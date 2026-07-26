Abhijeet Dipke: आंदोलनात अभिजीत दिपकेंसोबत दिसलेली 'ती' तरुणी नेमकी कोण? अफवांमागचं सत्य जाणून घ्या...

कॉकरोच जनता पक्षाच्या आंदोलनानंतर केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधांनांनी राजीनामा दिला आहे. यानंतर सीजेपीमध्ये आनंद व्यक्त करण्यात आला. सध्या अभिजीत दीपके यांचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे. तुम्ही तो कदाचित पाहिला असे. त्यात ते आनंदाने नाचत आहे. त्यांचा आनंद इतका गगनात मावेनासा झाला आहे की ते आनंदाने गुडघ्यांवर खाली बसतात. त्यांच्या हाताला सलाईन लावलेली आहे; त्यांची प्रकृती ठीक नाही, तरीही काही क्षणांसाठी ते सर्व काही विसरून नाचत आहेत. याच दरम्यान, एक तरुणी त्यांच्या खांद्यावर हात ठेवून त्यांना आधार देत आहे आणि त्यांची काळजी घेत आहे..हा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर लोकांनी असा अंदाज लावला की ही अभिजीत दीपके यांची मैत्रीण आहे, जी आंदोलनाच्या यशाचा आणि धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याचा आनंद साजरा करण्यासाठी त्यांच्यासोबत सहभागी झाली होती. शिवाय प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर दीपके यांनी एका खास व्यक्तीचे आभारही मानले आहेत. ती व्यक्ती कोण आहे आणि दीपके यांच्या खांद्यावर हात असलेली ती तरुणी कोण आहे? हे सर्व आम्ही तुम्हाला आम्ही सांगणार आहोत. .Anna Hazare Reaction : धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यावर अण्णा हजारे यांची प्रतिक्रिया, सरकारला दिला 'हा' सल्ला.सर्वप्रथम त्या व्हिडिओकडे बारकाईने पहा. तो काळजीपूर्वक पहा. 'कॉकरोच जनता पार्टी'चे संस्थापक अभिजीत दीपके यांना जसा फोन कॉल येतो, तसे त्यांना कळवले जाते की, धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला आहे. तेव्हा ते मंचावरच गुडघ्यांवर बसतात. आनंदाच्या भरात ते नाचू लागतात. त्यांच्या कष्टाचे अखेर चीज झाल्यामुळे त्यांच्या डोळ्यांत आनंदाश्रू तरळतात. हा क्षण त्यांच्या ३६ दिवसांच्या संघर्षाच्या परिणाम असतो. या काळात त्यांनी दिल्लीतील जंतरमंतर येथे प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आंदोलन केले होते. त्यांच्या शेजारी एक तरुणी उभी आहे जी सर्वांचे लक्ष वेधून घेत आहे. तिने तपकिरी रंगाचा टॉप घातला आहे..अभिजीत दीपके यांना सावरण्यासाठी तिने आपला हात त्यांच्या खांद्यावर ठेवला होता. ती त्यांच्या प्रत्येक पावलावर सोबत असल्याचे आणि त्यांना आधार देत असल्याचे दिसते. विशेषतः अभिजीत यांची प्रकृती ठीक नसल्यामुळे त्यांना टायफॉइड झाला असून गेल्या तीन-चार दिवसांपासून ते आजारी आहेत. आजूबाजूच्या गर्दीत ती त्यांची काळजी घेत आहे आणि अभिजीत स्वतःही खूप भावूक झाले आहेत. काही वेळाने ती तरुणी बाजूला होते आणि दिसेनाशी होते. ती मंचाच्या मागील बाजूस (बॅकस्टेज) गेली आहे. .