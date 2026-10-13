देश

लडाख आमचाच! भारताने २८ ठिकाणांची नावे जाहीर करताच चीनची आडमुठी भूमिका, नामकरणाला विरोध

China Claims Ladakh : भारताने २ ऑक्टोबर रोजी या ठिकाणांची अधिकृत ओळख निश्चित केली. त्यात प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेजवळील (LAC) गोगरा आणि हॉट स्प्रिंग्स यांसारख्या संवेदनशील भागांचाही समावेश आहे.
China Claims Ladakh

China Claims Ladakh

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

लडाखमधील २८ महत्त्वाच्या ठिकाणांना आणि भौगोलिक क्षेत्रांना अधिकृत नावे देण्याच्या भारताच्या निर्णयावर चीनने आक्षेप घेतला आहे. एवढंच नाही, तर संपूर्ण लडाखचा प्रदेश आपलाच असल्याचा दावाही चीनने केला आहे.

चीनच्या या भूमिकेमुळे भारत आणि चीन यांच्यातील सीमावादाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. भारताने २ ऑक्टोबर रोजी या ठिकाणांची अधिकृत ओळख निश्चित केली होती. त्यात प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेजवळील (LAC) गोगरा आणि हॉट स्प्रिंग्स यांसारख्या संवेदनशील भागांचाही समावेश आहे.

China Claims Ladakh
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