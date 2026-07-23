Arijit Singh Student Protest : 'माझी गाणी डिलीट करा, माझं अस्तित्व विसरा, पण स्टुडंट प्रोटेस्टला माझा पाठींबा राहणार! अरिजीत सिंहचे वक्तव्य व्हायरल

Arijit Singh Supports Students : केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी राजधानी दिल्लीत सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाला गायक अरिजित सिंह याने उघडपणे पाठिंबा दर्शवला आहे. आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर झालेल्या कथित लाठीमार आणि अश्रुधुराच्या वापरावर त्याने तीव्र नाराजी व्यक्त केली..'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP)च्या नेतृत्वाखाली जंतर-मंतर येथून संसदेकडे मोर्चा काढण्यात आला. या आंदोलनात सुमारे ५० हजार आंदोलक सहभागी झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. संसदेकडे जाणाऱ्या मोर्चाला रोखण्यासाठी सुरक्षा दलांनी लाठीमार केला तसेच अश्रुधुराच्या नळकांड्यांचा वापर केल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला आहे..या घटनांनंतर अरिजित सिंहने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वर अनेक पोस्ट करत संताप व्यक्त केला. "गणवेशातील माणसं गुंडांसारखी वागत असल्याचे व्हिडिओ पाहून धक्का बसतो," असे त्याने एका पोस्टमध्ये म्हटले. तर दुसऱ्या पोस्टमध्ये, "विद्यार्थ्यांनाच मारहाण केली जात आहे. नेते, मंत्री आणि दिल्ली पोलिसांना याची लाज वाटत नाही का? तुम्ही स्वतःला देव समजू लागला आहात का? प्रत्येक गोष्ट लक्षात ठेवली जाईल. हर हर महादेव! बदल हा निसर्गाचा नियम आहे," अशा शब्दांत त्याने संताप व्यक्त केला..निवृत्तीनंतर अरिजित सिंगचं मोठं कमबॅक! 'या' सिनेमासाठी पुन्हा धरला माईक, भावनिक नात्यासाठी पुनरागमन.दरम्यान, एका सोशल मीडिया वापरकर्त्याने अरिजित सिंहच्या भूमिकेवर टीका करत, "तुझ्याबद्दलचा आदर कमी झाला," अशी प्रतिक्रिया दिली. त्यावर अरिजितने शांतपणे उत्तर देत, "कोणी माझा आदर करतो किंवा नाही याची मला चिंता नाही. प्रत्येकाला स्वतःचे मत मांडण्याचा अधिकार आहे. माझ्या शब्दांनी तुमच्या भावना दुखावल्या असतील तर मी मनापासून दिलगिरी व्यक्त करतो. मात्र, त्यामुळे माझे मत बदलणार नाही. तुम्ही माझी सर्व गाणी हटवू शकता, पण मी जे योग्य वाटते तेच बोलणार," असे म्हटले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.