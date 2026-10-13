लडाख आमचाच! भारताने २८ ठिकाणांची नावे जाहीर करताच चीनची आडमुठी भूमिका, नामकरणाला विरोध

लडाखमधील २८ महत्त्वाच्या ठिकाणांना आणि भौगोलिक क्षेत्रांना अधिकृत नावे देण्याच्या भारताच्या निर्णयावर चीनने आक्षेप घेतला आहे. एवढंच नाही, तर संपूर्ण लडाखचा प्रदेश आपलाच असल्याचा दावाही चीनने केला आहे. चीनच्या या भूमिकेमुळे भारत आणि चीन यांच्यातील सीमावादाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. भारताने २ ऑक्टोबर रोजी या ठिकाणांची अधिकृत ओळख निश्चित केली होती. त्यात प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेजवळील (LAC) गोगरा आणि हॉट स्प्रिंग्स यांसारख्या संवेदनशील भागांचाही समावेश आहे..EOL Vehicle: जुन्या वाहनधारकांना मोठा धक्का! १० वर्षांची डिझेल, १५ वर्षांची पेट्रोल कार होणार थेट जप्त; राज्य सरकारचा कडक निर्णय .चीनचा विरोधचीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्या माओ निंग यांनी मंगळवारी बीजिंगमध्ये पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी भारताच्या निर्णयाला कडाडून विरोध दर्शवला. भारताने एकतर्फी आणि बेकायदेशीर पद्धतीने केंद्रशासित प्रदेश लडाखची निर्मिती केल्याचे चीनने म्हटले आहे. चीनने या केंद्रशासित प्रदेशाला कधीही मान्यता दिलेली नाही, असंही माओ निंग यांनी स्पष्ट केलं. भारताने लडाखमधील ठिकाणांसाठी जाहीर केलेली कथित प्रमाणित नावे बेकायदेशीर आणि अमान्य असल्याचा दावा चीनने केला. या नामकरणामुळे भारत-चीन सीमेच्या पश्चिम भागातील संबंधित प्रदेश चीनचाच असल्याच्या भूमिकेत कोणताही बदल होणार नाही, असंही चीनच्या प्रवक्त्यांनी म्हटलं आहे..संवेदनशील भागांचा समावेशभारताने निश्चित केलेल्या २८ ठिकाणांमध्ये गोगरा आणि हॉट स्प्रिंग्स या महत्त्वाच्या सीमावर्ती भागांचा समावेश आहे. २०२० मध्ये भारतीय आणि चिनी सैन्यांमध्ये तणाव निर्माण झाला, तेव्हा हे भाग संघर्षाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरले होते. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेजवळ भारतीय सैन्याच्या गस्तीच्या दृष्टीनेही या ठिकाणांना विशेष महत्त्व आहे. ५ मे २०२० रोजी पूर्व लडाखमध्ये पँगाँग सरोवर परिसरात भारतीय आणि चिनी सैनिकांमध्ये हिंसक झटापट झाली होती. त्यानंतर दोन्ही देशांमधील सीमावाद चर्चेचा मुद्दा बनला आहे..US-China Trade Deal : अमेरिका-चीन ट्रेड वॉरला ब्रेक! ६० अब्ज डॉलरच्या व्यापारावर मोठा निर्णय, भारताची चिंता वाढली ?.२८ ठिकाणांची ओळख निश्चितभारत सरकारने लडाख प्रशासनाच्या सल्ल्याने ही ठिकाणं निश्चित केली आहेत. अधिकृत नकाशांमध्ये त्यांचा समावेश करणे, भौगोलिक ठिकाणांची अचूक ओळख स्पष्ट करणे आणि संवेदनशील सीमावर्ती भागांबाबत जनजागृती वाढवणे, हे या निर्णयामागील उद्देश आहेत. या यादीत अलीशा गिरि पर्वतशिखर, ब्रांगसा, चापचिंगल खिंड, कनिष्क शिखर, करुण पीर पर्वत, कुकसेल, मार्तंड गिरि, पारपिक हिमनदी, स्कामरी हिमनदी, शचमिरिक खिंड, शकोरगा खोरे आणि जोरावर शिखर यांचा समावेश आहे. याशिवाय देहरा कंपास, द्रक कारपो, जलमोरी, कुमारायण पॉइंट, पांगलुंग, रिनचेन जांगपो, साक्यश्री गिरि, गुरु रिनपोछे, शामल लुंगपा, यांगपा नदी, मारपा लोत्सावा री, मिलारेपा कांगरी, शिव री आणि महेश्वर री या ठिकाणांचाही समावेश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.