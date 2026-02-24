Railway recruitment 2026 : रेल्वेमध्ये नोकरीची मोठी संधी!, ११ हजारांहून अधिक ‘असिस्टंट लोको पायलट’ पदांवर भरती
Railway Assistant Loco Pilot Vacancy News :रेल्वेमध्ये सरकारी नोकरीचे स्वप्न पाहणाऱ्या लाखो तरुणांसाठी आनंदाची बातमी आली आहे. रेल्वे मंत्रालयाने असिस्टंट लोको पायलट (एएलपी) साठी नवीन भरतीला मान्यता दिली आहे. या निर्णयानंतर, भरती प्रक्रिया लवकरच सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. भरतीची पूर्णपणे जबाबदारी आरआरबीची असेल. अर्ज प्रक्रिया ऑनलाइन असेल आणि अधिसूचना जारी होताच उमेदवार फॉर्म भरू शकतील.
या भरती मोहिमेअंतर्गत, देशभरातील विविध रेल्वे झोनमध्ये एकूण ११ हजार १२७ पदे भरली जातील. ही भरती मोहीम तांत्रिक क्षेत्रात काम करण्याची इच्छा असलेल्या आणि रेल्वेमध्ये नोकरी करण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या तरुणांसाठी मोठी संधी मानली जात आहे. खरंतर एएलपी पद हे रेल्वेमधील सर्वात महत्त्वाच्या आणि जबाबदार पदांपैकी एक मानले जाते.
कोण अर्ज करू शकणार? -
एएलपी पदासाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांकडे आवश्यक शैक्षणिक पात्रता असणे आवश्यक आहे. मान्यताप्राप्त बोर्डातून १०वीची पदवी अनिवार्य आहे, तसेच आयटीआय असणे आवश्यक आहे. अभियांत्रिकीमध्ये डिप्लोमा आणि १०वीची पदवी असलेले उमेदवार देखील अर्ज करण्यास पात्र आहेत. अभियांत्रिकी पदवी असलेले उमेदवार देखील सहभागी होऊ शकतात.
वयोमर्यादा किती? -
या भरतीत सहभागी होण्यासाठी किमान वय १८ वर्षे आहे, तर कमाल वय मर्यादा ३० वर्षे आहे. राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना वयात सूट दिली जाईल. ओबीसी उमेदवारांना वयात ३ वर्षांची सूट मिळेल, तर एससी आणि एसटी उमेदवारांना ५ वर्षांची सूट मिळेल. माजी सैनिक आणि इतर राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांनाही नियमांनुसार सूट मिळेल.
अर्ज शुल्क किती असणार? -
उमेदवारांनी अर्ज करताना विहित शुल्क भरावे लागेल. सामान्य आणि इतर श्रेणींसाठी अर्ज शुल्क ५०० रुपये आहे. एससी, एसटी, माजी सैनिक, ट्रान्सजेंडर आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील उमेदवारांसाठी शुल्क २५० रुपये आहे. शुल्क ऑनलाइन सादर केले जाईल.
निवड प्रक्रिया कशी असणार? -
एएलपी भरतीसाठी निवड प्रक्रिया कठीण असणार आहे. उमेदवारांना अनेक टप्प्यांतून जावे लागेल. प्रथम, संगणक-आधारित चाचणी (सीबीटी-१) असेल. त्यानंतर सीबीटी-२ होईल. त्यानंतर संगणक-आधारित योग्यता चाचणी (सीबीएटी) होईल. या सर्व चाचण्या उत्तीर्ण होणाऱ्या उमेदवारांना कागदपत्र पडताळणीसाठी बोलावले जाईल. अंतिम टप्पा वैद्यकीय तपासणी असेल. सर्व टप्प्यात उत्तीर्ण होणाऱ्यांचीच अंतिम निवड केली जाईल.
कोणत्या झोनमध्ये किती पदे असणार? -
याचबरोबर आरआरबीने झोननिहाय पदांची माहिती देखील शेअर केली आहे. मध्य रेल्वेमध्ये १,४००, पूर्व मध्य रेल्वेमध्ये ७०० आणि पूर्व तटीय रेल्वेमध्ये १,६२५ पदे आहेत. याव्यतिरिक्त, पूर्व रेल्वेमध्ये ६०८, उत्तर मध्य रेल्वेमध्ये ४५७ आणि उत्तर रेल्वेमध्ये ७४० पदांसाठी भरती केली जाईल. तर दक्षिण पूर्व रेल्वेमध्ये सर्वाधिक १,५३१ पदे आहेत, ईशान्य सीमांत रेल्वेमध्ये १,२७६ पदे आहेत. दक्षिण रेल्वे, पश्चिम रेल्वे, पश्चिम मध्य रेल्वे आणि इतर झोनसाठी देखील पदे वाटप करण्यात आली आहेत. याशिवाय चित्तरंजन लोकोमोटिव्ह वर्क्समध्ये काही पदांचा समावेश आहे.
