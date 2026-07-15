Sonam Wangchuk Hunger Strike : 'सोनम वांगचुक फक्त दोन दिवस जगतील', दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र, दिल्ली सरकारवर ताशेरे ओढत बजावली नोटीस

PIL on Sonam Wangchuk : सामाजिक कार्यकर्ते आणि शिक्षण सुधारक सोनम वांगचुक यांच्या जंतर-मंतरवरील आमरण उपोषणाबाबत दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेची दिल्ली उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि दिल्ली सरकारला नोटीस बजावत या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १६ जुलै रोजी निश्चित केली आहे..सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या वतीने कोणताही प्रतिनिधी उपस्थित नसल्याची नोंद घेतली. दिल्ली सरकारला अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) आणि स्थायी वकील (सिव्हिल) यांच्यामार्फत नोटीस बजावण्यात आली आहे..अधिवक्ता राकेश कुमार सैनी यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत सोनम वांगचुक हे २८ जूनपासून इतर विद्यार्थी कार्यकर्त्यांसह जंतर-मंतर येथे बेमुदत उपोषण करत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. यापूर्वी ६ जून आणि १९ जून रोजीही शिक्षण व्यवस्थेतील कथित त्रुटी आणि केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आंदोलन करण्यात आले होते..याचिकेनुसार, सातत्याने सुरू असलेल्या उपोषणामुळे वांगचुक यांची प्रकृती झपाट्याने खालावत असून, उपोषण सुरू राहिल्यास ते दोन दिवसांपेक्षा अधिक काळ जिवंत राहणे कठीण होऊ शकते. त्यामुळे त्यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्याचे आणि आवश्यक असल्यास त्यांचे प्राण वाचवण्यासाठी फोर्स-फीडिंग (जबरदस्तीने अन्न देणे) करण्याचे निर्देश सरकारला द्यावेत, अशी मागणी न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे.याचिकेत भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद २१ अंतर्गत प्रत्येक नागरिकाला जीवनाचा अधिकार असल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. नागरिकांचे प्राण वाचवण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करणे ही राज्याची घटनात्मक जबाबदारी असल्याचेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे..Sonam Wangchuk : सोनम वांगचुक यांची NSA अंतर्गत अटक योग्य आहे का ? सुप्रीम कोर्टाची केंद्र सरकारला विचारणा .दरम्यान, जंतर-मंतरवरील या आंदोलनाला १७ दिवस पूर्ण झाले आहेत. आंदोलनादरम्यान सोनम वांगचुक यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना जनतेचा आवाज ऐकण्याचे आवाहन केले असून, सर्व पक्षांच्या नेत्यांनी आंदोलनात सहभागी व्हावे, असेही त्यांनी म्हटले आहे.याचवेळी CJPचे संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. या व्हिडिओमध्ये ते पोलिस अधिकाऱ्यांसमोर हात जोडून, उपोषणकर्त्यांची प्रकृती गंभीर असल्याचे सांगत त्यांना मदत करण्याची विनंती करताना दिसत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.