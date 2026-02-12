Kim Jong Un Successor : उत्तर कोरियाचे हुकूमशहा 'किम जोंग उन' यांचा उत्तराधिकारी ठरला?

Kim Jong Un Reportedly Names Kim Ju Ae as Successor: आपल्या बेधडक निर्णयामुळे आणि मूडी स्वभावामुळे जगात कायमच चर्चेत असणारे, उत्तर कोरियाचे प्रमुख नेते अन् हुकूमशहा किम जोंग उन यांनी त्यांची मुलगी किम जू ए हिला आपली उत्तराधिकारी म्हणून निवडले असल्याची माहिती समोर आली आहे. विशेष म्हणजे दक्षिण कोरियाची गुप्तचर संस्था, नॅशनल इंटेलिजन्स सर्व्हिस (एनआयएस) ने आज संसद सदस्यांसोबत बंद दाराआड झालेल्या ब्रीफिंग दरम्यान ही माहिती जाहीर केली.
खरंतर किम जू ए हिच्याबद्दल सार्वजनिकरित्या फारच कमी माहिती उपलब्ध आहे. ती साधारणपणे अवघी १३ वर्षांची असल्याचे मानले जाते आणि तिचा जन्म २०१३ मध्ये झाला होता. ती पहिल्यांदा नोव्हेंबर २०२२ मध्ये एका लांब पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्र चाचणी दरम्यान दिसली. तेव्हापासून, ती तिच्या वडिलांसोबत शस्त्रास्त्र चाचण्या, लष्करी परेड, फॅक्टरी ओपनिंग आणि कोरियन पीपल्स आर्मीचा स्थापना दिवस अशा अनेक महत्त्वाच्या कार्यक्रमांमध्ये दिसलेली आहे.
मात्र एनआयएसने सांगितले आहे की, किम जू ए आता "उत्तराधिकारी नियुक्तीच्या टप्प्यावर" पोहोचली आहे. यापूर्वी, एनआयएसने ती उत्तराधिकारी प्रशिक्षणाच्या टप्प्यात असल्याचे म्हटले होते, परंतु आता तिच्याबाबतचे मूल्यांकन बदलले आहे. याचा अर्थ उत्तर कोरियातील किम कुटुंबाच्या चौथ्या पिढीकडे सत्ता हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
जानेवारी २०२६ मध्ये, तिने कुमसुसन पॅलेसला भेट दिली, जी उत्तराधिकाराचे एक महत्त्वाचे चिन्ह मानली जाते. सप्टेंबर २०२५ मध्ये, ती तिच्या वडिलांसोबत बीजिंगला गेली, जो तिचा पहिला परदेश दौरा होता. तिथे, तिने चिनी नेते शी जिनपिंग यांची भेट घेतली आणि उत्तर कोरियाच्या दूतावासातील कार्यक्रमांना हजेरी लावली होती.
एनआयएस आता किम जू ए तिच्या वडिलांसोबत येणाऱ्या वर्कर्स पार्टी काँग्रेसमध्ये दिसते की नाही आणि तिला तेथे कोणतेही अधिकृत पद मिळते का? यावर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. जर असे झाले तर उत्तराधिकाराबद्दलच्या चर्चांना अधिकच बळकटी मिळणार आहे.
कारण, एनआयएस म्हणते की या कार्यक्रमांमधून असे दिसून येते की, किम जू ए आता धोरणात्मक बाबींवर माहिती देत आहेत आणि तिला पक्षातील दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वोच्च पदावर असल्याचे मानले जात आहे.
