढील आठवड्यापासून शुभ काळ सुरू होणार आहे. बुध गुरुची युती कुंभ राशींला धनलाभ आणि शुभ वार्ता देणार. मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यात तुम्ही तुमच्या वाणीने लोकांची मने जिंकणार. व्यावसायिक लोकांसाठीही हा काळ उत्तम मोबदला देणारा आहे.