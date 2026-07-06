Agra Murder: आग्राचे 'दृश्यम' हत्याकांड! पतीचा मृतदेह बाथरूममध्ये एकटीने कसा दफन केला? पोलीस करणार 'क्राईम सीन रिक्रिएशन'!

उत्तर प्रदेशातील आग्रा येथे एका महिलेने पतीची हत्या करून त्याचा मृतदेह घरातील बाथरूममध्ये पुरल्याचा आरोप असलेल्या प्रकरणाचा तपास आता निर्णायक टप्प्यात पोहोचला आहे. या प्रकरणातील मुख्य आरोपी रूबी शर्मा हिला पोलिसांनी अटक करून न्यायालयीन कोठडीत पाठवले आहे. मात्र, एका महिलेने एकट्याने हा गुन्हा केला की अन्य कोणाची मदत होती, याचा शोध पोलीस घेत आहेत.तपासात कोणतीही त्रुटी राहू नये, यासाठी डीसीपी सिटी सय्यद अली अब्बास यांनी सांगितले की, फॉरेन्सिक तज्ज्ञांच्या मदतीने संपूर्ण घटनास्थळाची पुनर्रचना (Crime Scene Reconstruction) करण्यात येणार आहे..आधी गाडण्याची तयारी केली, नंतर पतीची हत्या; ४५ दिवसांनी पत्नीचं कांड समोर.Lohgad Ketan Agarwal Death Case : पावसात लोहगडावर चेतन चौधरीकडून सीन रिक्रिएशन; केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरणाच्या तपासाला वेग.Crime: फ्री मोमोजच्या बहाण्याने तरुणींना जाळ्यात ओढलं; नंतर धार्मिक स्थळी अश्लील व्हिडिओ बनवले अन्... रेहानचे भयंकर कृत्य.Patna: धक्कादायक घटना! ३० वर्षीय युतवतीवर सामूहिक अत्याचार... गुप्तांगात आढळला काडतूस व लाकडाचा तुकडा, अरोपी मोकाट.घटनास्थळाची अशी होणार पुनर्रचनापोलिसांच्या माहितीनुसार, मृत सुरेंद्र शर्मा यांच्या उंची आणि वजनाएवढा एक कृत्रिम पुतळा तयार करण्यात येईल. हा पुतळा पलंगावरून बाथरूमपर्यंत ओढून नेण्यासाठी किती वेळ आणि किती शारीरिक ताकद लागते, याची चाचणी केली जाणार आहे.तसेच बाथरूममध्ये खड्डा खणण्यासाठी किती माती बाहेर काढावी लागली, ती हलवण्यासाठी किती वेळ लागला आणि खड्डा पुन्हा भरून फरशी बसवण्याची प्रक्रिया किती वेळात पूर्ण होऊ शकते, याचाही अभ्यास केला जाईल. त्यानंतर या निष्कर्षांची आरोपीने चौकशीत दिलेल्या माहितीशी पडताळणी केली जाणार आहे..तपासात समोर आलेली घटनांची क्रमवार माहिती१६ मे: सुरेंद्र शर्मा भरतपूर येथे मामाच्या घरी गेले. तेथे त्यांचा वाद झाल्याची माहिती तपासात समोर आली.१७ मे: सुरेंद्र पत्नी रूबीसोबत पुन्हा मामाच्या घरी गेले. त्याच रात्री रूबीने खीरमध्ये झोपेच्या गोळ्या मिसळल्याचा आरोप आहे.१८ मे: पती बेशुद्ध झाल्यानंतर त्यांची हत्या करून मृतदेह घरातील बाथरूममध्ये पुरल्याचा पोलिसांचा दावा आहे.१९ मे: बाथरूमची फरशी पुन्हा बसवण्यासाठी दोन गवंड्यांना बोलावून काँक्रीटचे काम करून घेतल्याचे तपासात समोर आले आहे.२२ मे: रूबी पुन्हा घरी आल्याची माहिती तपासात नोंदवली आहे.२६ मे: पती बेपत्ता झाल्याची तक्रार पोलिसांकडे दाखल करण्यात आली.३ जुलै: पोलिसांनी बाथरूमची खोदाई केली असता मानवी सांगाडा आढळून आला. त्यानंतर रूबी शर्मा हिला अटक करण्यात आली.४ जुलै: न्यायालयाने रूबी शर्माची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी केली..आरोपीचा दावा, पोलिसांकडून पडताळणीचौकशीदरम्यान रूबी शर्माने या प्रकरणात दुसऱ्या कोणाचाही सहभाग नसल्याचा दावा केला आहे. तसेच आपल्या मुलींच्या भवितव्याची चिंता व्यक्त केल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.मात्र, पोलिसांच्या मते, घटनास्थळाची पुनर्रचना आणि फॉरेन्सिक तपासातून आरोपीच्या दाव्यांची सत्यता पडताळली जाईल. तपास पूर्ण झाल्यानंतरच या प्रकरणातील इतर पैलूंवर स्पष्टता येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.