गुरुजी करतात सायकलवरून फूड डिलिव्हरी; लोकांनी गोळा केली तीन तासात लाखोंची मदत

उन्हाळाची झळ सर्वत्र दिसत आहे अशातच उन्हात राबराब काम करणाऱ्या मजुरांचे बेहाल होत आहे. सध्या सोशल मीडियावर अशाच एका फूड डिलिव्हरी बॉयची गोष्ट व्हायरल होत आहे. हे प्रकरण राजस्थानच्या भिलवाडा येथील आहे. राजस्थानची तापमान जगजाहिर आहे.तेथील या डिलिव्हरी बॉयने कडक उन्हात सायकलवरुन कोल्ड्रिंक वेळेत पोहोचवले. तो थेट ऑर्डर देण्यास पोहोचला तर त्याला पाहून ऑर्डर देणाऱ्या आदित्य शर्माचे मन हेलावून गेले. यासंदर्भात त्याने ट्वीट करत माहिती दिली. (zomato delivery boy is a teacher who delivered food on cycle in rajasthan in 42 degree celsius)

आदित्य शर्माने ट्विटरवर या डिलिव्हरी बॉयची खरी कहाणी शेअर केली आहे. आदित्य शर्मा ट्विटमध्ये लिहितात, “आज माझी ऑर्डर वेळेवर पोहोचली आणि आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे हा डिलिव्हरी बॉय सायकलवर आला. शहरातील तापमान 42 अंश आहे, तरीही मला वेळेवर ऑर्डर मिळाली.”

पुढच्या ट्विटमध्ये आदित्य शर्मानी सांगितले की, या व्यक्तीचे नाव दुर्गा मीणा आहे, तो 31 वर्षांचा आहे. गेल्या 4 महिन्यांपासून तो जेवण पोहोचवण्याचे काम करतोय. यातून तो 10 हजार रुपयांपर्यंत कमावतो.

तुम्हाला आश्चर्य वाटेल हा डिलिव्हरी बॉय व्यवसायाने शिक्षक असून गेल्या 12 वर्षांपासून तो शिक्षकी पेशात आहे मात्र कोरोना काळात त्याची नोकरी गेली. दुर्गा हा आदित्य याच्याशी इंग्रजीत बोलत असल्याचेही आदित्यने सांगितले.

दुर्गाने बीकॉमचे शिक्षण घेतले आहे आणि त्याला पुढे मास्टर्स पूर्ण करायचे आहे पण आर्थिक परिस्थितीमुळे तो हे करू शकत नव्हता आणि म्हणूनच तो सध्या Zomato मध्ये काम करतोय. त्याला इंटरनेटचे ज्ञान आहे. त्याने लॅपटॉप देखील घेतला आहे आणि लॅपटॉपद्वारे तो मुलांना ऑनलाइन शिकवत असतो.

आदित्य पुढे सांगतो की दुर्गा दर महिन्याला काही पैसेही वाचवतो जेणेकरून त्याला बाईक खरेदी करता येईल. दुर्गा एका दिवसात 10-12 ऑर्डरची डिलिव्हरी करतो. जर बाईक उपलब्ध असेल तर डिलिव्हरी करणे आणखी सोपे होईल. हे लक्षात घेऊन आदित्यने क्राउडफंडिंग सुरू केले. त्याने दुर्गा शंकर मीनाचा UPI आयडी शेअर केला, जेणेकरून पैसे थेट दुर्गा मीनाच्या खात्यात ट्रान्सफर होतील आणि त्याद्वारे त्याला मदत मिळणार."

आदित्यने ७५,००० रुपये उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. पण लोकांनी घाईघाईने देणगी देण्यास सुरुवात केली. तीन तासांत सुमारे दीड लाख रुपये दुर्गा मीनाच्या खात्यात जमा झाले. विशेष म्हणजे परदेशातूनही लोकांनी मदत केली आहे. आता आदित्य आणि तो लवकरच बाईक घेण्यासाठी जाणार आहे. बाइक खरेदी करतानाचा व्हिडिओ रेकॉर्ड करणार आणि शेअर करणार असल्याचे आदित्यने सांगितले.