Ayodhya Donation Fraud: मोबाईल चॅटमुळे उघड झाले २ कोटींच्या चोरीचे रहस्य! राम मंदिर देणगी घोटाळ्याचा मुख्य मास्टरमाइंड अखेर समोर!

अयोध्येतील श्री राम मंदिरातील देणगीच्या कथित गैरव्यवहाराच्या तपासात पोलिसांच्या सायबर पथकाला महत्त्वाचे धागेदोरे मिळाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. आरोपींच्या मोबाईलमधील चॅटच्या विश्लेषणातून अनेक बाबी समोर आल्याचे तपास यंत्रणेने सांगितले आहे.या प्रकरणात न्यायालयाच्या परवानगीनंतर रविवारी जिल्हा कारागृहात जाऊन पोलिसांनी तीन आरोपींची सुमारे पाच तास चौकशी केली. तपासात मिळालेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणातील कथित सूत्रधार म्हणून टिन्नू यादव याचे नाव समोर आल्याचा दावा पोलिसांनी केला आहे. तो श्री रामजन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टचे सरचिटणीस चंपत राय यांचा निकटवर्तीय असल्याचेही सांगितले जात आहे.तपास यंत्रणेनुसार, मोबाईल चॅटच्या आधारे देणगीतील सुमारे दोन कोटी रुपयांच्या कथित गैरव्यवहाराचे धागेदोरे मिळाले आहेत. मात्र, या दाव्यांची अंतिम पुष्टी न्यायालयीन प्रक्रियेनंतरच होणार आहे..Ram Mandir Donation Scam नोकरीला लागताच वर्षभरात घेतली महागडी कार; गावी आलिशान घर अन् भावालाही पाठवले लाखो रुपये.Ayodhya Ram Mandir Donation Scam: "होय, माझी चूक झाली..." चंपत राय यांचा राम मंदिर देणगी चोरी प्रकरणात मोठा खुलासा.Ayodhya Temple Theft : अयोध्या मंदिर दानचोरी! महाकुंभ काळात सर्वाधिक अपहार, मेहुण्यांनी लाटले कोट्यवधी; मालमत्ता खरेदी.तीन आरोपींची पाच तास चौकशीतपास अधिकारी आशुतोष तिवारी यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा आणि करुणेश पांडे यांची स्वतंत्र चौकशी केली.यानंतर तिघांना समोरासमोर बसवून त्यांच्या जबाबांची पडताळणी करण्यात आली. सर्वांचे लेखी जबाब नोंदवण्यात आले असून ते पुढील तपासासाठी वापरले जाणार आहेत..मोबाईल चॅटमधून मिळाले नवे धागेदोरेसायबर पथकाने आरोपींच्या गेल्या वर्षभरातील मोबाईल संदेशांचे विश्लेषण केले. त्यातून फेब्रुवारी महिन्यात कथित पैशांच्या वाटणीवरून आरोपींमध्ये वाद झाल्याचे संकेत मिळाल्याचा पोलिसांचा दावा आहे.तपास अधिकाऱ्यांच्या मते, या संभाषणामुळे प्रकरणातील काही महत्त्वाचे धागेदोरे समोर आले..देणगीची रक्कम बाहेर कशी जात होती?तपासात सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे मंदिरातील कडक सुरक्षा व्यवस्थेतून मोठ्या प्रमाणात रोकड बाहेर कशी नेली जात होती, हा आहे.पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, आरोपी अनुकल्प मिश्रा याच्याकडे देणगीची मोजणी आणि पावत्यांची नोंद करण्याची जबाबदारी होती. या नोंदींमध्ये कथित फेरफार करून प्रत्यक्ष रक्कम आणि कागदोपत्री नोंदींमध्ये तफावत निर्माण केली जात होती, असा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.या प्रकरणात आणखी काही जणांचा सहभाग असण्याची शक्यता तपास यंत्रणा पडताळून पाहत आहे..टिन्नू यादवच्या कोठडीसाठी हालचालयापूर्वी अटक करण्यात आलेल्या अविनाश शुक्ला याच्याकडून मिळालेल्या माहितीची पडताळणी या चौकशीदरम्यान करण्यात आली.आता उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे टिन्नू यादवला पोलीस कोठडीत घेण्यासाठी न्यायालयात अर्ज करण्याची तयारी सुरू असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे.याशिवाय रमाशंकर मिश्र, मनीष यादव आणि सुभाष श्रीवास्तव यांच्यासह इतर संशयितांचीही चौकशी करण्यात येणार असून, या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.