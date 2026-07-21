Dharmendra Pradhan Resignation : अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान यांच्यात तब्बल ३ तास चर्चा; प्रधान यांचा राजीनामा होणार?, गुप्तचर विभागाचा अहवालात काय?

Amit Shah Meeting : नीट (NEET) पेपरफुटी प्रकरणावरून देशभरात सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार मागच्या २४ तासांपासून उच्चस्तरीय बैठका घेत परिस्थितीचा आढावा घेत आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या संसद भवनातील कार्यालयात शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्यासोबत सुमारे साडेतीन तास मॅरेथॉन बैठक झाली. या बैठकीत आंदोलनाची व्याप्ती, संसदेतील रणनीती आणि कायदा-सुव्यवस्थेच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली..बैठकीदरम्यान भाजपचे अध्यक्ष नितीन नवीन, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, किरेन रिजिजू यांच्यासह काही वरिष्ठ नेत्यांनीही अमित शहा यांच्या कार्यालयात भेट दिली. सोनम वांगचुक यांना रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर आंदोलनाची तीव्रता वाढल्याने केंद्र सरकारने परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवले आहे. याच पार्श्वभूमीवर गुप्तचर विभाग (IB) प्रमुखांनी गृह सचिवांची भेट घेऊन सुरक्षा आणि आंदोलनाच्या घडामोडींचा आढावा घेतल्याचे समजते..दरम्यान, आंदोलन सुरू झाल्यानंतर प्रथमच 'कॉकरोच पार्टी'च्या शिष्टमंडळाने केंद्रीय आरोग्यमंत्री जे. पी. नड्डा यांची भेट घेतली. मात्र, सरकारने या भेटीबाबत स्पष्ट भूमिका घेतली. सरकारमधील एका वरिष्ठ मंत्र्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले की, आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा करण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेतलेला नाही. शिष्टमंडळानेच भेटीची विनंती केली होती आणि सरकारकडून कोणतेही आश्वासन देण्यात आलेले नाही..याच वरिष्ठ मंत्र्यांनी आंदोलनाच्या स्वरूपावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. "जंतर-मंतरवरील आंदोलनात बहुतांश राजकीय कार्यकर्ते सहभागी आहेत. प्रत्यक्ष नीट परीक्षा देणारे विद्यार्थी आता पुढील स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीत व्यस्त आहेत," असे त्यांनी सांगितले.सूत्रांच्या माहितीनुसार, बैठकीत आंदोलनाचा इतर राज्यांवर होणारा परिणाम आणि संसदेत विरोधकांच्या आक्रमक भूमिकेला कशा प्रकारे उत्तर द्यायचे, यावरही सविस्तर चर्चा झाली. सरकारने सध्या संयम आणि प्रतीक्षेची भूमिका स्वीकारल्याचे संकेत मिळत आहेत..Premium| Jantar Mantar Protest : जीवन संपवण्याच्या टोकाच्या निर्णयापर्यंत विद्यार्थी का पोहोचतायेत? यामागचं मानसशास्त्र काय सांगतं?.दरम्यान, आंदोलनात मतभेद निर्माण झाल्याच्या चर्चांनाही उधाण आले आहे. जंतर-मंतरवरील गर्दी एका राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमुळे वाढल्याचा दावा काही स्तरांतून केला जात असून, काँग्रेसने आंदोलनापासून अंतर ठेवल्याचीही चर्चा आहे. तसेच, सोनम वांगचुक यांना हटवल्यानंतर उपोषण सुरू करण्याची घोषणा करणारे 'कॉकरोच पार्टी'चे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी अचानक निर्णय मागे घेतल्याने आणि आंदोलनाच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याचा थेट उल्लेख नसल्याने विविध तर्कवितर्कांना उधाण आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.