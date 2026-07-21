Renuka Chowdhury Viral Video : संसदेच्या दारात रेणुका चौधरींची धर्मेंद्र प्रधानांवर सडकून टीका; प्रधान मान खाली घालून निघून गेल्याचा व्हिडिओ व्हायरल

Renuka Chowdhury vs Dharmendra Pradhan : दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलन, NEET प्रश्नपत्रिका गैरव्यवहार, सोनम वांगचुक यांना जंतर-मंतरवरून हटविण्याची कारवाई आणि राम मंदिर देणगी प्रकरण या मुद्द्यांवरून संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी काँग्रेसने केंद्र सरकारला घेरले. लोकसभेचे कामकाज तहकूब झाल्यानंतर संसद परिसरात काँग्रेसच्या खासदार रेणुका चौधरी यांनी माध्यमांशी बोलताना सरकारवर जोरदार टीका केली..संसद परिसरातील एका व्हिडिओमध्ये केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान समोरून जात असताना रेणुका चौधरी यांनी त्यांच्यावर टीकेची झोड उठवल्याचे दिसत आहे. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.रेणुका चौधरी म्हणाल्या, "हे सरकार उलट्या काळजाचे आहे. कोणत्याही कामाचे नाही. मागील काही वर्षांत शेतकऱ्यांवर लाठीमार करण्यात आला, त्यांच्यावर पाण्याचे फवारे मारण्यात आले. आता विद्यार्थ्यांवर अश्रुधुराच्या नळकांड्या फेकल्या जात आहेत. २१ विद्यार्थ्यांचा जीव गेला तरी सरकारला जाग येत नाही. हे सरकार निर्दयी आहे.".NEET प्रश्नपत्रिका गैरव्यवहार आणि सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांना जंतर-मंतरवरील आंदोलनातून हटविण्याच्या कारवाईचाही उल्लेख केला. "संसदेबाहेर लोकशाही जिवंत आहे. लोक अजूनही आंदोलन करत आहेत. अशा गंभीर प्रश्नांकडे सरकार दुर्लक्ष करत असताना संसद कशी चालू शकते?" असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला..यापूर्वी विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनीही दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलनाचा मुद्दा संसदेत उपस्थित केला होता. विद्यार्थ्यांवर झालेल्या पोलिस कारवाईचा निषेध करत त्यांनी तरुणांच्या आवाजाचे दमन होत असल्याचा आरोप केला. शिक्षण व्यवस्थेतील कथित गैरव्यवहारांवर सरकारने स्पष्ट भूमिका घ्यावी आणि विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली..दिल्लीचं जंतर-मंतर 150 वर्षांपूर्वी कसं होतं? पाहा आश्चर्यचकित करणारे 10 ऐतिहासिक फोटो.काँग्रेसकडून संसदेत आणि संसदेबाहेर विद्यार्थी आंदोलन, शिक्षण व्यवस्थेतील कथित अनियमितता आणि आंदोलकांवरील कारवाई या मुद्द्यांवर सरकारला सातत्याने लक्ष्य केले जात असून, पावसाळी अधिवेशनात हे प्रश्न आणखी तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.