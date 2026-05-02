Maharashtra HSC Result 2026 : बारावीचा निकाल आज जाहीर होणार! दुपारी 1 वाजल्यापासून 'या' अधिकृत लिंकवर पाहता येईल रिझल्ट, यंदा कोण मारणार बाजी?

Maharashtra HSC Result 2026 : बारावी (HSC) परीक्षेच्या निकालाची आतुरतेने वाट पाहणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांची प्रतीक्षा अखेर संपलीये. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडून (MSBSHSE) आज सकाळी 11 वाजता बारावीचा निकाल अधिकृतरित्या जाहीर केला जाणार आहे. विद्यार्थ्यांना दुपारी 1 वाजल्यापासून आपला निकाल ऑनलाइन पाहता येईल..आज सकाळी ११ वाजता पुण्यात महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडून पत्रकार परिषद घेतली जाणार आहे. यामध्ये राज्याचा एकूण निकाल, विभागनिहाय उत्तीर्ण टक्केवारी आणि इतर महत्त्वाची आकडेवारी जाहीर करण्यात येणार आहे..यंदा पुणे, मुंबई, कोल्हापूर, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती, नाशिक, लातूर आणि कोकण या नऊ विभागीय मंडळांमध्ये बारावीची परीक्षा पार पडली. राज्यभरातून सुमारे 14 लाख विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली होती. गेल्या दोन वर्षांप्रमाणे यंदाही कोकण विभाग अव्वल ठरणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..निकाल पाहण्यासाठी अधिकृत संकेतस्थळेविद्यार्थ्यांना खालील अधिकृत वेबसाइट्सवर निकाल पाहता येणार आहे:hscresult.mahahsscboard.inhscresult.mkcl.orgmahahsscboard.inतसेच, डिजिलॉकरवरही निकालाची माहिती उपलब्ध होणार आहे..बारावीचा निकाल कसा पाहाल?विद्यार्थ्यांनी खालील स्टेप्स फॉलो कराव्यात:अधिकृत वेबसाइटपैकी कोणतीही एक साइट उघडा'HSC Examination Result 2026' या लिंकवर क्लिक करातुमचा सीट नंबर किंवा रोल नंबर प्रविष्ट कराआईचे पहिले नाव टाका'View Result' बटणावर क्लिक करातुमचा निकाल स्क्रीनवर दिसेल; त्याचा स्क्रीनशॉट किंवा प्रिंटआउट घेऊ शकताविद्यार्थ्यांनी अधिकृत संकेतस्थळांवरच निकाल तपासावा, तसेच इंटरनेट स्लो असल्यास संयम राखण्याचे आवाहन मंडळाकडून करण्यात आले आहे.