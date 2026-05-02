Judge Suicide: धक्कादायक! न्यायाधीशांनी जीवन संपवलं; मृतदेह लटकलेल्या अवस्थेत आढळला, घटनेनं खळबळ

दिल्लीतून एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. सफदरजंगमधील न्यायाधीशांनी आत्महत्या केली आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, न्यायाधीश अमन कुमार शर्मा यांनी गळफास घेतला. घटनेची माहिती मिळताच दिल्ली पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी तपास सुरू केला. पोलीस सध्या मृत्यूच्या कारणाचा तपास करत आहेत..मिळालेल्या माहितीनुसार, ही घटना दक्षिण दिल्लीतील ग्रीन पार्क परिसरात घडली. सफदरजंग एन्क्लेव्ह पोलीस ठाण्याला डीडी क्रमांक ३४ वरून पीसीआर कॉल आला. त्यानंतर पोलिसांचे एक पथक घटनास्थळी दाखल झाले. तग्रीन पार्क मेन, यू-४ए, पहिला मजला, येथील रहिवासी अमन कुमार शर्मा (३०) यांनी आपल्या घरी आत्महत्या केली. ते करकरडूमा न्यायालयातील जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणात (डीएलएसए) सचिव म्हणून कार्यरत होते आणि न्यायिक सेवेशी संबंधित होते..पोलिसांच्या माहितीनुसार, डिफेन्स कॉलनी येथे राहणारे मृताचे मेहुणे शिवम यांनी या घटनेची माहिती दिली. प्राथमिक तपासात कोणताही घातपात झाल्याचे उघड झालेले नाही, मात्र पोलीस या प्रकरणाच्या सर्व पैलूंचा तपास करत आहेत. मृतदेह ताब्यात घेऊन शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आला आहे. आत्महत्येचे कारण अद्याप उघड झालेले नाही. या घटनेमागील हेतू निश्चित करण्यासाठी पोलीस कुटुंबीय आणि जवळच्या नातेवाईकांची चौकशी करत आहेत..अमन कुमार शर्मा १९ जून २०२१ रोजी दिल्ली न्यायिक सेवेत रुजू झाले. त्यांनी २०१८ मध्ये पुणे येथील सिम्बायोसिस लॉ स्कूलमधून कायद्याचे शिक्षण पूर्ण केले. आपल्या कार्यकाळात त्यांनी अनेक फौजदारी आणि दिवाणी खटले चालवले आणि विविध न्यायालयांमध्ये न्यायाधीश म्हणून काम केले. ऑक्टोबर २०२५ पासून त्यांची करकरडूमा न्यायालयातील ईशान्य जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणात (डीएलएसए) पूर्णवेळ सचिव म्हणून नियुक्ती झाली होती. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, सध्या तरी कोणत्याही गैरप्रकाराचे किंवा गैरकृत्याचे संकेत नाहीत, परंतु प्रत्येक पैलूची चौकशी केली जात आहे.