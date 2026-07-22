Delhi Police DCP Sandeep Lamba : पोलिसांनी मुलींवर कानाखाली मारणे कायद्यात बसतं का?, डीसीपी संदीप लांबांनी तरूणीला कानाखाली मारल्याचा व्हिडिओ व्हायरल; विरोधकांनी घेरलं

Sandeep Lamba Viral Video : संसद मोर्चादरम्यान आंदोलन करणाऱ्या महिला आंदोलकाला कानाखाली मारल्याचा आणि तिच्यावर बलप्रयोग केल्याचा आरोप दिल्ली पोलिसांचे उत्तर-पूर्व विभागाचे अतिरिक्त पोलिस उपायुक्त (Additional DCP) संदीप लांबा यांच्यावर झाला आहे. या घटनेचा कथित व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर राजकीय नेते, सामाजिक कार्यकर्ते आणि पत्रकारांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे..सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये लांबा यांनी एका महिला आंदोलकाला कोपऱ्यात गाठून तिच्यावर हात उचलल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या घटनेनंतर दिल्ली पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अध्यक्ष अभिजित दिपके यांनी 'एक्स'वरील पोस्टमध्ये गंभीर आरोप करत म्हटले की, "गीतांजली वांगचुक यांच्यावर हल्ला करण्यासाठी ट्रकवर चढलेले हेच अधिकारी होते. त्यानंतर त्यांनी त्यांचे केसही ओढले. संदीप लांबा हे पोलिस सेवेत राहण्याइतके मानसिकदृष्ट्या सक्षम नाहीत.".तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांनीही या घटनेचा निषेध करत म्हटले, "हे केवळ कर्तव्य बजावणे नव्हते. अशा अधिकाऱ्यांची नावे सार्वजनिक करावीत, त्यांच्यावर सामाजिक बहिष्कार टाकावा आणि न्यायालयात खेचावे. त्याची सुरुवात संदीप लांबा यांच्यापासून झाली पाहिजे.".काँग्रेसचे सरचिटणीस के. सी. वेणुगोपाल यांनीही व्हिडिओ शेअर करत दिल्ली पोलिसांवर अतिरेकाचा आरोप केला. त्यांनी म्हटले, "ही अमित शहा यांच्या वर्दीतील गुंडांची खरी ओळख आहे. अतिरिक्त डीसीपी संदीप लांबा यांच्यासह अनेक पोलिस अधिकाऱ्यांनी आपल्या हक्कांसाठी आंदोलन करणाऱ्या निष्पाप विद्यार्थिनींवर हल्ला केला. पोलिसांनी नेमप्लेट काढून अल्पवयीन मुलांनाही मारहाण केल्याचे अनेक व्हिडिओ समोर आले आहेत."दरम्यान, संदीप लांबा यांनी आंदोलनादरम्यान आपल्याला गुडघ्याला दुखापत झाल्याचा आणि पोलिसांचा गणवेश फाटल्याचा दावा केला आहे..ही घटना संसद मोर्चादरम्यान झालेल्या पोलिस कारवाईवेळी घडल्याचे सांगितले जात आहे. आंदोलनकर्त्यांना पांगवण्यासाठी पोलिसांनी लाठीमारासह बळाचा वापर केल्याचा आरोप असून, १०० हून अधिक आंदोलनकर्ते, त्यात मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थी आणि किशोरवयीन आंदोलक जखमी झाले आहेत. याचबरोबर, २०२० मधील ईशान्य दिल्लीतील दंगलींच्या तपासात संदीप लांबा यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. त्या तपासासाठी त्यांना केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून 'एक्सलन्स इन इन्व्हेस्टिगेशन मेडल' प्रदान करण्यात आले होते..NEET Protest: NEET पेपरफुटीवर राहुल गांधींचे मोदींच्या निवासस्थानासमोर आंदोलन; राहुल-प्रियांका गांधी ताब्यात.कायदा काय सांगतो?महिला आंदोलकांशी कारवाई करताना हिला पोलिसांना प्राधान्य देणे अपेक्षित असते.परिस्थिती गंभीर असल्यास पुरुष पोलिस आवश्यक तेवढाच आणि प्रमाणबद्ध बलप्रयोग करू शकतात.अनावश्यक मारहाण, कानाखाली मारणे किंवा अपमानास्पद वर्तन कायद्याने ग्राह्य मानले जात नाही.अशा घटनेची विभागीय चौकशी होऊ शकते आणि दोषी आढळल्यास संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यावर कारवाई केली जाऊ शकते.प्रत्येक प्रकरणात बलप्रयोग कायदेशीर होता की नाही, हे घटनेची परिस्थिती आणि चौकशीच्या निष्कर्षांवर ठरते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.