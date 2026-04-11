LPG supply India news : आनंदाची बातमी! गॅस टंचाई दूर होणार, स्ट्रेट ऑफ होर्मुझमधून २० हजार ४०० मेट्रिक टनाचे एलपीजी मुंबईकडे रवाना

Strait of Hormuz LPG shipment : भारताचा ध्वज असलेले एलपीजी वाहतूक जहाज 'जॅग विक्रम'ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ (Strait of Hormuz) सुरक्षितपणे पार केले असून, हे जहाज २० हजार ४०० मेट्रिक टन एलपीजीसह मुंबईकडे मार्गस्थ झाले आहे. जहाजावर २४ खलाशी कार्यरत आहेत. हे जहाज १५ एप्रिल २०२६ रोजी मुंबईत दाखल होण्याची शक्यता आहे. अशी माहिती पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने दिली..पश्चिम आशियातील परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर भारतासाठी दिलासा देणारी बातमी समोर आली आहे. भारताचा ध्वज असलेले एलपीजी वाहतूक जहाज 'जॅग विक्रम'ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ (Strait of Hormuz) सुरक्षितपणे पार केले आहे..या जहाजामध्ये सुमारे २० हजार ४०० मेट्रिक टन द्रवरूप पेट्रोलियम वायू (एलपीजी) साठा असून, जहाजावर २४ खलाशी कार्यरत आहेत. सध्या हे जहाज मुंबईकडे प्रवास करत असून, ते १५ एप्रिल २०२६ रोजी मुंबईत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे..Iran Strait of Hormuz Toll : इराण भारताच्या जहाजांकडूनही वसूल करणार २० लाख डॉलरचा टोल टॅक्स? सरकारने दिली 'ही' महत्त्वाची माहिती.पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, पश्चिम आशियातील बदलत्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकार ऊर्जा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलत आहे. या पार्श्वभूमीवर, एलपीजीचा पुरवठा अबाधित राहणार असल्याचा विश्वासही व्यक्त करण्यात आला आहे.