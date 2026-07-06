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Agra Murder: आग्राचे 'दृश्यम' हत्याकांड! पतीचा मृतदेह बाथरूममध्ये एकटीने कसा दफन केला? पोलीस करणार 'क्राईम सीन रिक्रिएशन'!

Police to Recreate Crime Scene in Agra Murder Case: आग्रा प्रकरणात सत्य शोधण्यासाठी फॉरेन्सिक टीम मैदानात; प्रत्येक मिनिटाचा हिशेब होणार
agra murder wife killed husband

agra murder wife killed husband

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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उत्तर प्रदेशातील आग्रा येथे एका महिलेने पतीची हत्या करून त्याचा मृतदेह घरातील बाथरूममध्ये पुरल्याचा आरोप असलेल्या प्रकरणाचा तपास आता निर्णायक टप्प्यात पोहोचला आहे. या प्रकरणातील मुख्य आरोपी रूबी शर्मा हिला पोलिसांनी अटक करून न्यायालयीन कोठडीत पाठवले आहे. मात्र, एका महिलेने एकट्याने हा गुन्हा केला की अन्य कोणाची मदत होती, याचा शोध पोलीस घेत आहेत.

तपासात कोणतीही त्रुटी राहू नये, यासाठी डीसीपी सिटी सय्यद अली अब्बास यांनी सांगितले की, फॉरेन्सिक तज्ज्ञांच्या मदतीने संपूर्ण घटनास्थळाची पुनर्रचना (Crime Scene Reconstruction) करण्यात येणार आहे.

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