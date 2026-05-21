Cockroach Janata Party : ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’ला कोणाचं फंडिंग? राजकीय वाटचाल कशी असणार, अभिजीत दिपकेंनी सगळचं सांगितलं; "मी तर अमेरिकेत"

Political funding controversy : सध्या सोशल मीडियावर आणि देशभरात चर्चेचा विषय ठरलेल्या ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’बाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. विशेषत: या चळवळीला कोणाकडून फंडिंग मिळतंय का?, यावरून विविध चर्चा रंगल्या आहेत. याच पार्श्वभूमीवर पक्षाचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी एका मुलाखतीत या सर्व आरोपांवर भाष्य करत स्पष्ट भूमिका मांडली. फंडिंगच्या आरोपांना फेटाळून लावत त्यांनी ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’ची संकल्पना, उद्देश आणि भविष्यातील राजकीय वाटचालीबाबतही महत्त्वाचे खुलासे केले आहेत..देशभरात सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरलेल्या ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’बाबत संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी महत्त्वाची भूमिका मांडली आहे. तरुण वर्ग मोठ्या प्रमाणावर या चळवळीशी जोडला जात असल्याचं सांगताना त्यांनी सध्याच्या राजकारणावर टीका केली. “आजच्या ‘झेन-जी’ पिढीच्या समस्या, अपेक्षा आणि भावना समजून घेण्याचा प्रयत्न कोणताही राजकीय पक्ष करत नाही. त्यामुळे तरुणांनी स्वतःचं व्यासपीठ निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला,” असं दिपके यांनी म्हटलं आहे..‘कॉक्रोच जनता पार्टी’ला कोणाकडून फंडिंग मिळत असल्याच्या चर्चांनाही त्यांनी उत्तर दिलं. “मला तर यावर हसायला येत आहे. कारण जर मला फंडिंग मिळालं असतं तर मी सर्वात आधी माझं शैक्षणिक लोन क्लिअर केलं असतं. कारण मी शैक्षणिक लोन घेऊन अमेरिकेत आलेलो आहे.” असं सांगत त्यांनी सर्व आरोप फेटाळले. लोकशाहीत लोक स्वतःहून एकत्र येऊ शकतात, यावरच आता लोकांचा विश्वास उरलेला नाही, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली..ही चळवळ भविष्यात राजकीय पक्षात रूपांतरित होईल का, यावर बोलताना दिपके म्हणाले की, सध्या कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही. “अवघ्या काही दिवसांत १ कोटींपेक्षा अधिक लोक आमच्याशी जोडले गेले आहेत. त्यामुळे लोकांच्या भावना, त्यांचा सरकारवरील राग आणि समस्या समजून घेतल्यानंतरच पुढील दिशा ठरवली जाईल,” असं त्यांनी स्पष्ट केलं..Abhijeet Dipke : मोदींना देव बनवून ठेवलंय... व्यवस्थेविरोधात युवकांची बंडखोरी! Cockroach Janta Party चे अभिजीत दिपके Exclusive .मूळचे छत्रपती संभाजीनगरचे असलेले ३० वर्षीय अभिजीत दिपके सध्या अमेरिकेतील बोस्टन येथे शिक्षण घेत आहेत. सरन्यायाधीशांच्या एका वक्तव्यानंतर त्यांनी ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’च्या नावाने सोशल मीडिया मोहिम सुरू केली आणि अल्पावधीतच ती देशभर चर्चेत आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.