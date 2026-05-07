Thalapathy Vijay Tamil Nadu Politics : थलपती विजय यांच्याकडे बहुमत नाही, तामिळनाडून सत्तागणिताच्या तीन शक्यता; द्रमुक आणि अण्णाद्रमुक 'विजयी' वारू रोखणार?

Thalapathy Vijay Tamil Nadu politics DMK vs AIADMK : विजय यांच्याकडे बहुमत नसल्याने आणि काँग्रेसचा पाठिंबा पुरेसा नसल्याने सत्तास्थापनेत अडचण निर्माण झाली आहे. याचवेळी द्रमुक आणि अण्णाद्रमुक यांच्यात चर्चा सुरू असल्याचे समजते. त्यामुळे सत्तास्थापनेसाठी हे कट्टर विरोधक एकत्र येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे तमिळनाडूमध्ये सत्तास्थापनेसाठी तीन शक्यता निर्माण झाल्या आहेत. बहुमतासाठी किमान ११७ जागा आवश्यक आहेत..टीव्हीके आघाडीटीव्हीके : १०७काँग्रेस : ५भाकप : २माकप : २व्हीसीके : २एकूण : ११८.द्रमुक + अण्णाद्रमुकद्रमुक : ५९ अण्णा द्रमुक : ४७पीएमके : ४ भाकप : २माकप : २ व्हीसीके : २भाजप : १ एएएमके : १आययूएमएल : २एकूण : १२०टीव्हीके + अण्णाद्रमुकटीव्हीके : १०७अण्णा द्रमुक : ४७एकूण : १५४.विजय यांनी आज राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर यांची भेट घेऊन सत्तास्थापनेचा दावा केला खरा; पण संख्याबळाचे गणित जुळत नसल्याने त्यांनी तूर्त 'वेट अँड वॉच'ची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे उद्याच्या (ता.७) विजय यांच्या प्रस्तावित शपथविधी सोहळ्यावर अनिश्चिततेचे सावट निर्माण झाले आहे.'एएनआय'ने दिलेल्या वृत्तानुसार विजय यांनी राज्यपालांकडे त्यांचे १०७ आणि काँग्रेसचे पाच मिळून ११२ विजयी उमेदवारांच्या पाठिंब्याचे पत्र दिले असता राज्यपालांनी ११८ विजयी उमेदवारांच्या पाठिंब्याचे पत्र मागितले आहे. विजय यांनीही त्यासाठी अतिरिक्त वेळ मागितला आहे..Thalapathy Vijay Opposition Leader Tamil Nadu : विजय थलपती मुख्यमंत्री नाही तर विरोधी पक्षनेता होणार?, भाजपकडून करेक्ट कार्यक्रम; तमिळनाडूचा रिमोट कंट्रोल मोदींच्या हाती.'टीव्हीके' पक्षाला २३४ पैकी १०८ जागांवर विजय मिळाला असून, बहुमतासाठी त्यांच्याकडे दहा जागा कमी आहेत. विजय हे दोन ठिकाणांहून विजयी झाले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या पक्षाकडील विजयी उमेदवारांची संख्या १०७ झाली असून, बहुमतासाठी आवश्यक असलेला आकडाही ११७ झाला आहे.अखिल भारतीय काँग्रेसने 'टीव्हीके'ला आज अधिकृतपणे पाठिंबा जाहीर केला आहे. या निवडणुकीत 'द्रमुक'ला ५९, 'अण्णाद्रमुक'ला ४७, काँग्रेसला पाच जागांवर विजय मिळाला असून पीएमके (४), आययूएमएल (२), भाकप (२), व्हीसीके (२) आणि माकप (२) यांनाही अल्प यश मिळाले आहे.