देश

Ayodhya Donation Fraud: मोबाईल चॅटमुळे उघड झाले २ कोटींच्या चोरीचे रहस्य! राम मंदिर देणगी घोटाळ्याचा मुख्य मास्टरमाइंड अखेर समोर!

Ram Mandir Donation controversy: राम मंदिर देणगी प्रकरणात तपासाची नवी दिशा; पोलिसांनी केले महत्त्वाचे दावे
Security personnel outside the Ram Mandir complex in Ayodhya as police continue investigating the alleged donation irregularity case using mobile chat analysis.

Security personnel outside the Ram Mandir complex in Ayodhya as police continue investigating the alleged donation irregularity case using mobile chat analysis.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अयोध्येतील श्री राम मंदिरातील देणगीच्या कथित गैरव्यवहाराच्या तपासात पोलिसांच्या सायबर पथकाला महत्त्वाचे धागेदोरे मिळाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. आरोपींच्या मोबाईलमधील चॅटच्या विश्लेषणातून अनेक बाबी समोर आल्याचे तपास यंत्रणेने सांगितले आहे.

या प्रकरणात न्यायालयाच्या परवानगीनंतर रविवारी जिल्हा कारागृहात जाऊन पोलिसांनी तीन आरोपींची सुमारे पाच तास चौकशी केली. तपासात मिळालेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणातील कथित सूत्रधार म्हणून टिन्नू यादव याचे नाव समोर आल्याचा दावा पोलिसांनी केला आहे. तो श्री रामजन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टचे सरचिटणीस चंपत राय यांचा निकटवर्तीय असल्याचेही सांगितले जात आहे.

तपास यंत्रणेनुसार, मोबाईल चॅटच्या आधारे देणगीतील सुमारे दोन कोटी रुपयांच्या कथित गैरव्यवहाराचे धागेदोरे मिळाले आहेत. मात्र, या दाव्यांची अंतिम पुष्टी न्यायालयीन प्रक्रियेनंतरच होणार आहे.

<div class="paragraphs"><p>Security personnel outside the Ram Mandir complex in Ayodhya as police continue investigating the alleged donation irregularity case using mobile chat analysis.</p></div>
Ram Mandir Donation Scam नोकरीला लागताच वर्षभरात घेतली महागडी कार; गावी आलिशान घर अन् भावालाही पाठवले लाखो रुपये
<div class="paragraphs"><p>Security personnel outside the Ram Mandir complex in Ayodhya as police continue investigating the alleged donation irregularity case using mobile chat analysis.</p></div>
Ayodhya Ram Mandir Donation Scam: "होय, माझी चूक झाली..." चंपत राय यांचा राम मंदिर देणगी चोरी प्रकरणात मोठा खुलासा
<div class="paragraphs"><p>Security personnel outside the Ram Mandir complex in Ayodhya as police continue investigating the alleged donation irregularity case using mobile chat analysis.</p></div>
Ayodhya Temple Theft : अयोध्या मंदिर दानचोरी! महाकुंभ काळात सर्वाधिक अपहार, मेहुण्यांनी लाटले कोट्यवधी; मालमत्ता खरेदी
Loading content, please wait...
Ayodhya
Ayodhya Ram Mandir
ram mandir trust
Ram Temple in Ayodhya
Ayodhya Ram Temple donations controversy
corruption in Ayodhya Ram Mandir donations
FIR demand for Ram Mandir case
investigating Ram Mandir corruption
Ram Mandir security measures