देश

Arijit Singh Student Protest : 'माझी गाणी डिलीट करा, माझं अस्तित्व विसरा, पण स्टुडंट प्रोटेस्टला माझा पाठींबा राहणार! अरिजीत सिंहचे वक्तव्य व्हायरल

Arijit Singh Police Statement : गायक अरिजित सिंह यांनी विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवत विद्यार्थ्यांवर बळाचा वापर करू नये, असे आवाहन केले. आंदोलनादरम्यान झालेल्या कथित पोलिस कारवाईवरही त्यांनी संताप व्यक्त केला.
Arijit Singh Student Protest delhi student

Arijit Singh Student Protest delhi student

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Arijit Singh Supports Students : केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी राजधानी दिल्लीत सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाला गायक अरिजित सिंह याने उघडपणे पाठिंबा दर्शवला आहे. आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर झालेल्या कथित लाठीमार आणि अश्रुधुराच्या वापरावर त्याने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

Loading content, please wait...
student
delhi
Delhi Police
singer
arijit singh
Protest
Jantar Mantar
Jantar Mantar protest details
protest against government negligence