अभिजीत तिला शोधतात आणि "वैष्णवी" अशी हाक मारतात. यावरून व्हिडिओमधील त्या तरुणीचे नाव वैष्णवी असल्याचे समजते. त्यानंतर ती मागून परत येते आणि अभिजीत तिला गर्दी सांभाळण्यास मदत करण्यास सांगतात. धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची बातमी समजताच जंतरमंतरवर जमलेल्या विद्यार्थ्यांचा आवाज अधिकच बुलंद होतो आणि तिथे दिल्या जाणाऱ्या घोषणांचा जोर वाढतो. अशी बातमी येते की, धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासाठी मुले आणि तरुणांनी केलेल्या मागणीपुढे सरकारने अखेर नमते घेतले आहे. धर्मेंद्र प्रधान यांनी खरोखरच पद सोडले आहे. .पेपर लीक आंदोलनानंतर दिल्लीत E20 इंधन धोरणाविरोधात टॅक्सी संघटनांचा एल्गार; 4 ऑगस्टला संसद मार्चची घोषणा!.परिणामी, गर्दी पुढे सरकू लागते, कारण त्या एका घोषणेमुळेच हे सर्व शक्य झाले असते. अनेक लोक अभिजीत दिपके यांचे अभिनंदन करण्यासाठी पुढे येतात आणि त्यांना खांद्यावर उचलून घेतात. अशा वेळी अभिजीत दिपके वैष्णवीला परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यास आणि थोडा वेळ मोर्चा सांभाळण्यास सांगतात. सध्या आणखी एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. ज्यामध्ये वैष्णवी, अभिजीत दीपके आणि आशुतोष रांका हे धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतरचा विजय साजरा करताना दिसत आहेत..वैष्णवी कोण आहे? तिचा हात अभिजीत दीपकेच्या खांद्यावर असल्याने ती त्याची मैत्रीण आहे का, असा प्रश्न लोकांना पडू शकतो. पण अभिजीत दीपकेंची गर्लफ्रेंड नाही. ती 'कॉकरोच जनता पार्टी'ची प्रवक्ता आहे. सुरुवातीला पक्षाने तीन प्रवक्ते नेमले होते. ज्यांची नावे आपल्याला माहित आहेत: सौरव दास, विजेता दहिया आणि आशुतोष रांका. मात्र 'बर्गर वादा'मुळे प्रश्न निर्माण झाल्यानंतर विजेता दहियाला नुकतेच पदावरून हटवण्यात आले. आंदोलन सुरू असताना त्याला बर्गर खाताना पाहण्यात आले होते..त्यामुळे कॉकरोच जनता पार्टीने त्वरित विजेता दहियाला प्रवक्तेपदावरून हटवले. त्यानंतर पक्षाने कोणत्याही महिला प्रवक्त्यांची नियुक्ती का केली नाही, असे प्रश्न उपस्थित केले गेले. याला प्रतिसाद म्हणून पक्षाने चार नवीन प्रवक्त्यांची नावे जाहीर केली. तीन महिला आणि एक पुरुष. त्यामध्ये रत्ना सिंग (कायदेशीर पत्रकार आणि व्यवसायाने वकील), वैष्णवी गौर (जी व्हिडिओमध्ये दिसत आहे) आणि आफ्रिन नवा यांचा समावेश आहे. .अर्थमंत्री रुपयावर बोलेनात, राजनाथ देशाऐवजी धर्मेंद्रच्या संरक्षणाला, तर खड्डामंत्री...; ठाकरेंचा मोदींच्या मंत्र्यांना टोमणा.वैष्णवी ही सार्वजनिक धोरण (public policy) क्षेत्रातील व्यावसायिक आणि संशोधक आहेत. त्या जनता पार्टीच्या आंदोलनात बऱ्याच काळापासून सहभागी होत्या. मात्र, अभिजीत दीपकेसोबत आनंदाने विजय साजरा करतानाचा तिचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला. ती ज्या प्रकारे त्याला पाठिंबा देत होती आणि त्याच्या सोबत उभी होती, ते पाहून लोकांनी ती त्याची मैत्रीण (गर्लफ्रेंड) असावी असा अंदाज लावला. पण ती अभिजीत दीपकेंची मैत्रीण नाही; ती कॉकरोच जनता पार्टीची प्रवक्ता आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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