संसद मोर्चाला सुरुवात! बॅरिकेड्सना वेल्डिंग, लाठीचार्ज ते सरकारकडून चर्चेची तयारी; जंतर मंतरवर आतापर्यंत काय घडलं?

दिल्लीत जंतर मंतरवर कॉकरोच जनता पार्टीकडून आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनामुळे दिल्लीसह देशातलं वातावरण आता तापलं आहे. नीट पेपरफुटी प्रकरणाची जबाबदारी सरकारने घ्यावी आणि केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी सीजेपीकडून करण्यात येतेय. दोन दिवसांपूर्वी पर्यावरणवादी कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांना उपोषण स्थळावरून उचलून नेत दिल्ली पोलिसांनी रुग्णालयात दाखल केलं. यानंतर सीजेपीकडून संसद मोर्चाची घोषणा करण्यात आली होती. आज संसदेचं पावसाळी अधिवेशन सुरू होत असतानाच सीजेपीकडून संसद मोर्चासाठी आंदोलक आक्रमक झाले आहेत. त्यांना रोखण्यासाठी पोलिसांनी लाठीचार्ज केला. तसंच आता संसद मार्गावर भलोमोठे बॅरिकेड्स उभा करण्यात आले असून ते वेल्डिंग करून भक्कम केले आहेत. सीजेपीने यानंतर आरोप केला की सरकारकडून आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. Barricades Welded as Parliament March Gets Underway.मोर्चाला सुरुवातधर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी सीजेपीकडून आंदोलन केलं जात आहे. दिल्लीत संसदेच्या दिशेनं मोर्चा सुरू झाला आहे. अभिजीत दीपकेच्या नेतृत्वाखाली हा मोर्चा सुरू आहे. आंदोलनक मोठ्या संख्येनं संसदेच्या दिशेनं निघाले आहेत. भरपावसात अभिजीत दीपके यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलक संसद मोर्चात सहभागी झाले आहेत..भारतीय तरुणांची क्षमता आणि आकांक्षा अमर्याद, पावसाळी अधिवेशन प्रोडक्टिव्ह रहावं, जनतेचं कल्याण होईल : पंतप्रधान मोदी.दिल्लीतील ५ मेट्रो स्टेशन्स बंददिल्लीतील राजीव चौक मेट्रो स्टेशनवर मोठ्या संख्येनं सीजेपी आंदोलक जमा झाले आहेत. यामुळे मेट्रो स्टेशनवर गर्दी होऊन गोंधळाचं वातावरण आहे. दिल्लीतील पाच मेट्रो स्टेशन बंद करण्यात आले आहेत. राजीव चौक आणि सेंट्रल सेक्रेटेरियएटवर इंटरचेंजची सुविधा प्रवाशांना असणार आहे..पोलिसांचा लाठीचार्जसंसद मार्गाच्या दिशेनं पुढे जाणाऱ्या आंदोलकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे. पोलिसांनी काही आंदोलकांवर लाठीचार्जही केला. आंदोलनस्थळी मोठ्या संख्येनं पोलिसांचा फौजफाटा तैनात केला आहे. काही वेळासाठी आंदोलक आणि पोलीस आमने सामने आल्यानं तणावाचं वातावरण निर्माण झालं होतं. पोलिसांचा लाठीचार्ज सुरू असतानाही काही आंदोलक जागीच उभा होते..सोनम वांगचुक उपोषण सोडण्यास तयार, पण ठेवल्या ३ अटी; खासदारांना पत्र.संसदेकडे जाणारे मार्ग बंद, कलम १६३ लागूसंसदेचं पावसाळी अधिवेशन आणि सीजेपीच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर नवी दिल्लीच्या १५ विभागांमध्ये कलम १६३ लागू करण्यात आलंय. दिल्ली पोलिसांनी संसदेच्या दिशेनं जाणारे सर्व प्रमुख मार्ग सील केले आहेत. तसंच कोणत्याही अफवा पसरू नयेत आणि कायदा सुव्यवस्था बिघडू नये यासाठी जंतर मंतरसह आंदोलन सुरू असलेल्या परिसरात इंटरनेट बंद करण्यात आलं आहे. ३ किमी परिसरात इंटरनेट बंद केल्यानं नेटवर्क ठप्प झालं होतं. यानंतर सीजेपीनं हा आंदोलकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप केला..