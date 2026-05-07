Suvendu Adhikari assistant Killed : सुवेंदू अधिकारींचा पीए चंद्रनाथ रथ यांची भररस्त्यात गोळ्या घालून हत्या, ममतांवर आरोप; असा आहे घटनाक्रम

Chandranath Rath shot dead : पश्चिम बंगालमधील उत्तर २४ परगणा जिल्ह्यात भाजप नेते तथा विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते सुवेंदू अधिकारी यांच्या स्वीय सहायकाची अज्ञात हल्लेखोरांनी गोळ्या झाडून हत्या केली. या घटनेमुळे राज्यातील राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे..माध्यमग्राम परिसरातील दोहरिया येथे ही घटना घडली. चंद्रनाथ रथ हे सार्वजनिक रस्त्यावरून जात असताना अज्ञात व्यक्तींनी जवळून गोळीबार केला. गंभीर जखमी अवस्थेत त्यांना खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले; मात्र उपचारापूर्वीच डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले..प्राथमिक माहितीनुसार, हल्लेखोरांनी जवळून गोळ्या झाडल्यानंतर घटनास्थळावरून पलायन केले. घटनेनंतर परिसरात तणाव निर्माण झाल्याने मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. वरिष्ठ पोलिस अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले असून हल्लेखोरांचा शोध घेण्यासाठी तपास सुरू करण्यात आला आहे. हल्ल्यामागील नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही..West Bengal CM: पश्चिम बंगालमध्ये BJP सरकार स्थापन करणार! मुख्यमंत्री शपथविधी सोहळ्याची तारीखही ठरली; ब्रिगेड ग्राउंड साक्षीदार ठरणार.दरम्यान, भाजपचे नवनिर्वाचित आमदार तरूणज्योती तिवारी यांनी या घटनेवर प्रतिक्रिया देताना तृणमूल काँग्रेसवर अप्रत्यक्ष टीका केली. ‘आम्ही शांततेचा संदेश देत आलो आहोत; मात्र तृणमूल काँग्रेसने मोठी चूक केली आहे,’ असे ते म्हणाले. वृत्त लिहीपर्यंत या प्रकरणी कोणालाही अटक करण्यात आलेली नव्हती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.