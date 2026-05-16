Monsoon In Andaman : मॉन्सूनचे अंदमानात आगमन; महाराष्ट्राच्या कोकण किनारपट्टीवर कधी धडकणार तारीख आली समोर, प्रशासनाला सज्ज राहण्याच्या सूचना

Maharashtra monsoon update : नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांच्या आगमनाला वेग आला असून मॉन्सूनने आज (१६ मे) अंदमान-निकोबार बेटांमध्ये प्रवेश केला आहे. अंदमान समुद्र, दक्षिण बंगालचा उपसागर आणि विषुववृत्तीय हिंदी महासागरात अनुकूल वातावरण निर्माण झाल्याने यंदा मॉन्सूनचा प्रवास वेळेआधी सुरू झाला आहे. भारतीय हवामान विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, यंदा मॉन्सून केरळमध्ये साधारण २६ मे रोजी दाखल होण्याची शक्यता असून, त्यानंतर तो नियोजित वेळेत देशभर पुढे सरकेल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे..एल-निनोच्या प्रभावामुळे यंदाच्या पावसाबाबत संमिश्र चर्चा सुरू असतानाच मॉन्सूनच्या लवकर आगमनाने दिलासा मिळाला आहे. साधारणतः मॉन्सून १ जूनपर्यंत केरळमध्ये पोहोचतो. मात्र, यंदा तो सहा दिवस आधी दाखल होण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे. गतवर्षी मॉन्सून २४ मे रोजी केरळमध्ये दाखल झाला होता..भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने जून ते सप्टेंबर या कालावधीत देशात सरासरीच्या ९२ टक्के पावसाचा अंदाज व्यक्त केला आहे. या अंदाजात पाच टक्के कमी-अधिक पावसाची शक्यताही गृहीत धरली आहे. हवामान विभागाच्या मते, यंदा मॉन्सूनच्या मार्गात कोणतेही मोठे चक्रीवादळ अडथळा ठरण्याची शक्यता नसल्याने त्याचा प्रवास विनाअडथळा होण्याची चिन्हे आहेत. अंदमानात वेळेपूर्वी दाखल झाल्यानंतर मॉन्सून केरळच्या दिशेने पुढे सरकेल. केरळमध्ये ३१ मेच्या सुमारास पावसाचे आगमन अपेक्षित असून, त्यानंतर ६ जूनपर्यंत तो कोकण किनारपट्टीवर पोहोचण्याची शक्यता आहे..पूर, दुष्काळ दोन्हीसाठी सज्ज राहा : जिल्हाधिकारी विजय राठोड'अल निनोमुळे जूनमध्ये मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे; तर जुलै आणि ऑगस्टमध्ये पावसाची ओढ असेल. त्यामुळे या वर्षात संभाव्य पूर आणि दुष्काळ दोन्हीची तयारी केली पाहिजे. पाण्याचे नियोजन, महापुरामधील आपत्ती व्यवस्थापन या दृष्टीने सर्व यंत्रणा सज्ज ठेवा, अशा सूचना जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांनी दिल्या. जिल्हाधिकारी कार्यालयात त्यांनी आढावा बैठक घेतली. डॉ. राठोड म्हणाले, 'मॉन्सूनमधील अनिश्चितता पाहता उपलब्ध पाणीसाठा केवळ जूनपर्यंत मर्यादित न ठेवता तो ऑगस्टअखेरपर्यंत पुरेल या दृष्टीने सूक्ष्म नियोजन करावे.'.