५ हजार पोलिसांचा फौजफाटादिल्लीत रात्रभर सीजेपीच्या आंदोलकांनी गर्दी केली. जंतर मंतरसह परिसरात फूटपाथवर शेकडो आंदोलक झोपले होते. कॉकरोच जनता पार्टीचे प्रवक्ते सौरव यांनी दिल्लीत २० हजार आंदोलक आल्याचा दावाही केलाय. तर सीजेपीच्या संसद मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली पोलिसांनी कडेकोट सुरक्षा बंदोबस्त तैनात केला आहे. ५ हजारांहून अधिक पोलीस कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत. यात दिल्ली पोलिसांसही राखीव पोलीस दलाचाही समावेश आहे..दगडांचे डंपर आणून अडकवण्याचं षडयंत्र - दीपकेचा आरोपकॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी आरोप केला की, जंतर मंतरजवळ दगडांनी भरलेला एक ट्रक उभा करण्यात आलाय. शांततेत सुरू असलेल्या आंदोलकांना खोट्या प्रकरणात अडकवण्यासाठी हे षडयंत्र असू शकतं. पोलीस प्रशासन कशाची तयारी करतंय? असा प्रश्नही दीपके यांनी विचारलाय. त्यांनी सोशल मीडियावर दगडांनी भरलेल्या डंपरचा व्हिडीओसुद्धा शेअर केला आहे..रुग्णवाहिका घुसवण्याचा प्रयत्न - दीपकेंचा आरोपसंसद मोर्चाला सुरुवात होण्याआधी अभिजीत दीपके यांनी गंभीर आरोप केला आहे. मोर्चात रुग्णवाहिका घुसवून चेंगराचेंगरीची घटना घडवण्याचा प्रयत्न झाल्याचा दावा अभिजीत दीपके यांनी केलाय. मोर्चासाठी मोठ्या प्रमाणावर आंदोलकांची गर्दी झाली असून यात रुग्णवाहिका घुसवण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप अभिजीत दीपके यांनी केलाय..सोनम वांगचुक यांची प्रकृतीरुग्णालय प्रशासनाने सोनम वांगचुक यांच्या प्रकृतीची माहिती देताना सांगितलं की, त्यांच्या सर्व तपासण्यांचे रिपोर्ट नॉर्मल आहेत. रक्ताचे रिपोर्टही सध्या स्थिर आहेत. गेल्या दोन दिवसांपासून डॉक्टरांकडून त्यांच्यावर देखरेखीखाली उपचार केले जात आहेत..वांगचुक यांच्या पत्नीची हायकोर्टात धावदिल्ली उच्च न्यायालयात सोनम वांगचुक यांच्या पत्नीने दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सुनावणी होणार आहे. वांगचुक यांना खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यासाठी सत्र न्यायालयाने परवानगी नाकारली होती. त्याला गितांजली यांनी आव्हान दिलं आहे. सोनम वांगचुक यांच्या पत्नीने म्हटलं की शांततेनं हे आंदोलन करायचं आहे. आपल्या शिक्षणाच्या मुद्द्यावर फोकस करायचा आहे. तसंच आंदोलनात सतर्क राहण्यास सांगितलं..आंदोलनावर तोडगा?जंतरमंतरवर सुरू असलेल्या सीजेपीच्या आंदोलनावर तोडगा निघण्याची शक्यता आहे. सरकारकडून सीजेपीच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा केली जाणार आहे. सौरव दास आणि आशुतोष रांका हे दोघे जेपी नड्डा यांच्या भेटीला गेले असल्याचं समजते. आता या बैठकीत काय होतं हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. सरकारकडून चर्चेसाठी हालचाली करण्यात आल्यानं आता आंदोलनाची धार कमी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..अभिजीत दीपकेंनी उपोषण सोडलंसोनम वांगचुक यांच्या विनंतीनंतर अभिजीत दीपके यानं उपोषण सोडलंय. सोनम यांना दिल्ली पोलिसांनी रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर गेल्या दोन दिवसांपासून अभिजीत दीपके यांनी उपोषण सुरू केलं होतं. मात्र वांगचुक यांनी दीपकेंना उपोषण सोडण्याची विनंती केली होती. अभिजीत दीपकेंसह नेहा, मनिष आणि अमिन या तरुणांनीही उपोषण सोडलं आहे. हे तिघे गेल्या २२ दिवसांपासून उपोषण करत होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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