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Delhi Police DCP Sandeep Lamba : पोलिसांनी मुलींवर कानाखाली मारणे कायद्यात बसतं का?, डीसीपी संदीप लांबांनी तरूणीला कानाखाली मारल्याचा व्हिडिओ व्हायरल; विरोधकांनी घेरलं

Sandeep Lamba Viral Video : दिल्ली पोलिसांचे DCP संदीप लांबा यांनी आंदोलनादरम्यान एका तरुणीला कानाखाली मारल्याचा कथित व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. या घटनेवर विरोधकांनी टीका केली.
Delhi Police DCP Sandeep Lamba viral video

Delhi Police DCP Sandeep Lamba viral video

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Sandeep Lamba Viral Video : संसद मोर्चादरम्यान आंदोलन करणाऱ्या महिला आंदोलकाला कानाखाली मारल्याचा आणि तिच्यावर बलप्रयोग केल्याचा आरोप दिल्ली पोलिसांचे उत्तर-पूर्व विभागाचे अतिरिक्त पोलिस उपायुक्त (Additional DCP) संदीप लांबा यांच्यावर झाला आहे. या घटनेचा कथित व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर राजकीय नेते, सामाजिक कार्यकर्ते आणि पत्रकारांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.

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